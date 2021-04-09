Бросила работу и ушла в порно: судьбы девушек из клубнички

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Они были именитыми спортсменками, хорошими преподавателями, примерными монахинями и перспективными журналистками, но что-то пошло не по плану. Теперь они популярные порноактрисы. Да, и девушки не жалеют о своем выборе!
1. Немецкая футболистка Ева Рооб
Девушка променяла спорт на порнокарьеру. Хоть она и не стала очень популярной в данной сфере, но данный опыт Ева считает полезным.
2. Японская сноубордистка Мэро Имаи
Девушка с 2001 по 2006 годы входила в состав сборной Японии по сноуборду, но после неудачного выступления на Олимпиаде в Турине ушла из спорта. Мэро уже 12 лет снимается в фильмах для взрослых.
Удивительный факт, но японка планирует вернуться к тренировкам, чтобы попасть на Олимпиаду-2022.
Удивительный факт, но японка планирует вернуться к тренировкам, чтобы попасть на Олимпиаду-2022.
3. Американская фигуристка Санни Лейн
Судьба этой девушки нелегкая. Санни Лейн попала в автомобильную аварию, которая поставила жирный крест на ее спортивной карьере. Теперь девушка активно снимается в порно, собирая многочисленные профильные награды. Вы удивитесь, но ее менеджеры и родители - это одни те же люди.
4. Американо-филиппинская фигуристка Мелисса Буланхаги
Девушка не бросала спорт ради порно, а начала съемки в нем через год после официального завершения карьеры. Сегодня Мелисса является очень популярной и востребованной актрисой.
5. Российская учительница Надежда Никитина
Девушка попала в порно совсем случайно. Однажды ей предложили попробовать себя, а она взяла и согласилась. Надежда рассказывает, что первый опыт секса перед камерой был вполне удачным. Сначала она стеснялась, но очень быстро освоилась.
6. Колумбийская монахиня Юди Пинеда
Девушка восемь лет исправно служила Богу в монастыре и радовалась выбору своего жизненного пути. Но однажды решила, что хочет сменить профессию, и стала порноактрисой.
7. Российская студентка журфака Ева Элфи (псевдоним)
Ева снимается в фильмах для взрослых, хотя пару лет назад даже не подозревала, что станет порноактрисой.
В 2018 году она со своим парнем переехала в Москву и поступила на факультет журналистики. Всё началось с интимной фотосессии, которую ей предложили. Во время съёмки ей рассказали о домашних видео... и тут понеслось...
В 2018 году она со своим парнем переехала в Москву и поступила на факультет журналистики. Всё началось с интимной фотосессии, которую ей предложили. Во время съёмки ей рассказали о домашних видео... и тут понеслось...
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я еду автостопом от поста ГАИ
я там завис на 3 дня
девушки приходили обслуживать дальнобойщиков
а я просто синячил
знаете чтоне так было с этими девушками
а им мужчины были уже противны...ну профессиональная деформация
я тролилсвоего друга... нахера ты ейдал столько денег?
-мне она понравилась
и что? ну за это ты же и платил..
ты не понимаешь,Вовка
блин, я до сих пор не понимаю
ага.. как же...
я был уже в зрелом возросте я был влюблен в одну матрону...
ситуация
я уже давно в аримии... я подслдествием... я на выоные...у меня есть 11 часов, потом нужно вернуться
я летел на крыльях любви к ней (она не знала, или дела вид что не знает и не видит, что я сохнупо ней)
ее нету... но я вижу ее подругу... с ней поговорил
узнал что она вот тут рядом, сейчас выйду и сведу вас
ну я стою под кафешкой жду
она стоит трет с каким то не рускуим
слушай генецвале... можно я не надолго украду у тебяэту барышню?
Э!!! ты кого генацвале назвал?
блин ладно...все я крайний в очереди!
через 20 минут приходит барышня и говорит поехали
-Куда?
-Ко мне
-А Таня
-а... она замужем я думала ты меня ждешь...
сначала был дифецит в половыъ партнерщшах... потом армия...там только шлюхи и то раз в год (в высокосный)
сейчас... блин... а сейчас уже особо и не нужно...
нет ну там раз в месяц можно когото домой притащить... и то на утро думаешь... ну это... а как о тебя избавиться чтобыне обидеть?