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25 честных слоганов, по которым бренды опознаются моментально

25 честных слоганов, по которым бренды опознаются моментально (26 фото)

Автор:
08 апреля 2021 16:12
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бренды   забавно   известные бренды   слоганы   честная реклама   честные слоганы   
892
26
Компании тратят огромные деньги на то, чтобы мы их запомнили. Они устанавливают рекламные щиты вдоль дорог, крутят телевизионную рекламу во время футбольных чемпионатов и привлекают знаменитостей к продвижению своего бренда в соцсетях. А могли бы сэкономить! Как? Пользователи Reddit собрали отличную коллекцию честных и понятных каждому слоганов известных брендов. Согласитесь, эти мелодии узнаются с первой ноты.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   бренды   забавно   известные бренды   слоганы   честная реклама   честные слоганы   
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7  комментариев
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40k
Raush Час назад
В качестве браузера IE не пользуюсь, но вот уже лет так 14 пользуюсь, по работе, в качестве инструмента (Macro Interpreter на JavaScript)... Ни один другой браузер такого не может.
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458
Alex Zx 2 минуты назад
а я експлорером много лет огнелиса скачиваю на новых девайсах. А бинг много лет из поиска по дефолту убираю, но эта тварь постоянно залазит обратно в дефолт.
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5k
hhwost 42 минуты назад
походу автор немного страну перепутал
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7k
Перст Указующий 54 минуты назад
общество потребления наизнанку.
а что будет через несколько дней после лапши?
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652
Злодей Перст Указующий 39 минут назад
тоже интересует
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29k
bgv Перст Указующий Минуту назад
Еще одна лапша
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4k
RomaXz Час назад
Презервативы, Найк, Ютуб и интернет эксплорер
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