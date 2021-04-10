Блеск и нищета Елисеевского магазина. Воспоминания коренных москвичей

Ренессанс «Елисеевского»



Гастроном с достоинством переживал тяжелые времена – революцию, гражданскую и Великую Отечественную войны, и продолжал быть главным гастрономическим оазисом Советского Союза. Сюда стремились поглядеть на горы дефицитных продуктов и ослепляющий электрический свет. Владимир Гиряловский пишет: «Храм Бахуса существовал до Октябрьской революции. И теперь это тот же украшенный лепными работами двусветный зал, только у подъезда не вызывает швейцар кучеров, а магазин всегда полон народа, покупающего необходимые для питания продукты. И все так же по вечерам яркие люстры сверкают сквозь зеркальные стекла».



Вспоминает Наталья Чернышева, издатель журнала «Гастрономъ»: «Елисеевский» магазин я помню совсем маленькой – тогда еще не наступила эпоха тотального дефицита. Мы жили рядом и довольно часто заходили туда. Для меня он всегда был чем-то особенным – это был магазин-музей. Помню, с переулка был вход в небольшое кафе, там можно было купить что-то вкусненькое и выпить чаю, что мы с мамой часто делали. Еще в "Елисеевском" был очень богатый рыбный отдел (находился справа от входа), где в белых эмалированных лотках с черной каемкой всегда была и черная, и красная икра. Там я узнала, что существует паюсная икра. Помню, что черная икра стоила 40 рублей – это были сумасшедшие деньги, и как мама говорила, что уборщица получает в месяц 60 рублей. В «Елисеевском» всегда была замечательная бакалея и колбасный цех, который располагался в центре.



Я обожала рассмативать витрины, например, на Новый год там продавали в разнообразной цветной фольге шоколадные фигурки: зайчиков, дедов морозов. В больших поддонах была разнообразная карамель без обертки, например, мои любимые двустронние лимонные язычки, очень много видов халвы – я любила белоснежную кос-халву с кешью. Потом она куда-то пропала и с тех пор я ее не встречала. Уже позже, в 1970-х годах, в магазине был большой алкогольный отдел с широким выбором отечественных вин. Запомнилось, как родители приобрели там дорогой французский коньяк за 25 рублей – покупали его вскладчину кому-то на работе в подарок».