За последние годы певице пришлось несладко: в 2013 году она перенесла инсульт, в 2016 г. ей диагностировали рак кишечника и потребовалась пересадка почки. Ко всем этим ударам судьбы добавилась и личная трагедия: старший сын Тернер Крейг в 2018 году совершил самоубийство, и от этой потери она не оправилась и по сей день. Крейг погиб в возрасте 59 лет, его мать считает, что причиной суицида было тотальное одиночество мужчины.



Однако великолепная Тина все равно думает, что у нее счастливая, пусть и очень тяжелая жизнь. В своем Инстаграме королева рок-н-рола выложила новое фото, на котором предстала перед большим экраном в своей гостиной. Тернер анонсировала выход документального фильма "Тина", который вышел на экраны 28 марта. Этот фильм - биография певицы. В нем рассказывается о восхождении Тернер к славе, её личных и профессиональных проблемах и эпичном возвращении на сцену в 1980-е.



"Я так рада поделиться с вами этим фильмом - просмотр концертных сцен заставил меня заново пережить некоторые из моментов моей жизни, которыми я горжусь. Мне просто приходилось подпевать и танцевать в гостиной!" - подписала фото Тернер.