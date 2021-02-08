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Продавец "Монетки" в Новокузнецке на доступном языке объяснил воришке, что тот не прав

Продавец "Монетки" в Новокузнецке на доступном языке объяснил воришке, что тот не прав (3 фото + 1 видео)

Автор:
08 февраля 2021 16:37
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   воровство   кулаки   монеточка   мордобой   наказание   новокузнецк   
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Сотрудник сетевого магазина оказался слишком вспыльчивым и не смог дождаться приезда полиции. Интересно, пойдет ли воришке наука впрок?

Источник:

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Метки: видео   воровство   кулаки   монеточка   мордобой   наказание   новокузнецк   
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14  комментариев
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13k
homerchik 2 часа назад
К вопросу, а где собственно охрана...
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20k
Узбекский космонавт 5 минут назад
Говоря на языке математической логики:
f{Новокузнецк, Ильинский р-он, Пятёрочка, продавец долбит по репе пьяного посетителя} = Депрессивная безысходность
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35k
parallax 18 минут назад
Считаю, что воришек, особенно многократных, надо наказывать гораздо строже. Ибо из-за этих утырков зачастую страдают невинные люди, случайно попадающие под подозрение и вынужденные унижаться выворачивая карманы перед охраной. И расходы за воровство тоже приходится оплачивать честным. Если не повышением цены за товар, то в виде зарплаты охранникам.
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−25
VNN 20 минут назад
самоутверди лся. кого там бить дал леща и все.
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1k
Sergei Ogarkov 47 минут назад
В пол силы бил, после трех хороших пропущенных синяка бы вынесли.
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881
Геннадий Николаевич Казаков 53 минуты назад
Хорошо, когда у тебя руки длинные.
Но против них есть тоже прием.
Воришка его не знал!
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1k
Леонид Час назад
"Неизвестно, что именно украл посетитель магазина "Монетка"в Новоильинском районе Новокузнецка 7 февраля"- а он вообще что то украл? или подумали что он украл? Так к примеру, поехал я в магазин с сестрой, магазин устроен таким образом , что овощи, фрукты, зелень , продаётся в самом конце магазина, и оплачивается там же, я набрал 2 пакета , оплатил , пошёл на выход, у дверей меня тормозит охранник:
- Чё в пакетах.
- Овощи
- покажи чек
- показал
-покажи пакеты
-пошёл нахер
Охранник начал быковать.
Я иду к машине , охранник идёт нахер.

Второй случай мне 12-13 лет , зашёл в магазин погреться ( т.к. зима я в куртке), выхожу из магазина , охранник меня тормозит , начинает шманать, вокруг ходят люди и смотрят на это.
Охранник ничего не нашёл, так как я ничего и не воровал.
Внимание вопрос - а синявка точно что то украл? Или ему предложили пройти добровольный шмон и он отказался?
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3k
Александр Леонид 53 минуты назад
У меня был случай.Оплатил товар на кассе в пятёрке и как обычно бабулька копашилась со своими пакетами.Ну я её обошёл,а обезьяна подумала что не оплатил.Иду значит и тут со спины меня кто-то мудохать начинает.Поворачиваюсь,а там чуркобес с пятёрки.Хотел втащить,но тормазнулся.Камеры,народ кругом.Хрен знает как оно потом обернёться. Позвонил на горячую линию.Очень сильно уговаривали не поднимать тему.Типа он виноват и его уволят.Обещяли подгон чегото-там.После этого,того дятла не видел.На вопрос про утешительный приз,трубку бросали.Походу видео с камер удалили и успокоились.
PS:извеняйте за ошибки )))
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1k
Роман Гамзалиев Час назад
Столько поддержки в комментах , а потом удивляемся от чего не можем жить по закону))
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3
робт 2 часа назад
"слишком вспыльчивым" ?
у него вся недостача в счет зарплаты идет
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25k
Aqueronte 2 часа назад
Мало ещё этому чмошнику прописали, синее тело сперло и ещё выделывается, дали таким ублюдкам вольную, 2500 не уголовная, вот они и распоясались. Закон не работает, начинает работать сила.
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1k
Сергей 2 часа назад
Слава Красава
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286
Александр Поляков 2 часа назад
я бы его положил с одного удара. в таких случаях главное не покалечить
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