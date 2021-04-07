Рок звезды 90-х: тогда и сейчас

2520
14
Сейчас практически всем ярким представителям этой волны уже за 40-50 лет, поэтому самое время поностальгировать и сравнить, как эти музыканты выглядели на пике популярности и сейчас.
Девяностые и нулевые были двумя последними на данный момент десятилетиями, когда рок-музыканты были важнее для молодёжи, чем блогеры и рэперы, а рок-музыка в целом практически равнялась поп-музыке. Именно тогда случился рассвет многих звёзд рока, чья музыка имела огромный успех, а видеоклипы постоянно крутили по музыкальным каналам.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Как изменились звёзды 90-х
- 25 звезд, позирующих с молодыми версиями себя
- Мастер фотошопа: 20 знаменитостей в стиле тогда и сейчас
- 18 редких фотографий звезд до того, как они стали знаменитыми
- 18 актеров , которые раньше выглядели совсем не так, как мы привыкли
28
Понравилось28
Новости партнёров
Загрузка...