Но не всех. Нашлись и те, кто заметил, что пора бы остановиться. И с пластикой, и с фотошопом, и с желанием оголяться. В конце концов, 62 года - это не тот возраст, когда провокацию можно списать на молодость. В данном случае настойчивые попытки оголиться попахивают уже проблемами с психикой.

- Бабуль, хватит пластических операций (@friska2579)

- Я в шоке (@ isaacboots)



"Почему я все должна объяснять?" - певица ограничилась кратким комментарием и больше не сказала ни слова.