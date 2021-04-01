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Культовая певица за последние несколько лет прошла через много испытаний, изменилась внешне, но для миллионов поклонников все равно остается легендой, королевой рок-н-рола и прекрасной женщиной.
81-летнюю Тину Тернер знают и любят во всем мире. И хотя певица уже не выступает на сцене, ее зажигательное исполнение, бешеную энергетику и хиты The Best и We Don’t Need Another Hero помнят до сих пор.
Тина тернер с сыном Крейгом
За последние годы певице пришлось несладко: в 2013 году она перенесла инсульт, в 2016 г. ей диагностировали рак кишечника и потребовалась пересадка почки. Ко всем этим ударам судьбы добавилась и личная трагедия: старший сын Тернер Крейг в 2018 году совершил самоубийство, и от этой потери она не оправилась и по сей день. Крейг погиб в возрасте 59 лет, его мать считает, что причиной суицида было тотальное одиночество мужчины.
Однако великолепная Тина все равно думает, что у нее счастливая, пусть и очень тяжелая жизнь. В своем Инстаграме королева рок-н-рола выложила новое фото, на котором предстала перед большим экраном в своей гостиной. Тернер анонсировала выход документального фильма "Тина", который вышел на экраны 28 марта. Этот фильм - биография певицы. В нем рассказывается о восхождении Тернер к славе, её личных и профессиональных проблемах и эпичном возвращении на сцену в 1980-е.
"Я так рада поделиться с вами этим фильмом - просмотр концертных сцен заставил меня заново пережить некоторые из моментов моей жизни, которыми я горжусь. Мне просто приходилось подпевать и танцевать в гостиной!" - подписала фото Тернер.
Однако великолепная Тина все равно думает, что у нее счастливая, пусть и очень тяжелая жизнь. В своем Инстаграме королева рок-н-рола выложила новое фото, на котором предстала перед большим экраном в своей гостиной. Тернер анонсировала выход документального фильма "Тина", который вышел на экраны 28 марта. Этот фильм - биография певицы. В нем рассказывается о восхождении Тернер к славе, её личных и профессиональных проблемах и эпичном возвращении на сцену в 1980-е.
"Я так рада поделиться с вами этим фильмом - просмотр концертных сцен заставил меня заново пережить некоторые из моментов моей жизни, которыми я горжусь. Мне просто приходилось подпевать и танцевать в гостиной!" - подписала фото Тернер.
Фрагмент документального фильма "Тина"
Конечно, поклонники заметили, как изменилась их любимица, однако ничто не помешает им считать эту женщину величайшей певицей в мире. 81-летняя обладательница восьми премий "Грэмми" ранее заявила о своем решении оставить карьеру - эта новость вызвала в сердцах поклонников огромную печаль. Фанаты Тины не уставали благодарить певицу, подарившую им ощущение радости жизни, делившуюся с ними своей энергией и силой. "Люди говорят, что жизнь, которую я прожила, и выступления, которые я давала, достойны восхищения. И да, я должна гордиться этим. И я горжусь", — заявила однажды звезда.
Журнал Rolling Stone назвал Тину Тернер одной из величайших певиц современности, она также включена в Зал славы рок-н-ролла.
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Метки: Instagram Тина тернер история судьба фильм фото шоу бизнес
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