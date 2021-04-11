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Советский междугородний автобус ЗиС/ЗиЛ-127 – советская туристическая роскошь

Советский междугородний автобус ЗиС/ЗиЛ-127 – советская туристическая роскошь (4 фото)

Автор:
11 апреля 2021 20:01
Метки: СССР   автобусы   интересно   
326
4

Это самый красивый серийный туристический автобус советского производства – это ЗиС/ЗиЛ-127. К сожалению, этих автобусов я уже не застал, но в 2017 году как раз такой автобус приезжал в наш город вместе с другими раритетами советского прошлого, среди которых был и Икарус-55, пускай не советский, но тоже знакомый некоторым старожилам туристический автобус.

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Метки: СССР   автобусы   интересно   
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Интернет Бродилкин 4 минуты назад
А нынешние ПАЗ, что за хрень выпускают. Как автоваз остались в 1970году?
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