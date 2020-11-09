БАБА – Большой артезианский бассейн Австралии

Помимо того, что это самая смешная аббревиатура, БАБА – это также и крупнейший на планете артезианский бассейн.
Хоть реки на этом континенте и являются большой редкостью, но недостатка воды в Австралии на самом деле нет. Просто её не всегда можно увидеть, поскольку до пресной воды нужно сначала добуриться.
Площадь бассейна составляет 1 700 000 квадратных километров (примерно 22% от всей площади Австралии). Проведём сравнение, площадь большого артезианского бассейна Австралии чуть больше всей площади Монголии.
Бассейн является единственным источником пресной воды на большей части материковой части Австралии.
Открытие и использование воды в Большом Артезианском бассейне позволило заселить тысячи квадратных километров земель вдали от рек во внутренних районах Нового Южного Уэльса, Квинсленда и Южной Австралии, которые в противном случае были бы недоступны для пастбищной деятельности. Открытие бассейна датируется 1878 годом, когда в неглубокой скважине около Бурка образовалась проточная вода. Благодаря артезианскому бассейну в Австралии процветает животноводство. В противном случае большая часть земель, расположенных внутри континента, была бы обыкновенной пустыней.
Современные проблемы бассейна
Добыча без подпитки может создать дисбаланс давления, что приведёт к истощению водоносного горизонта и связанным с этим экологическим последствиям.
В настоящее время в Австралии создаётся нормативно-правовая база для регулирования деятельности по добыче воды из Большого артезианского бассейна, а также единый орган управления артезианскими водами, поскольку бесконтрольное пользование бассейном слишком быстро истощает его.
Температура воды в бассейне неоднородна и в некоторых участках приближается к 100 градусам цельсия. В Австралии действует термальные источники, подпитываемые из Большого бассейна.
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