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БАБА – Большой артезианский бассейн Австралии

БАБА – Большой артезианский бассейн Австралии (5 фото)

Автор:
09 ноября 2020 10:36
Сообщество : Австралия
Метки: Большой артезианский бассейн   Водоносные горизонты в Австралии   Водосборные бассейны Австралии   Эндорейские бассейны Австралии   австралия   
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Помимо того, что это самая смешная аббревиатура, БАБА – это также и крупнейший на планете артезианский бассейн.

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Метки: Большой артезианский бассейн   Водоносные горизонты в Австралии   Водосборные бассейны Австралии   Эндорейские бассейны Австралии   австралия   
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ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 24 минуты назад
писец Австралии амеры если узнают то начнутся "проблемы с демократией"
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