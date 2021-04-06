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Этим людям нельзя доверять технику

Этим людям нельзя доверять технику (15 фото)

Автор:
06 апреля 2021 09:07
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бытовая техника   забавно   подборки   приколы   техника   умора   
1076
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Бытовая техника и электроника призваны служить человеку верой и правдой, чтобы облегчить ему жизнь. Но порой что-то идёт не по плану...
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Метки: Юмор   бытовая техника   забавно   подборки   приколы   техника   умора   
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2  комментария
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crush Час назад
опять пост про идиотов.
про розетку особенно понравилось. это ж сложнейшее устройство, если не работает - вариант один, купить новую.
дебилы.
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