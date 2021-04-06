Этим людям нельзя доверять технику

Техника создана для того, чтобы облегчать человеку жизнь. Согласитесь, гораздо удобнее, когда одежду за тебя стирает стиральная машина, а разгладить её помогает утюг. Работая с ноутбуком, мы, кажется, даже стали забывать, каково это — вручную исписывать множество страниц и переписывать заново, когда ошибка. Казалось бы, живи и радуйся! Но нет же, люди иногда умудряются так напортачить, обращаясь с техникой, что эти ситуации иначе как провалом не назвать.