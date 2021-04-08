25 честных слоганов, по которым бренды опознаются моментально

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Компании тратят огромные деньги на то, чтобы мы их запомнили. Они устанавливают рекламные щиты вдоль дорог, крутят телевизионную рекламу во время футбольных чемпионатов и привлекают знаменитостей к продвижению своего бренда в соцсетях. А могли бы сэкономить! Как? Пользователи Reddit собрали отличную коллекцию честных и понятных каждому слоганов известных брендов. Согласитесь, эти мелодии узнаются с первой ноты.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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