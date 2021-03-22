FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9931 пост • 1215 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
В Австралии родился вомбат с редкой генетической мутацией

В Австралии родился вомбат с редкой генетической мутацией (4 фото)

Автор:
22 марта 2021 13:32
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   Вомбаты   вомбат   дикая природа   дикие животные   животные   редкие животные   фото   
226
4
Австралийский парк дикой природы Балларат Уайлдлайф объявил о пополнении - там появился на свет уникальный детеныш вомбата. Зверек родился с редчайшим окрасом, полученным в результате генетической мутации. Теперь все внимание персонала и посетителей приковано к этой крохе!
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Австралия   Вомбаты   вомбат   дикая природа   дикие животные   животные   редкие животные   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
88k
сапер Водичка 42 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дмитрий Эквадор Лоха Полчаса назад
Эта... А можть ну их нафиг эти поддержания жизни для редких генетических мутантов???? По природе они не должны жить и размножаться!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Serj81 56 минут назад
Вомбат, Батяня, батяня Вомбат!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
kaboza 2 часа назад
ВОМБАТ))) бл лапочка...Сережа 40 лет..лысый 190...но сук ВОМБАТ!!!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Соседи, такие соседи (5 фото) Соседи, такие соседи (5 фото) Какие же чудики: 20+ странных и смешных фото из мира дикой природы Какие же чудики: 20+ странных и смешных фото из мира дикой природы Не такой как все: в Атлантике засняли желтого пингвина Не такой как все: в Атлантике засняли желтого пингвина "Неуловимый хищник": потрясающие фото черной пантеры под звездами "Неуловимый хищник": потрясающие фото черной пантеры под звездами "Чудо медицины": в США успешно клонировали вымирающего зверька "Чудо медицины": в США успешно клонировали вымирающего зверька Последний шанс: ученые всеми силами пытаются спасти белых носорогов Последний шанс: ученые всеми силами пытаются спасти белых носорогов
sdv
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

333230



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Парень продержался неделю в тайге без еды
0
99
Парень продержался неделю в тайге без еды
12 неочевидных признаков плохих фильмов
5
411
12 неочевидных признаков плохих фильмов
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Этот звук могут слышать только молодые люди: в соцсетях проводят эксперимент
8
136
Этот звук могут слышать только молодые люди: в соцсетях проводят эксперимент
Плотный и не очень вкусный: как готовить в хлебопечке хлеб, чтобы он получался воздушным, легким и пористым?
5
33
Плотный и не очень вкусный: как готовить в хлебопечке хлеб, чтобы он получался...
Во двор британцев залетел метеорит возрастом 4,5 млрд лет (видео)
Во двор британцев залетел метеорит возрастом 4,5 млрд лет (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Владелец BMW приехал к своему парню
0
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#факты#прикольные#девушки#приколы#позитив#gif#криминал#смешные
#фото#история#картинки#Россия#искусство#подборка#сша#аварии#роли#соцсети
#интересно#СССР#кино#интересное#настроение#комментарии#Фотографии.#животные#сатира#тайга

На что жалуетесь?

Вернуться