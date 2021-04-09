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Бросила работу и ушла в порно: судьбы девушек из клубнички

Бросила работу и ушла в порно: судьбы девушек из клубнички (22 фото)

Автор:
09 апреля 2021 16:25
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: знаменитости   люди   порно   профессия   слава   спортсменка   учительница   
2881
22
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Они были именитыми спортсменками, хорошими преподавателями, примерными монахинями и перспективными журналистками, но что-то пошло не по плану. Теперь они популярные порноактрисы. Да, и девушки не жалеют о своем выборе!

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Метки: знаменитости   люди   порно   профессия   слава   спортсменка   учительница   
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1k
Гур Час назад
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−22
Владимир 44 секунды назад
далекий 1998 год
я еду автостопом от поста ГАИ
я там завис на 3 дня

девушки приходили обслуживать дальнобойщиков
а я просто синячил

знаете чтоне так было с этими девушками

а им мужчины были уже противны...ну профессиональная деформация
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2k
dolmat21093 51 секунду назад
Санни Лейн лет 10 ка не снимается. "переехала в Москву" один разврат в столице!
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20k
Правдоруб 2 минуты назад
Какие же опущенцы их в жены возьмут, с таким пробегом то?
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16k
Юрий 15 минут назад

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−22
Владимир 19 минут назад
ранее ... ну ранее... это лет 15 назад
я тролилсвоего друга... нахера ты ейдал столько денег?
-мне она понравилась

и что? ну за это ты же и платил..
ты не понимаешь,Вовка

блин, я до сих пор не понимаю
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4k
Алексей Полчаса назад
Санни Лейн - зачетная девочка.
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−22
Владимир 37 минут назад
когда мне было плохо, мне помогали только п=р=о=с=т=и=т=у=т=к=и и бандиты
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−22
Владимир 50 минут назад
Вы думаете с девушками легкого поведения легко?
ага.. как же...
я был уже в зрелом возросте я был влюблен в одну матрону...
ситуация
я уже давно в аримии... я подслдествием... я на выоные...у меня есть 11 часов, потом нужно вернуться
я летел на крыльях любви к ней (она не знала, или дела вид что не знает и не видит, что я сохнупо ней)

ее нету... но я вижу ее подругу... с ней поговорил
узнал что она вот тут рядом, сейчас выйду и сведу вас

ну я стою под кафешкой жду
она стоит трет с каким то не рускуим

слушай генецвале... можно я не надолго украду у тебяэту барышню?

Э!!! ты кого генацвале назвал?

блин ладно...все я крайний в очереди!

через 20 минут приходит барышня и говорит поехали
-Куда?
-Ко мне
-А Таня
-а... она замужем я думала ты меня ждешь...
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836
AGold 56 минут назад
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−22
Владимир Час назад
я в детстве был домашним мальчиком... и все ну как и увсех пуберантных подростоков (от матраса такого подростка может забеременеть до 100 женщин)

сначала был дифецит в половыъ партнерщшах... потом армия...там только шлюхи и то раз в год (в высокосный)

сейчас... блин... а сейчас уже особо и не нужно...
нет ну там раз в месяц можно когото домой притащить... и то на утро думаешь... ну это... а как о тебя избавиться чтобыне обидеть?
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−22
Владимир Час назад
блин... вы думаете их кто то заставляет?
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5k
ваня панкин Час назад
где медведь?..
в отпуске или на пенсии?..
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21k
Bar0 ваня панкин 22 минуты назад
На карантине
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57k
Александр Ломовицкий Час назад
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8k
Кыся Час назад
Монахиня самая продуманная! Сначала кредит по грехам 8 лет зарабатывала, а теперь можно и оторваться!
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10k
Олегbl4 Кыся 21 минуту назад
Индульгенция, мать её!
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