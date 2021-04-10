Дэвид рассказал, что создание реквизита - его профессия, этим он занимается всю жизнь. Он и сейчас работает арт-директором для рекламных роликов.



Скоро его пребывание на карантине заканчивается. Он надеется забрать Рассела и остальной реквизит, созданный в гостиничном номере, с собой. Рассела уже хотят сделать одним из экспонатов художественной выставки в местном киноцентре!



Ведь теперь он "немножко суперзвезда", говорит Дэвид.