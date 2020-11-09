БАБА – Большой артезианский бассейн Австралии

Добыча без подпитки может создать дисбаланс давления, что приведёт к истощению водоносного горизонта и связанным с этим экологическим последствиям.

В настоящее время в Австралии создаётся нормативно-правовая база для регулирования деятельности по добыче воды из Большого артезианского бассейна, а также единый орган управления артезианскими водами, поскольку бесконтрольное пользование бассейном слишком быстро истощает его.