Продавец "Монетки" в Новокузнецке на доступном языке объяснил воришке, что тот не прав

Сотрудник сетевого магазина оказался слишком вспыльчивым и не смог дождаться приезда полиции. Интересно, пойдет ли воришке наука впрок?
О том, что в крупных магазинах и мелких лавчонках воруют, знают, пожалуй, все. А про то, что некоторые недостающие товары продавцам приходится оплачивать из собственного кармана, некоторые и не подозревают.
Неизвестно, что именно украл посетитель магазина "Монетка"в Новоильинском районе Новокузнецка 7 февраля, однако продавец решил не спускать дело на тормозах и, не дожидаясь полиции, прописал этому субтильному гражданину порцию ударов в область головогруди и филея.
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!
А вот соцсетях темпераментного продавца понимают. Многие и сами сталкивались с такой ситуацией, когда воришке в полиции лишь грозили пальцем, т.к. украденное не тянуло на статью.
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f{Новокузнецк, Ильинский р-он, Пятёрочка, продавец долбит по репе пьяного посетителя} = Депрессивная безысходность
Но против них есть тоже прием.
Воришка его не знал!
- Чё в пакетах.
- Овощи
- покажи чек
- показал
-покажи пакеты
-пошёл нахер
Охранник начал быковать.
Я иду к машине , охранник идёт нахер.
Второй случай мне 12-13 лет , зашёл в магазин погреться ( т.к. зима я в куртке), выхожу из магазина , охранник меня тормозит , начинает шманать, вокруг ходят люди и смотрят на это.
Охранник ничего не нашёл, так как я ничего и не воровал.
Внимание вопрос - а синявка точно что то украл? Или ему предложили пройти добровольный шмон и он отказался?
PS:извеняйте за ошибки )))
у него вся недостача в счет зарплаты идет