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Жители Австралии, Исаак и София Андреу решили попытать счастья, поддавшись "опаловой лихорадке", и с первой же попытки нашли потрясающей красоты камни, которые оцениваются в 1,2 миллиона долларов. Один из самых ярких камней, найденных ими, - музейного качества, размером с кулак и имеет форму яйца. Такой вот пасхальный подарок.
Исаак и София - брат и сестра. На раскопки они отправились в австралийскую глубинку, в крошечный городок Йора с населением 141 человек к западу от Брисбена.
Эта находка изменит их жизнь. Теперь они задумываются о том, чтобы купить собственную шахту.
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90 процентов опалов в мире добываются в австралийской глубинке, и стоимость этого драгоценного камня в 500 раз превышает стоимость золота.
По словам Софии, опалы - это буквально все цвета радуги у вас в руках. И когда эта радуга вдруг появляется из ниоткуда посреди пустыни, ты испытываешь шок и чистое изумление. "Невозможно описать словами, как бьется сердце, волосы дыбом встают", - добавил Исаак.
В поисках к брату и сестре присоединились еще партнер Софии Крис Дафф (на снимке внизу справа) и их друг Дэвид Дарби (вверху слева). И Крис, и Дэвид имеют большой опыт в поиске опалов, но им ни разу не везло так, как повезло этим новичкам.
Большинство добытчиков опала воодушевлены перспективой однажды разбогатеть и в одночасье стать миллионером. И кому-то действительно везет.
Опаловые валуны (орехи) - это разновидность матричного и валунного опала, который ценится за уникальный узор.
Опаловая лихорадка сейчас находится на рекордно высоком уровне, но риски реальны, а жестокая, суровая австралийская природа неумолима, как никогда - с палящей летней жарой, тропическими штормами и некоторыми из самых смертоносных змей.
Особенно ценятся опалы йова и короит, лучшие разновидности валунных опалов, которые можно найти в этом регионе.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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На разрезы смотреть?
Автор показал бы ювелирку с ними.
Я погуглил. Не такие уж они и дорогие.
И смотрятся как бижутерия.
У дочек были шарики для игры. Из пластмассы разных цветов сплавленые.
На вид - вылитые опалы))