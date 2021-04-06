Этим людям нельзя доверять технику

1076
15
Бытовая техника и электроника призваны служить человеку верой и правдой, чтобы облегчить ему жизнь. Но порой что-то идёт не по плану...
Этот ноутбук пострадал во время съёмок ТикТока
Техника создана для того, чтобы облегчать человеку жизнь. Согласитесь, гораздо удобнее, когда одежду за тебя стирает стиральная машина, а разгладить её помогает утюг. Работая с ноутбуком, мы, кажется, даже стали забывать, каково это — вручную исписывать множество страниц и переписывать заново, когда ошибка. Казалось бы, живи и радуйся! Но нет же, люди иногда умудряются так напортачить, обращаясь с техникой, что эти ситуации иначе как провалом не назвать.
×
У меня дома были две неработающие розетки. Им на замену были куплены новые
Оказалось, что к ним даже не были проведены провода.
Источник:
Ссылки по теме:
- 16 неловких ситуаций, когда люди взаимодействовали с техникой
- 25 шуточных сравнений в стиле "тогда и сейчас", которые оказались до безумия точными
- 13 работ мастера фотошопа, который все двоякие просьбы клиентов превращает в шуточки
- 15 работ от мастера фотошопа, который переворачивает желания клиентов с ног на голову
- Животные, которые очень плохо играют в прятки
16
Понравилось16
Новости партнёров
Загрузка...
про розетку особенно понравилось. это ж сложнейшее устройство, если не работает - вариант один, купить новую.
дебилы.