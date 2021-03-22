В Австралии родился вомбат с редкой генетической мутацией

Сейчас кроха постоянно находится под присмотром мамы, и растет здоровой: "Нас поразил ее окрас, и мы никогда не видели ничего подобного. С тех пор, как мама начала выводить ее с собой на прогулки по вольеру, все взгляды прикованы к этому чуду. Она просто очаровательна," - рассказывает куратор парка, Джулия Леонард.