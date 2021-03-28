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Опаловая лихорадка: в Австралии нашли огромные опалы стоимостью 1,2 млн долларов

Опаловая лихорадка: в Австралии нашли огромные опалы стоимостью 1,2 млн долларов (11 фото)

Автор:
28 марта 2021 15:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Австралия   добыча ископаемых   драгоценная находка   драгоценные камни   находка   опал   повезло   
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Жители Австралии, Исаак и София Андреу решили попытать счастья, поддавшись "опаловой лихорадке", и с первой же попытки нашли потрясающей красоты камни, которые оцениваются в 1,2 миллиона долларов. Один из самых ярких камней, найденных ими, - музейного качества, размером с кулак и имеет форму яйца. Такой вот пасхальный подарок.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   добыча ископаемых   драгоценная находка   драгоценные камни   находка   опал   повезло   
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3  комментария
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46k
Albert GER 42 минуты назад
А шо у них цена то такая,
На разрезы смотреть?
Автор показал бы ювелирку с ними.
Я погуглил. Не такие уж они и дорогие.
И смотрятся как бижутерия.
У дочек были шарики для игры. Из пластмассы разных цветов сплавленые.
На вид - вылитые опалы))
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1k
maloy Albert GER 14 минут назад
Опаловая афера)) Ну, а бриллианты за что ценить, на вид как стекло, самому не определить, где бриллиант, где стекло. Договорились кому надо, что дорого и все согласились. Остальные платят)
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150k
☭Cheкаво☭ 20 минут назад
По ящику эта передача чуть ли не каждый день идет., про австралийские опалы.
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