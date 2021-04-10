Инкассатор придушил буйного кавказца в столичной "Пятерочке"

В Сети распространилось видео очередной потасовки в супермаркете. Правда, вместо охранника в противостояние с неадекватным покупателем вступил инкассатор. Говорят, инцидент произошел две недели назад в столичном супермаркете "Пятерочка". Но это не соответствует действительности. Судя по кадрам, на улице лето. Но тем не менее, видео попало в Сеть только сейчас.





Подробностей конфликта нет, но по ролику можно догадаться, что горячий бородатый парень, по словам инкассатора «выпив "Озверина"», принялся с кем-то выяснять отношения. Судя по всему, он нахулиганил минимум на административную статью, а инкассатор удерживал его до приезда полиции.





Буйный гость столицы явно нарывался на конфликт и вызывал инкассатора "выйти поговорить". В какой-то момент мужчина не выдержал и решил успокоить кавказца. Который впоследствии наверняка пожалел о своем самоуверенном и наглом поведении.