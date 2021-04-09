Бросила работу и ушла в порно: судьбы девушек из клубнички

Ева снимается в фильмах для взрослых, хотя пару лет назад даже не подозревала, что станет порноактрисой.



В 2018 году она со своим парнем переехала в Москву и поступила на факультет журналистики. Всё началось с интимной фотосессии, которую ей предложили. Во время съёмки ей рассказали о домашних видео... и тут понеслось...