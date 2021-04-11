Редкие фото знаменитых рок-музыкантов

Это фотография «Битлз», которую не видело подавляющее большинство людей, даже самых преданных поклонников группы. На фото, снятом в Гамбурге 1962 году, в портовом районе Гамбурга в клубе Star–Club в Рипербане, и которое их менеджер Брайан Эпстайн многие годы держал в тайне, Beatles держат в руках колбочки, содержащие таблетки прелюдина, они же «прелики» (prellies) на жаргоне тех времен: диетическое средство, которое члены группы принимали, чтобы не свалиться от истощения во время многочасовых концертов. Действующее вещество в этих таблетках фенметразин, стимулятор, сегодня запрещенный во всем мире. В свое время фенметразин пользовался бешеной популярностью, и его принимали, если верить биографам, в том числе Джон Кеннеди, Элвис Пресли, Фрэнк Синатра, Теннесси Уильямс, Трумен Капоте и Мэрилин Монро.