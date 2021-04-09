Однако, многие позабыли о том, что только по количеству выпускаемых телевизионных марок Советский Союз некогда превосходил весь остальной мир вместе взятый. Кроме того: ЭВМ, акустические системы, приемники, фотокамеры и многое другое во всю поставлялось заграницу и пользовалось, между прочим, весьма немалым спросом.

Предлагаю вашему вниманию вот такой интересный каталог Бытовой радиоэлектронной аппаратуры, изданный производственно-издательским отделом ЦНИИ "Электроника" в 1981 году.