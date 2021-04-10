Янтарная комната



Янтарная комната была создана в XVIII веке и находилась в Екатерининском дворце в Царском селе. Эта комната была отделана золочёной деревянной резьбой, зеркалами и мозаичными картинами из янтаря и яшмы, панелями, сделанными почти из 450 килограммов янтаря.

Великолепную богатую отделку и красоту комнаты сложно описать словами.



В сентябре 1941 года Царское село было оккупировано гитлеровскими войсками и в последующем разграблено. Не миновала этой участи и Янтарная комната.

Она была была демонтирована и вывезена на Запад, в сторону Германии. Что с ней произошло в дальнейшем и где она находится доподлинно не известно.



С 1981 по 2003 год велись реконструкционные работы Янтарной комнаты, в том числе при участии немецкой стороны, в результате чего она была восстановлена в полном объеме.



На сегодняшний день Янтарная комната открыта для посетителей.