Это самый красивый серийный туристический автобус советского производства – это ЗиС/ЗиЛ-127. К сожалению, этих автобусов я уже не застал, но в 2017 году как раз такой автобус приезжал в наш город вместе с другими раритетами советского прошлого, среди которых был и Икарус-55, пускай не советский, но тоже знакомый некоторым старожилам туристический автобус.
Туристический автобус ЗиС-127 начали проектировать в 1953 году. Связано всё это было с тем, что Советскому Союзу не хватало туристических автобусов высокой комфортности. Железнодорожная сеть в СССР была развита, конечно, но не настолько хорошо, чтобы на поездах можно было добраться в любую точку Советского Союза.
Вообще, построить туристический автобус подобного класса планировалось ещё в конце 1940-х годов, и товарищ Сталин лично дал распоряжение отправить в США группу инженеров-конструкторов, чтобы те изучили лучшие туристические автобусы производства фирмы «Пасифик Грейхаунд», и сделали на их основе советский автобус, который будет не хуже, а лучше американского.
В итоге знания были получены, но к производству автобуса приступили только в 1953 году, только в это время определились с конечным проектом. Два года опытные автобусы дорабатывали, и с 1955 года наконец наладили серийный выпуск туристических автобусов ЗиС/ЗиЛ-127. Уже в 1955 году было выпущено 30 автобусов, в 1956 году было выпущено 201 единица автобусов, часть из них называли ЗиС-127, часть из них называли уже ЗиЛ-127, так как в 1956 году завод переименовали в ЗиЛ. Всего до 1961 года включительно было выпущено 851 автобус ЗиС/ЗиЛ-127.
Автобус получился действительно роскошным, даже сейчас он смотрится празднично и красиво, а в 1955 году это был вообще какой-то космос. Обилие хрома, специфическая расцветка, обтекаемая торпеда кузова.
Внутри пассажирам только оставалось удивляться уровню комфорта. Внутри было 32 комфортабельных пассажирских мест, все кресла имели регулировки и были полуспального типа. В салоне имелась радиосвязь, системы вентиляции. Кроме того, каждое пассажирское место было оборудовано вентилятором и источником освещения. Над креслами имелись сеточки для ручной клади, а для крупногабаритного багажа были предусмотрены два больших багажных отсека под полом с двух сторон автобуса ЗиС/ЗиЛ-127.
Водительский отсек был отделён от пассажирского отсека перегородкой, кресло водителя было комфортное с регулировками спинки и подушки, вентилятор у водителя тоже имелся.
Двигатель у автобуса был, неожиданно, дизельный – это старый дизель ЯМЗ-206Д, двухтактный, между прочим, с рабочим объёмом 7 литров с мощностью 180 л.с. при 2 000 оборотов в минуту. Максимальная скорость автобуса ЗиС/ЗиЛ-127 равнялась 111 км/ч, но при этом не разрешалось превышать скорость выше 95 км/ч. Расход топлива у автобуса составлял на трассе примерно 40 литров на 100 км пробега. Коробка передач ставилась четырёхступенчатая.
Хотелось бы заострить внимание на рулевом управлении автобусов ЗиС/ЗиЛ-127. Хотя рулевое было взято от ЗиЛ-164, в конструкцию уже был включён гидроусилитель руля. Считается, что именно ЗиС/ЗиЛ-127 стало первой серийной тяжёлой автотехникой, получившей штатный гидроусилитель руля.
Эксплуатация автобусов ЗиС/ЗиЛ-127 началась с самого начала 1956 года. Как правило, данные автобусы возили пассажиров на маршрутах типа Москва – Ленинград, Москва – Минск, Москва – Киев и так далее.
Так почему такой замечательный советский туристический автобус перестали производить уже в 1961 году? Всё дело в габаритах автобуса, а точнее, в его ширине. Когда Советский Союз присоединился к международной конвенции по дорожному движению, пришлось ограничить ширину автобусов 2,5 метрами, а ЗиС/ЗиЛ-127 имел ширину в 2,68 метра. Да и вообще, Госплан решил, что СССР не нужны комфортабельные туристические автобусы собственного производства, было решено, что проще закупать венгерские Икарусы для этих целей.
Кстати, именно на шасси ЗиЛ-127 в 1959 году построили газотурбинный автобус НАМИ-053, который имел двигатель с мощностью 350 л.с, и развивал максимальную скорость в 160 км/ч.
Сейчас считается, что осталось всего 4 автобуса ЗиС/ЗиЛ-127, из них ЗиС всего один, и я его видел.
Источник:
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