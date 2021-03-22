В Австралии родился вомбат с редкой генетической мутацией

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Австралийский парк дикой природы Балларат Уайлдлайф объявил о пополнении - там появился на свет уникальный детеныш вомбата. Зверек родился с редчайшим окрасом, полученным в результате генетической мутации. Теперь все внимание персонала и посетителей приковано к этой крохе!
В парке Балларат Уайлдлайф в австралийском штате Виктория на свет появился детеныш вомбата с редчайшим окрасом, который практически не встречается в природе. Такой окрас получился в результате генетической мутации. Малышке дали имя Хани Бан (Honey Bun, или "медовая булочка"), что соответствует ее "золотистому" окрасу.
Сейчас кроха постоянно находится под присмотром мамы, и растет здоровой: "Нас поразил ее окрас, и мы никогда не видели ничего подобного. С тех пор, как мама начала выводить ее с собой на прогулки по вольеру, все взгляды прикованы к этому чуду. Она просто очаровательна," - рассказывает куратор парка, Джулия Леонард.
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В парке Балларат Уайлдлайф живет еще четыре длинношёрстных вомбата, и шесть короткошерстных. Эта уникальная малышка относится к длинношерстным вомбатам, которые в данный момент находятся под угрозой исчезновения в Новом Южном Уэльсе, а также в Южной Калифорнии. Средний вес этих особей - 20-32 кг, а длина - 80-90 см.
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