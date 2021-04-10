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Большинство людей при виде артефактов испытывает благоговейный трепет, не говоря уже об историках и археологах, которые в прямом смысле слова сдувают с древних предметов пылинки.
Но существуют люди, которых особо не волнует ценность артефактов для истории и культуры.
И когда такие невежды сталкиваются с реликвиями, последние в некоторых случаях не переживают встречу, по крайней мере в изначальном своем виде.
Но существуют люди, которых особо не волнует ценность артефактов для истории и культуры.
И когда такие невежды сталкиваются с реликвиями, последние в некоторых случаях не переживают встречу, по крайней мере в изначальном своем виде.
Вот несколько бесценных исторических артефактов, которые были уничтожены человечеством за последние 100 лет.
Храмы в Пальмире
Храмы в Пальмире были построены более 2000 лет назад. В то время Пальмира находилась под контролем римлян и город стал центром торговли, что принесло ему огромное богатство.
В мае 2015 года город был захвачен террористами, после чего они приступили к планомерному разрушению памятников исторического наследия. В течение последующих восьми месяцев террористами было уничтожено множество археологических памятников, в том числе античные храмы Бэла и Баалшамина, триумфальная арка, статуя льва Аллат, три погребальных башни.
В настоящий момент прорабатывается вопрос о восстановлении разрушенных памятников
Храмы в Пальмире были построены более 2000 лет назад. В то время Пальмира находилась под контролем римлян и город стал центром торговли, что принесло ему огромное богатство.
В мае 2015 года город был захвачен террористами, после чего они приступили к планомерному разрушению памятников исторического наследия. В течение последующих восьми месяцев террористами было уничтожено множество археологических памятников, в том числе античные храмы Бэла и Баалшамина, триумфальная арка, статуя льва Аллат, три погребальных башни.
В настоящий момент прорабатывается вопрос о восстановлении разрушенных памятников
Бамианские статуи Будды
Это две гигантские статуи Будды, одна из которых была в высоту 55 метров и считалась на тот момент самой высокой статуей Будды во всем мире, а высота строй статую составляла 37 метров.
Возраст их датируется VI веком нашей эры, а находились они в долине Бамиан в Афганистане.
В марте 2001 года статуи Будды были уничтожены талибами, которые в то время контролировали данную территорию. После освобождения этой территории от боевиков предпринимались попытки восстановить разрушенные стати, но они, к сожалению, не увенчались успехом.
На сегодняшний день, для воссоздания изображения статуй в нишах используется световая проекционная система.
Это две гигантские статуи Будды, одна из которых была в высоту 55 метров и считалась на тот момент самой высокой статуей Будды во всем мире, а высота строй статую составляла 37 метров.
Возраст их датируется VI веком нашей эры, а находились они в долине Бамиан в Афганистане.
В марте 2001 года статуи Будды были уничтожены талибами, которые в то время контролировали данную территорию. После освобождения этой территории от боевиков предпринимались попытки восстановить разрушенные стати, но они, к сожалению, не увенчались успехом.
На сегодняшний день, для воссоздания изображения статуй в нишах используется световая проекционная система.
Монастырь Мар Бехнам
Монастырь Мар Бехнам был расположен около города Бахдида в районе Найнава на севере Ирака. Он представлял собой уникальное сочетание христианской и исламской архитектуры.
Точный возраст монастыря не известен. По различным данным, он был основан то ли в 4, то ли в 6 веке н.э. что делает его крайне ценным с исторической точки зрения.
Но к сожалению в 2014 году этот монастырь был захвачен боевиками, после чего он планомерно разграблялся и уничтожался и в конечном итоге в 2015 году превратился в груду обломков, а вместо с ним и множество других ценных исторических артефактов.
Монастырь Мар Бехнам был расположен около города Бахдида в районе Найнава на севере Ирака. Он представлял собой уникальное сочетание христианской и исламской архитектуры.
Точный возраст монастыря не известен. По различным данным, он был основан то ли в 4, то ли в 6 веке н.э. что делает его крайне ценным с исторической точки зрения.
Но к сожалению в 2014 году этот монастырь был захвачен боевиками, после чего он планомерно разграблялся и уничтожался и в конечном итоге в 2015 году превратился в груду обломков, а вместо с ним и множество других ценных исторических артефактов.
Пирамида в комплексе Нохмул
Пирамида в комплексе Нохмул была построена более 2000 лет назад, в высоту составляла около 30 метров и была церемониальным местом для народа майя.
Причина уничтожения памятника архитектуры просто максимально абсурдна:
- В 2013 году пирамида была разобран на щебень для постройки близлежащих дорог. Строители оправдывались тем, что комплекс находился на частной территории и поэтому ее владелец имел право на вандализм.
В результате рабочие предстали перед судом Белиза, т.к. этот комплекс находился под защитой властей.
Пирамида в комплексе Нохмул была построена более 2000 лет назад, в высоту составляла около 30 метров и была церемониальным местом для народа майя.
Причина уничтожения памятника архитектуры просто максимально абсурдна:
- В 2013 году пирамида была разобран на щебень для постройки близлежащих дорог. Строители оправдывались тем, что комплекс находился на частной территории и поэтому ее владелец имел право на вандализм.
В результате рабочие предстали перед судом Белиза, т.к. этот комплекс находился под защитой властей.
Пирамида в Эль-Параисо, Перу
В том же 2013 году была снесена еще одна древняя пирамида, и тоже ради строительства, но на этот раз в Перу. По размерам эта пирамида была несколько скромней предыдущей, всего 6 метров в высоту, а вот возраст ее составлял около четырех тысяч лет.
Эту пирамиду сравняли с землёй рабочие двух компаний, занимающихся продажей недвижимости, чтобы освободить элитный земельный участок для застройки.
Археологи утверждают, что сооружение было административным и религиозным центром древней цивилизации, существовавшей здесь ещё до прихода инков.
К сожалению, общественность не смогла вовремя предотвратить разрушение бесценного исторического памятника, так что остаётся принимать меры по спасению других объектов культурного наследия.
В том же 2013 году была снесена еще одна древняя пирамида, и тоже ради строительства, но на этот раз в Перу. По размерам эта пирамида была несколько скромней предыдущей, всего 6 метров в высоту, а вот возраст ее составлял около четырех тысяч лет.
Эту пирамиду сравняли с землёй рабочие двух компаний, занимающихся продажей недвижимости, чтобы освободить элитный земельный участок для застройки.
Археологи утверждают, что сооружение было административным и религиозным центром древней цивилизации, существовавшей здесь ещё до прихода инков.
К сожалению, общественность не смогла вовремя предотвратить разрушение бесценного исторического памятника, так что остаётся принимать меры по спасению других объектов культурного наследия.
Янтарная комната
Янтарная комната была создана в XVIII веке и находилась в Екатерининском дворце в Царском селе. Эта комната была отделана золочёной деревянной резьбой, зеркалами и мозаичными картинами из янтаря и яшмы, панелями, сделанными почти из 450 килограммов янтаря.
Великолепную богатую отделку и красоту комнаты сложно описать словами.
В сентябре 1941 года Царское село было оккупировано гитлеровскими войсками и в последующем разграблено. Не миновала этой участи и Янтарная комната.
Она была была демонтирована и вывезена на Запад, в сторону Германии. Что с ней произошло в дальнейшем и где она находится доподлинно не известно.
С 1981 по 2003 год велись реконструкционные работы Янтарной комнаты, в том числе при участии немецкой стороны, в результате чего она была восстановлена в полном объеме.
На сегодняшний день Янтарная комната открыта для посетителей.
Янтарная комната была создана в XVIII веке и находилась в Екатерининском дворце в Царском селе. Эта комната была отделана золочёной деревянной резьбой, зеркалами и мозаичными картинами из янтаря и яшмы, панелями, сделанными почти из 450 килограммов янтаря.
Великолепную богатую отделку и красоту комнаты сложно описать словами.
В сентябре 1941 года Царское село было оккупировано гитлеровскими войсками и в последующем разграблено. Не миновала этой участи и Янтарная комната.
Она была была демонтирована и вывезена на Запад, в сторону Германии. Что с ней произошло в дальнейшем и где она находится доподлинно не известно.
С 1981 по 2003 год велись реконструкционные работы Янтарной комнаты, в том числе при участии немецкой стороны, в результате чего она была восстановлена в полном объеме.
На сегодняшний день Янтарная комната открыта для посетителей.
Дерево Тенере — самое одинокое дерево в мире
Эта древняя акация, которая росла в Сахаре, служила «маяком» для кочевников на протяжении сотен лет. Вокруг дерева Тенере почти на 400 километров раскинулись бесплодные земли. Существование этого дерева в такой агрессивной, враждебной всему живому среде было самым настоящим чудом.
В 1973 году пьяный водитель грузовика на полном ходу врезался в уникальный природный памятник и уничтожил его. Как ему это удалось – загадка: по пустыне можно было ехать неделю с закрытыми глазами без риска встретить на пути какое-либо препятствие. Однако факт остается фактом — дерево Тенере погибло из-за халатности нетрезвого человека.
Сейчас на том самом месте находится железная конструкция, а остатки дерева стали экспонатом Национального музея Нигера.
Эта древняя акация, которая росла в Сахаре, служила «маяком» для кочевников на протяжении сотен лет. Вокруг дерева Тенере почти на 400 километров раскинулись бесплодные земли. Существование этого дерева в такой агрессивной, враждебной всему живому среде было самым настоящим чудом.
В 1973 году пьяный водитель грузовика на полном ходу врезался в уникальный природный памятник и уничтожил его. Как ему это удалось – загадка: по пустыне можно было ехать неделю с закрытыми глазами без риска встретить на пути какое-либо препятствие. Однако факт остается фактом — дерево Тенере погибло из-за халатности нетрезвого человека.
Сейчас на том самом месте находится железная конструкция, а остатки дерева стали экспонатом Национального музея Нигера.
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