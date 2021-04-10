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Исторические достопримечательности, уничтоженные людьми за последние 100 лет

Исторические достопримечательности, уничтоженные людьми за последние 100 лет (7 фото + 1 видео)

Автор:
10 апреля 2021 14:14
Метки: видео   достопримечательности   интересное   история   подборка   топ   факты   ютуб   
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Большинство людей при виде артефактов испытывает благоговейный трепет, не говоря уже об историках и археологах, которые в прямом смысле слова сдувают с древних предметов пылинки.
Но существуют люди, которых особо не волнует ценность артефактов для истории и культуры.
И когда такие невежды сталкиваются с реликвиями, последние в некоторых случаях не переживают встречу, по крайней мере в изначальном своем виде.

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: видео   достопримечательности   интересное   история   подборка   топ   факты   ютуб   
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Вадим 2 часа назад
Подобная ситуация вскоре ожидает и окрестности г.Видное.. тупорылые проектировщики запроектировали трассу СБВ через древний город, останки которого ещё сохранились. Но на кону 85 млрд. денег и никто с этим археологическим памятником считаться и не собирается. Пожалуйста, вот вам вандализм чем проектировщики лучше тех же террористов? Ответ прост-бабки решают
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