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Инкассатор придушил буйного кавказца в столичной "Пятерочке"

Инкассатор придушил буйного кавказца в столичной "Пятерочке" (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 апреля 2021 19:33
Сообщество : Криминал
Метки: видео   инкассатор   кавказец   наказание   потасовка   пятерочка   супермаркет   
5535
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1

И тепленького сдал полицейским. Им осталось только заковать его в наручники.

Источник:

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Метки: видео   инкассатор   кавказец   наказание   потасовка   пятерочка   супермаркет   
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114  комментариев
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51k
Похабыч 2 часа назад
Тварь черножопая
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1k
Tony Полминуты назад
как бы теперь инкассатора не привлекли по ст. 245 УК (Жестокое обращение с животными)...
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73
Mischa 2 минуты назад
Баран
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4k
Ya 3 минуты назад
Фактически опустили горца. И позор на весь инет. Должен покончить с собой если есть "их" гордость.
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60k
Viktor 4 минуты назад
А чё, приятно глаз положить!
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3k
Свирепый Бамбр 10 минут назад
В конце ролика ему что-то вставили в жопу! ))) И он издал победный звук!
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422
r.a.t. 10 минут назад
Это просто сказка, а не видео.
Вот именно так и надо усмирять любую окуевшую обезьяну. Только этот язык они понимают.
А ещё я заметил, что их объединяет с цыганами: как только они понимают, что их прихватили (раскрыли, подавили) то тут-же начинают голосить во всю. Что самки этих видов, что самцы.
Очень похожая реакция
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752
Веселый Пук 10 минут назад
Макака горная отхватила и затухла. Все твари такие отхватят и ноют. Суки.
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11k
Евгений 14 минут назад
Если бы он его задушил, начались ли бы протесты Churka Life Matters?
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1k
Pioner76 17 минут назад
Ну ни кто не мог больше поднять настроение в субботний вечер как видео, где белые унижает овцеебов. Так держать ребята.
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981
АлексЮстасу 18 минут назад
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196
kpot555 21 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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11k
info-kozirev 22 минуты назад
Черножопому надо было предупредительный выстрел в голову сделать.
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3k
Свирепый Бамбр info-kozirev 9 минут назад
После двух предупредительных в коленные чашечки.
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6k
Летучий Мыш Свирепый Бамбр Минуту назад
Четыре. Локти еще есть
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8k
Касьян Пуздой 22 минуты назад
Инкассатор придушил буйного кавказца в столичной "Пятерочке"Посмотреть
Инкассатор придушил буйного кавказца в столичной "Пятерочке"
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46k
Albert GER Полчаса назад
Здоровый чувак. Потрепал как тряпочку на ветру.
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454
Серега Полчаса назад
КОГДА ВЕСЬ СЕРИАЛ ПОКАЖУТ УЖЕ?
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24k
Владимир Полчаса назад
блин ну так не честно, ослоеб бухой был
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8k
Сатанеев Полчаса назад
В этом видео прекрасно всё. Буду пересматривать на досуге.
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2k
RRK Полчаса назад
На загнивающем Западе кавказцы ходят тише воды, ниже травы, потому что знают, если начнут вые...ся то даже у проходящей мимо бабульки может оказаться ствол, с которого вполне себе может зарядить в лобешник и будет права...
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200k
Барон Мюнхгаузен RRK 21 минуту назад
Вообще-то и у инкассатора, как правило, есть ствол...
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2k
RRK Барон Мюнхгаузен 19 минут назад
Если у инкассатора был ствол, то он, вступив врукопашную подвергал себя и окружающих опасности. По инструкции он должен был применить оружие.
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4k
ScorpioN Полчаса назад
А че он не сдох как бешенное животное ?
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141
Андрей Полчаса назад
Аплодирую стоя!!!
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