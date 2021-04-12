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Викторианский опреснительный завод — мегапроект Австралии

Викторианский опреснительный завод — мегапроект Австралии (12 фото)

Автор:
12 апреля 2021 10:08
Сообщество : Австралия
Метки: Мельбурн   заводы   мегазавод   мегапроекты Австралии   опреснительные заводы   опреснительные заводы Австралии   
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Гигантский опреснительный завод был построен в городке Далистон. Власти Мельбурна заявили о намерении построить опреснительный завод после засухи 2007 года, которая оставила один из крупнейших городов страны без воды.

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Метки: Мельбурн   заводы   мегазавод   мегапроекты Австралии   опреснительные заводы   опреснительные заводы Австралии   
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10  комментариев
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15k
Maks Es Час назад
Куда интереснее вопрос, сколько энергии он потребляет и сколько выбросов в атмосферу производит.
В СССР сходный по мощности проект - Шевченковская АЭС на берегу Каспия в Казахской ССР был возведен и запущен ещё в 1970-х. Цена вопроса составила вместе с расходами на демонтаж примерно 8 млрд долларов США в текущих ценах.
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67k
После обеда. 38 минут назад
дорога ложка к обеду
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Никифоридис

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