Викторианский опреснительный завод — мегапроект Австралии

Гигантский опреснительный завод был построен в городке Далистон. Власти Мельбурна заявили о намерении построить опреснительный завод после засухи 2007 года, которая оставила один из крупнейших городов страны без воды.
Далистон — это небольшой приморский город, расположенный в 125 км к юго-востоку от Мельбурна.
В 2007 году уровень запасов воды в Мельбурне упал до 28,4%.
Строительство завода было завершено в декабре 2012 года.
А первая вода, выпущенная для общественного пользования, была произведена в марте 2017 года.
Это самый дорогой элемент в системе водоснабжения Мельбурна. Ежегодно на его работу тратится $608 000 000, что эквивалентно 0,16% ВВП Мельбурна за 2019 год. Примечательно, что даже во время простоя завода приходится платить значительные средства для его поддержания.
Завод способен выдавать 150 000 000 литров воды в сутки. Власти Мельбурна планируют увеличить мощность завода до 200 000 000 литров воды в сутки. Планы по расширению мощностей завода приняли из-за увеличения численности населения города.
Впускные трубы для опреснительной установки расположены на расстоянии более 2 км от береговой линии.
У Мельбурна не было средств на единоразовую выплату строительной компании, поэтому муниципалитет устроил тендер, по которому оплата растягивалась на срок 27 лет. Всего же общая сумма платежа составила $19 000 000 000.
Средний счёт за воду для жителей Мельбурна после ввода в эксплуатацию завода вырос более чем на 60%.
Срок эксплуатации завода ограничивается 2045 годом. После инженеры и власти примут решение о дальнейшей судьбе завода.
Викторианский опреснительный завод является одним из многих опреснительных заводов Австралии. Муниципалитеты активно строят собственные опреснительные заводы и станции. Но Викторианский завод является крупнейшим. Другой крупный опреснительный завод расположен в городе Перт, хотя его мощность составляет 140 000 000 литров воды в сутки.
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