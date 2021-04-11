Редкие фото знаменитых рок-музыкантов

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В этой подборке вас ждут фото знаменитых рок-музыкантов, которые были сделаны в разные годы, но по различным причинам не получили широкого распространения. Многие снимки оставались лежать в архивах или частных альбомах, а потому видели их лишь немногие приближенные звезд.
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Это фотография «Битлз», которую не видело подавляющее большинство людей, даже самых преданных поклонников группы. На фото, снятом в Гамбурге 1962 году, в портовом районе Гамбурга в клубе Star–Club в Рипербане, и которое их менеджер Брайан Эпстайн многие годы держал в тайне, Beatles держат в руках колбочки, содержащие таблетки прелюдина, они же «прелики» (prellies) на жаргоне тех времен: диетическое средство, которое члены группы принимали, чтобы не свалиться от истощения во время многочасовых концертов. Действующее вещество в этих таблетках фенметразин, стимулятор, сегодня запрещенный во всем мире. В свое время фенметразин пользовался бешеной популярностью, и его принимали, если верить биографам, в том числе Джон Кеннеди, Элвис Пресли, Фрэнк Синатра, Теннесси Уильямс, Трумен Капоте и Мэрилин Монро.
Дэвид Боуи, американские музыканты Пол Саймон и Артур Гарфанкел, Йоко Оно и Джон Леннон на церемонии «Грэмми», 1975 год.
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