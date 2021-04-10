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Блеск и нищета Елисеевского магазина. Воспоминания коренных москвичей

Блеск и нищета Елисеевского магазина. Воспоминания коренных москвичей (9 фото)

Автор:
10 апреля 2021 18:11
Метки: Елисеевский гастроном   СССР   еда   история   
1112
9
Ровно 120 лет назад, в феврале 1901 года, на Тверской улице в Москве талантливый петербургский купец Елисеев открыл магазин невероятной красоты. Посетители дивились не только роскошному интерьеру, но и чрезвычайно широкому ассортименту экзотических по тем временам продуктов. Рассказываем о сложной судьбе Елисеевского гастронома и что сегодня продается в магазине.
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Метки: Елисеевский гастроном   СССР   еда   история   
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12  комментариев
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494
Дмитрий 5 часов назад
Запах помню до сих пор ,не гнилостно кислотный как в обычных гастрономов а восторженно ароматный ,каждого отдела..Кофейный где стоял автомат помола кофе..Он перебивал все..Буженино-колбасный ,преемуществено краковской в гастрономическом..Лимонно апельсиновый в овощном..И я тогда не понимал запах коньяка.хорошего.. В вино водах..это в 1975 -80г. к 82 все закончилось...
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2k
Enotko Ytko 45 минут назад
Да кому сейчас нужен Елисеевский как торговая точка? Парковки там нет, обычные люди в ближайшей округе не живут, у магазина элементарно нет покупателей.
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149
Кондратий Собакин 46 минут назад
А ведь был в Москве еще один роскошный гастроном, правда построенный уже после войны. На Садовом кольце. В высотке, на площади Восстания. Занимал весь первый этаж в каждой из четырех примыкающих к центральной части здания боковых пристроек. Высоченные потолки. Огромные окна. Роскошная отделка. Мрамор, массивные литые бронзовые люстры, лакированные дубовые панели. Здоровенные, на заказ сделанные, прилавки-витрины. Тоже считался одним из самых знаменитых магазинов столицы. И вот как более двадцати лет назад прогорел и закрылся, так до сих пор и не функционирует по назначению.
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6k
Игорь 3 часа назад
В Питере как то справились
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146
Андрей 3 часа назад
Ничто не вечно под Луной!
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4k
Сергей Борисов Андрей 2 часа назад
Особенно, если эта Луна светит по велению бюрократически алчных чиновников.
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4k
Ya 5 часов назад
Последний кадр с пустыми полками это странно и не верится(не москвич, проверить не могу). Сейчас в центре Москвы и пустые торговые площади??? Сейчас хоть временно чем то заполнить не проблема.
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149
Кондратий Собакин Ya 14 минут назад
А кто покупать-то будет, когда в живущих центре скоро уже почти никого и не останется, по сравнению с тем, что было тридцать лет назад? Куча квартир в жилых домах уже расселена - кого-куда, все ближе к окраинам, а вместо них сплошные банки, да офисы. Много ли народу живет сейчас вокруг того же "Елисеевского"? В советские времена издалека в него ездили, чтобы прикупить чего-то особенного, дефицитного, поскольку в окрестных магазинах, поблизости от места проживания, ассортимент не особо богатый был. Да и толпы приезжих с соседних областей немало способствовали выполнению и перевыполнению плана товарооборота, сметая с прилавков все подряд. А сейчас народ с окраин за продуктами в центр не потащится. Проще сходить в ближайшую "Пятерочку" или в "Перекресток", да еще по акции и при том, что цены в магазинах в центре, на четверть, а то и на треть выше. Или сесть за руль, сгонять куда-нибудь в "Метро" или "Ашан" и закупиться по-полной, на всю неделю. А теперь и гонять никуда не надо. Заказал через Интернет и тебе к дверям квартиры все притащат все, что тебе надо.
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497
Сергей 6 часов назад
Просто необходимо снова сделать роскошный дорогущий магазин.Сейчас всякая шваль зайти может!Куда смотря власти?А когда прочитал про кафе,чуть инфаркт не случился.
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9k
Александр 6 часов назад
Магазин должен приносить прибыль, если нет, то его закрывают.
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11k
albedo Александр 6 часов назад
Для меня, родившегося в Москве, Елисеевский не сколько магазин, сколько исторический памятник.
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9k
Александр albedo 5 часов назад
Ну, так ходил бы туда за покупками, он бы и не закрылся бы.
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