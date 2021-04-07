Рок звезды 90-х: тогда и сейчас

Девяностые и нулевые были двумя последними на данный момент десятилетиями, когда рок-музыканты были важнее для молодёжи, чем блогеры и рэперы, а рок-музыка в целом практически равнялась поп-музыке. Именно тогда случился рассвет многих звёзд рока, чья музыка имела огромный успех, а видеоклипы постоянно крутили по музыкальным каналам.