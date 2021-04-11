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Редкие фото знаменитых рок-музыкантов

Редкие фото знаменитых рок-музыкантов (46 фото)

Автор:
11 апреля 2021 06:22
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: история   музыка   фото   
220
46
В этой подборке вас ждут фото знаменитых рок-музыкантов, которые были сделаны в разные годы, но по различным причинам не получили широкого распространения. Многие снимки оставались лежать в архивах или частных альбомах, а потому видели их лишь немногие приближенные звезд.
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Метки: история   музыка   фото   
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449
moishab 48 минут назад
Какие наши говённые типа звёзды даже не достойны этим людям носки стирать.
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0
Олег 45 минут назад
U-2 не редкая,на фото на альбоме Древо Иесуса!
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