В поисках к брату и сестре присоединились еще партнер Софии Крис Дафф (на снимке внизу справа) и их друг Дэвид Дарби (вверху слева). И Крис, и Дэвид имеют большой опыт в поиске опалов, но им ни разу не везло так, как повезло этим новичкам.