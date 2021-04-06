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"Бабуль, остановись!": 62-летняя Мадонна снова оголилась, и это понравилось далеко не всем

"Бабуль, остановись!": 62-летняя Мадонна снова оголилась, и это понравилось далеко не всем (5 фото)

Автор:
06 апреля 2021 10:07
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: мадонна   музыка   оголилась   фото   фотошоп   шоу бизнес   
564
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Королева поп-музыки не устает шокировать своих поклонников. Кажется, еще чуть-чуть, и ее станут помнить не как певицу, а ту самую бабушку, которая любит позировать на камеру топлес.

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Метки: мадонна   музыка   оголилась   фото   фотошоп   шоу бизнес   
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7  комментариев
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23k
Vazari 13 минут назад
Это ей лавры Газманова не дают покоя.
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55k
Парагвайский шпион Минуту назад
Ну хочется тётке, чтобы "лето" не кончалось. Ну пусть резвится...
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27k
Snork Snorkoff 2 минуты назад
Че к бабке пристали? Её инста, что хочет, то и выкладывает.
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312
накладчик в угол 2 минуты назад
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1k
Broscan 10 минут назад
Для 62 лет вполне [мат]....на


Я бы тоже сказал фу,если бы мне было 30-40. Кому то мож и повезло у них жёны в этом возрасте покруче будут,но думаю оч мало таких.
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21k
Батончик с маком 16 минут назад
Походу бабка к бальзамированию готовится. Под таким слоем штукатурки тушка пару сотен лет не протухнет
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1k
Radugananebe 19 минут назад
Ну положим, эпатировать Мадонна любила всегда. Просто давно пришло время остановиться, но у неготорых страх перед старостью затмевает разум. Кукушечка-то уже того, поехала, видимо. Кому нужны эти фотки несвежих телес или поклонники идиоты и не понимают, что реальность далеко не такая привлекательная? В общем, как ни крути, зрелище печальное.
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