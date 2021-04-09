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Показываю Советский каталог бытовой Радиоэлектронной аппаратуры, 1981 года. А говорят только "Колоши" выпускали

Показываю Советский каталог бытовой Радиоэлектронной аппаратуры, 1981 года. А говорят только "Колоши" выпускали (16 фото)

Автор:
09 апреля 2021 19:51
Метки: СССР   теника   факты   
695
16

Сколько критических стрел было выпущено за последнее время по отношению СССР и того, что оно выпускало. Кто-то утверждает что электроника наша была безнадежно отсталой а кто-то вовсе вещает на весь народ что ничего путного кроме калош у нас не выпускалось.

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Метки: СССР   теника   факты   
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135
a17s76 2 часа назад
Поставил минус посту за заголовок. Как вы задрали со своим "Показываю" то, показываю сё. Чо за гопничество? Бабе своей показывай. А без этой [мат] ты можно было заголовок сделать? Вот просто назвать "Советский каталог бытовой Радиоэлектронной аппаратуры, 1981 года." не судьба?
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7k
Михаил 40 минут назад
С советскими зарплатами многим семьям эта аппаратура была недоступна. Кстати, сравните игры, что были на советских игровых приставка с играми на Atari 2600, которую стали выпускать в 1977-м году.
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16
Крендель Краковский 43 минуты назад
Калоши было купить гораздо легче....
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29
Maksim Maksimoff Час назад
а я в 86 году в Детском мире купил "Детский телеконструктор". Стоил по тем временам бешеных денег - СТО рублей. Но зато в результате сборки имел свой личный телевизор, который работал от 12 вольтового блока питания, а я ему смастерил и блок питания от батареек. В походе было самое оно футбол посмотреть
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6k
klop 2 часа назад
Цены я вам скажу не социалистические, при учёте средней зарплаты 120р, особенно порадовал синтезатор с ценой 8160 рубликов по сути цена новых жигулей.
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3k
au3 2 часа назад
А это каталог чего? Уточните пожалуйста. Для заказов? Из ВДНХ?
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219
Витюшка au3 Час назад
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879
bigkoss 2 часа назад
Был в то время журнал "Новые товары", но купить из того что там печатали было невозможно.
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65k
Варакин Алексей 2 часа назад
Для тупых обсирателей совка напомню. Задача у советского правительства была-Обеспечить БАЗОВЫЕ потребности населения-еда,медицина,жилье ,образование,работа. Конкурировать с западом в производстве свистоперделок-задачи не стояло.И потом... а че это вы сравниваете советский ширпотреб с ЛУЧШИМИ мировыми изделиями? Если электроника-то Япония,если парфюмерия то с Францией? ...И кстати, в СССР производилась ВСЯ линейка товаров народного потребления.)
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9
arcush 2 часа назад
Особенно удивили "колоши"... Это калаши или галоши? Выпускали это всё, но только на страницах журналов... Ты еще книгу о здоровой пищи помяни, там и крабы были и икра... Афтор молодое глупое гавно! Учи грамоту!
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5k
Дельфин Красивый 2 часа назад
у меня есть два цветных(красных) телевизора тех времён, ни кому не надо?

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29
Maksim Maksimoff Дельфин Красивый Час назад
не вводите людей в заблуждение - на фото ЧЁРНО-БЕЛЫЕ телевизоры
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38k
Прораб 2 часа назад
Таких каталогов нашлёпать, дело не сложное.
Из реального - телефон Электроника Элетап микро. В 83-85м работал я линейным монтёром на АТС-268 в Москве в Сокольниках. Встречались в блатных хатах эти поделки. Сказочный навоз. Дело в том, что для доп. питания там стоял 9в аккумулятор, и при разряде начинал заряжаться от тел. линии. (там 60 вольт при положенной трубке) Идея хорошая, только тупая, без учёта особенностей тогдашних АТС. В общем когда эта байда начинала заряжаться, линия садилась кху.ямъ и телефон не работал.
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13k
Booka1a 2 часа назад
всё выпускали. это бесспорно. были программируемые калькуляторы. телевизоры. видаки и прочее.
фишка в том, что большинство продукции изначально было просто скопировано с импортных образцов. закупали, перечерчивали и налаживали производство под своей маркой. позже на их основе разрабатывали свои модели, делали улучшения и изобретения, пытались идти вперед.

и нет, я не говорю, что это плохо. так поступали все страны, отстававшие в технологическом плане, но имеющие желание и ресурсы это отставание сократить - мы, Япония, Китай, Индия. обидно то, что с развалом Союза на 10-15 лет прекратились и разработки нового. НИИ заглохли, редкие изобретения продавались на запад. если китайцы и японцы на краденых технологиях и ноу-хау построили экономику и сейчас во многих отраслях впереди планеты всей, то у нас всё было просрано вчистую и сейчас мы отстаем так же, как и 50-70 лет назад.
а новое патентные законы, которых в СССР не было, не дают сейчас что-то воровать слишком откровенно, как было тогда. в результате догнать кого-то в сфере высоких технологий становится очень проблематично
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692
Konstantin Anisko 2 часа назад
Ничего из перечисленного в реале не было. Херня это все. Москва.
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38k
Прораб Konstantin Anisko 2 часа назад
Я вам открою страшную тайну, этого и в Москве не было
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692
Konstantin Anisko Прораб 45 минут назад
Чувак, ты тупишь. Я про Москву и говорю.
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38k
Прораб Konstantin Anisko 10 минут назад
Ща, ячеки в шаговом искателе сработают - вж-ж-ж... пауза - щёлк-щёлк.
Ага, понял. Ты сам из Москвы 81-го.. Ан ху.й, было в реале. На ВДНХ. В павильоне Электроника. Я туда ходил и фапал на чудеса советской радиоэлектроники. А потом шёл в павильон Машиностроение и тырил железные шарики с постамента шарикового робота.
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75k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Из всего, что представлено в каталоге, в свободной продаже в Краснодаре тех лет был ТОЛЬКО ТРЕХПРОГРАММНЫЙ РАДИОПРИЕМНИК
все остальное - на полки магазина не попадало
При видеомагнитофон и видеокамеру даже говорить не хочется.
Да, и еще.
Импортные телевизоры показывали изображение ГОРАЗДО ЛУЧШЕ
Кинескопы были намного четче, хоть и работали от СЕКАМа
Магнитофонные головки импортных магнитофонов "держали наждачку пленки" гораздо лучше отечественных.
Лентопротяжки - не барахлили, скорость "не плавала"
Такшта..... не рассказывайте нам.....
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3k
au3 Броненосец Потелкам 2 часа назад
Я в Литве видел цветомузыку, орган "Вильнюс" (да пара тысяч рубликов - в каждом доме было, хотя в школе был, но реально не знаю кто на нем играл). Телик подобный был дома (Шилялис цветной). Видеоигру в пионер лагерь привозили в качестве чуда чудного один раз
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512
Шурман 3 часа назад
Первые 2 телека были , один отец возил в машине второй лежал на даче , помню времена когда поехали на зону отдыха а телевизоров там не было :) отец взял этот телевизор а всем новым детям рассказал что у нас спокойный ночи малыши идут ну и получил от родителей :) у нас по вечерам сидели все дети из соседних домиков :)
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2k
Дмитр Стар Шурман 2 часа назад
ну не на "зону отдыха" наверно. дом отдыха,санаторий,профилакторий,турбаза наконец. :))))
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512
Шурман Дмитр Стар 2 часа назад
Ну да тур база на водохранилище :)
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13k
Ser 3 часа назад
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6k
klop Ser 2 часа назад
Лучше не просыпайся.
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904
Kusok Ser Час назад
... и через четыре года - война.
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