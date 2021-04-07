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Рок звезды 90-х: тогда и сейчас

Рок звезды 90-х: тогда и сейчас (14 фото)

Автор:
07 апреля 2021 09:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Рок звезды 90-х   знаменитости   музыка   музыкальная группа   тогда и сейчас   фото   
2520
14
Сейчас практически всем ярким представителям этой волны уже за 40-50 лет, поэтому самое время поностальгировать и сравнить, как эти музыканты выглядели на пике популярности и сейчас.
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Метки: Рок звезды 90-х   знаменитости   музыка   музыкальная группа   тогда и сейчас   фото   
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1k
Конь Юлий Час назад
Звери,тут что забыли?
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2k
Max Lu 6 минут назад
токио отель звёзды 90х??? ошибся на 10 лет или 90х звучит круче?
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3k
Taf Taffus 14 минут назад
Прастити, а кто из перечисленных рокеры? Из всех приведенных одна голимая попса и еще какой-то рэппер втиснулся. Вы бы еще Буйнова и Пугачеву вставили для полного комплекта.
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3k
Свирепый Бамбр 16 минут назад
Для меня был шок, когда я узнал, что это не телка! А узнал я это года 2-3 назад.
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564
KevinSmith 19 минут назад
Т.н. "Вепри суицида": Вепрь, Леопард, Пес Войны и Сатан (на самом деле - группа "Удар").

Ссылка youtu.be
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4k
rere82 KevinSmith 13 минут назад
норм панки
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3k
vorkuta-72 21 минуту назад
Красивая...

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719
jug 21 минуту назад
С каких пор Звери роком стали?
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5k
hhwost Полчаса назад
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4k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Рома Зверев главная рок звезда 90х и 00хх,под его рок-хиты "Напитки покрепче" и "До скорой встречи" миллионы девченок со всего мира снимали трусики на концертах,пищали от восторга и кидали их на сцену
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27k
Aleks Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Напару с Руки Вверх был на олимпе рок культуры
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269
liveevil Час назад
Всё было хорошо, пока не увидел Рому из Зверей
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