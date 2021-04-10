FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Сделай сам! 994 поста • 825 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Сделай сам! 
Как пережить двухнедельный гостиничный карантин и не сойти с ума от скуки

Как пережить двухнедельный гостиничный карантин и не сойти с ума от скуки (7 фото)

Автор:
10 апреля 2021 14:42
Сообщество : Сделай сам!
Метки: забавно   из подручных материалов   из подручных средств   лошадь   реквизит   самоделки   хобби и увлечения   
199
7
Постоялец австралийского отеля, которого посадили на карантин по прибытии, придумал себе оригинальное развлечение. Дэвид Мэрриотт, вернувшись из Лондона в Брисбен, оказался на вынужденном карантине в отеле. Очень скоро он устал смотреть телевизор - и решил заняться чем-нибудь повеселее!
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Сделай сам!"
Метки: забавно   из подручных материалов   из подручных средств   лошадь   реквизит   самоделки   хобби и увлечения   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Mimik Полчаса назад
А видео снятое ночью в порнохабе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Им нравится». Американка заработала состояние на унижении мужчин (3 фото) «Им нравится». Американка заработала состояние на унижении мужчин (3 фото) Обычная стирка пошла не по плану Обычная стирка пошла не по плану Этим людям нельзя доверять технику Этим людям нельзя доверять технику Девушки делятся странными вещами, которые они нашли в мужских ванных Девушки делятся странными вещами, которые они нашли в мужских ванных 25 честных слоганов, по которым бренды опознаются моментально 25 честных слоганов, по которым бренды опознаются моментально Лучшие мемы про интровертов Лучшие мемы про интровертов
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

507052



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Продавцы воздуха: о людях, торгующих онлайн-курсами
1
26
Продавцы воздуха: о людях, торгующих онлайн-курсами
Мифический теплоход «Михаил Светлов» в «Бриллиантовой руке»
1
59
Мифический теплоход «Михаил Светлов» в «Бриллиантовой руке»
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Горячие уши у кошки: как выяснить и устранить причину?
1
6
Горячие уши у кошки: как выяснить и устранить причину?
Маврикиевна и Никитична. Зачем два мужика в старух переодевались
0
5
Маврикиевна и Никитична. Зачем два мужика в старух переодевались
«Им нравится». Американка заработала состояние на унижении мужчин (3 фото)
«Им нравится». Американка заработала состояние на унижении мужчин (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#картинки#животные#наука#интересное#природа#на различный вкус#китай#питомцы
#фото#подборка#факты#люди#прикольные#еда#отдых#в мире#комментарии#позитив
#прикол#история#СССР#забавно#Россия#смешные#сша#великобритания#новости#приколы

На что жалуетесь?

Вернуться