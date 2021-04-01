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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4756 постов • 657 подписчиков подписаться
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Тина Тернер впервые после долго перерыва опубликовала свое фото, и фанаты ее не узнали

Тина Тернер впервые после долго перерыва опубликовала свое фото, и фанаты ее не узнали (6 фото + 1 видео)

Автор:
01 апреля 2021 11:50
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Instagram   Тина тернер   история   судьба   фильм   фото   шоу бизнес   
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Культовая певица за последние несколько лет прошла через много испытаний, изменилась внешне, но для миллионов поклонников все равно остается легендой, королевой рок-н-рола и прекрасной женщиной.

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Метки: Instagram   Тина тернер   история   судьба   фильм   фото   шоу бизнес   
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12  комментариев
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Да уж,бабуле на своем веку многое пришлось пережить
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5k
Владимир 6 минут назад
Мне эта вещь симпатичнее.
Ссылка youtu.be
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8k
Dmitry 6 минут назад
Тина достойна восхищения: всегда и везде! Человек-легенда!
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20k
SerGProS 41 минуту назад
Мощная женщина (шутки про Галкина отставить!)
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5k
Leo Sun 49 минут назад
Она красотка! Помню, смотрела как-то то ли клип, то ли кусок выступления с песней "You simply the best" - у неё потрясное тело! Красотка!
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2k
barracuda 54 минуты назад
ЭЭЭххх, Тинка молодчинка старушка
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1k
Джонни Кейдж 55 минут назад
"The best" - классная вещь!
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151k
☭Cheкаво☭ Час назад
Могла бы мощно движение BLM поддержать, она в авторитете в МИРе)
Уитни Хьюстон, наверняка бы так и сделала.
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6k
BenderRodriguez Час назад
Шикарнейшая певица и прекрасный человек!
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16k
Сталкер Час назад
Как в наше время ухитряются делать фотографии подобного качества?

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6k
Majul Час назад
Бабуля - легенда, без всяких экивоков!
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4k
Александр Иванов 2 часа назад
Ровесница моей тёщи, а ведь не скажешь!
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