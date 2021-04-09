Сколько критических стрел было выпущено за последнее время по отношению СССР и того, что оно выпускало. Кто-то утверждает что электроника наша была безнадежно отсталой а кто-то вовсе вещает на весь народ что ничего путного кроме калош у нас не выпускалось.
Однако, многие позабыли о том, что только по количеству выпускаемых телевизионных марок Советский Союз некогда превосходил весь остальной мир вместе взятый. Кроме того: ЭВМ, акустические системы, приемники, фотокамеры и многое другое во всю поставлялось заграницу и пользовалось, между прочим, весьма немалым спросом.
Предлагаю вашему вниманию вот такой интересный каталог Бытовой радиоэлектронной аппаратуры, изданный производственно-издательским отделом ЦНИИ "Электроника" в 1981 году.
Источник:
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Из реального - телефон Электроника Элетап микро. В 83-85м работал я линейным монтёром на АТС-268 в Москве в Сокольниках. Встречались в блатных хатах эти поделки. Сказочный навоз. Дело в том, что для доп. питания там стоял 9в аккумулятор, и при разряде начинал заряжаться от тел. линии. (там 60 вольт при положенной трубке) Идея хорошая, только тупая, без учёта особенностей тогдашних АТС. В общем когда эта байда начинала заряжаться, линия садилась кху.ямъ и телефон не работал.
фишка в том, что большинство продукции изначально было просто скопировано с импортных образцов. закупали, перечерчивали и налаживали производство под своей маркой. позже на их основе разрабатывали свои модели, делали улучшения и изобретения, пытались идти вперед.
и нет, я не говорю, что это плохо. так поступали все страны, отстававшие в технологическом плане, но имеющие желание и ресурсы это отставание сократить - мы, Япония, Китай, Индия. обидно то, что с развалом Союза на 10-15 лет прекратились и разработки нового. НИИ заглохли, редкие изобретения продавались на запад. если китайцы и японцы на краденых технологиях и ноу-хау построили экономику и сейчас во многих отраслях впереди планеты всей, то у нас всё было просрано вчистую и сейчас мы отстаем так же, как и 50-70 лет назад.
а новое патентные законы, которых в СССР не было, не дают сейчас что-то воровать слишком откровенно, как было тогда. в результате догнать кого-то в сфере высоких технологий становится очень проблематично
Ага, понял. Ты сам из Москвы 81-го.. Ан ху.й, было в реале. На ВДНХ. В павильоне Электроника. Я туда ходил и фапал на чудеса советской радиоэлектроники. А потом шёл в павильон Машиностроение и тырил железные шарики с постамента шарикового робота.
все остальное - на полки магазина не попадало
При видеомагнитофон и видеокамеру даже говорить не хочется.
Да, и еще.
Импортные телевизоры показывали изображение ГОРАЗДО ЛУЧШЕ
Кинескопы были намного четче, хоть и работали от СЕКАМа
Магнитофонные головки импортных магнитофонов "держали наждачку пленки" гораздо лучше отечественных.
Лентопротяжки - не барахлили, скорость "не плавала"
Такшта..... не рассказывайте нам.....