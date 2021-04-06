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Королева поп-музыки не устает шокировать своих поклонников. Кажется, еще чуть-чуть, и ее станут помнить не как певицу, а ту самую бабушку, которая любит позировать на камеру топлес.
Мадонне не откажешь в трудолюбии и упорстве. Эти качества помогли ей когда-то достичь своей цели, и сейчас певицу знают и помнят, как непревзойденную звезду поп-музыки. Но теперь, когда эпатажем на сцене никого не удивить, королева ударилась в крайности: Мадонна то и дело выкладывает новые провокационные фото, на которых предстает в минимуме одежды, а и то вовсе без нее.
Совсем недавно певица выложила в своем Инстаграм несколько фотографий, на которых она позировала в нижнем белье.
Видимо, восторженные комментарии от поклонников вдохновили Мадонну на подвиги, и она решила повысить градус эпатажа, снявшись на камеру топлес. Грудь певица замаскировала белокурыми прядями волос и очень внимательно поработала фоторедакторами - на снимке лицо пожилой дамы не омрачает ни единая морщинка, ни пятнышко! Идеально гладкая кожа, подтянутый овал лица восхитили подписчиков артистки.
Но не всех. Нашлись и те, кто заметил, что пора бы остановиться. И с пластикой, и с фотошопом, и с желанием оголяться. В конце концов, 62 года - это не тот возраст, когда провокацию можно списать на молодость. В данном случае настойчивые попытки оголиться попахивают уже проблемами с психикой.
- Бабуль, хватит пластических операций (@friska2579)
- Я в шоке (@ isaacboots)
"Почему я все должна объяснять?" - певица ограничилась кратким комментарием и больше не сказала ни слова.
- Бабуль, хватит пластических операций (@friska2579)
- Я в шоке (@ isaacboots)
"Почему я все должна объяснять?" - певица ограничилась кратким комментарием и больше не сказала ни слова.
Комментаторы и раньше напоминали поп-диве о том, что она мама, и ее близняшкам всего восемь лет. Пользователи соцсетей справедливо считают, что певица подаёт плохой пример девочкам, однако, похоже, Мадонне наплевать на чужие мнения. Она живет так, как хочет, и пока фотошоп способен справляться с морщинами, а восторженные комментарии поклонников вдохновляют, бабушка будет и дальше стараться радовать людей своими голыми фото.
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Я бы тоже сказал фу,если бы мне было 30-40. Кому то мож и повезло у них жёны в этом возрасте покруче будут,но думаю оч мало таких.