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Постоялец австралийского отеля, которого посадили на карантин по прибытии, придумал себе оригинальное развлечение. Дэвид Мэрриотт, вернувшись из Лондона в Брисбен, оказался на вынужденном карантине в отеле. Очень скоро он устал смотреть телевизор - и решил заняться чем-нибудь повеселее!
Через три дня пребывания в гостиничном номер в изоляции Дэвид был готов на всё, лишь бы хоть как-то развеяться.
Он собрал то, что оказалось под рукой и в прямом доступе - бумажные пакеты, тарелку, кофейные капсулы, гладильную доску, настольную лампу - и соорудил из всего этого лошадь и ковбойский наряд для себя, любимого.
Он собрал то, что оказалось под рукой и в прямом доступе - бумажные пакеты, тарелку, кофейные капсулы, гладильную доску, настольную лампу - и соорудил из всего этого лошадь и ковбойский наряд для себя, любимого.
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Лошадь на базе гладильной доски и настольной лампы получила кличку "Рассел". Ее глазами и ноздрями стали кофейные капсулы, зубы Дэвид смастерил из белого картона.
С каждым днем проект захватывал автора все больше, и все больше усложнялся. Дэвид постоянно придумывал новые детали, которые нужно добавить, и очень увлекся процессом. Затем он начал выкладывать в Интернет видеоклипы - и не простые, а с захватывающими сюжетами!
Например, историю про злодея по имени Клингфилм Кид, который решил украсть Рассела, пока тот спал.
Например, историю про злодея по имени Клингфилм Кид, который решил украсть Рассела, пока тот спал.
Или хохму про то, как Дэвид попросил персонал отеля вывести Рассела на прогулку. "Это всех подбодрило", - смеется он.
И, в первую очередь, вся эта деятельность подбодрила лично Дэвида. Ведь совсем недавно у его умер отец - к нему на похороны он и ездил в Лондон. А потом вернулся домой - и оказался, в соответствии с нынешними правилами, на двухнедельном карантине.
Дэвид рассказал, что создание реквизита - его профессия, этим он занимается всю жизнь. Он и сейчас работает арт-директором для рекламных роликов.
Скоро его пребывание на карантине заканчивается. Он надеется забрать Рассела и остальной реквизит, созданный в гостиничном номере, с собой. Рассела уже хотят сделать одним из экспонатов художественной выставки в местном киноцентре!
Ведь теперь он "немножко суперзвезда", говорит Дэвид.
Скоро его пребывание на карантине заканчивается. Он надеется забрать Рассела и остальной реквизит, созданный в гостиничном номере, с собой. Рассела уже хотят сделать одним из экспонатов художественной выставки в местном киноцентре!
Ведь теперь он "немножко суперзвезда", говорит Дэвид.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: забавно из подручных материалов из подручных средств лошадь реквизит самоделки хобби и увлечения
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