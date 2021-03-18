Актеры Голливуда, которые без ума от России

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Есть небольшой стереотип, что иностранцы не очень любят и даже побаиваются нашей страны. Но это не совсем так.
Киану Ривз
Киану оказался в России впервые летом в 2017 году. Тогда в Санкт-Петербурге были начаты съемки триллера "Профессионал". За время работы (три месяца) Ривз побывал в самых разных уголках России, даже в Сибирь успел съездить.
В интервью он признавался, что в первую очередь Россия для него ассоциируется с "моральной силой". Ривз заявил, что не такие уж русские мрачные и суровые, как говорят. Поклонники с радостью угощали его выпивкой, блинами и были очень приветливы.
В интервью он признавался, что в первую очередь Россия для него ассоциируется с "моральной силой". Ривз заявил, что не такие уж русские мрачные и суровые, как говорят. Поклонники с радостью угощали его выпивкой, блинами и были очень приветливы.
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Орнелла Мути
Итальянская актриса всегда была связана с Россией, ведь ее бабушка - родом из Петербурга. Русские корни давали о себе знать, она часто ездила в детстве, в нашу страну, вместе с семьей. И даже когда стала звездой кино, Мути не переставала приезжать на историческую родину. Орнелла отмечала, что ей нравится открытость и эмоциональность жителей России.
В 2018 году она говорила, что учит русский язык, а последние новости говорят, что Мути уже переехала жить в Москву и живет здесь со своим возлюбленным.
Здесь у нее оказывается есть бизнес и даже недвижимость.
В 2018 году она говорила, что учит русский язык, а последние новости говорят, что Мути уже переехала жить в Москву и живет здесь со своим возлюбленным.
Здесь у нее оказывается есть бизнес и даже недвижимость.
Памела Андерсон
Звезда "Спасателей Малибу" имеет русские корни. Ее прабабушка когда-то покинула Россию и переехала в Голландию. Актриса очень заинтересована историей своей семьи и не раз посещала Москву и Санкт-Петербург, чтобы "проникнуться историей". В интервью Андерсон как-то раз отметила, что любит разговаривать с русскими людьми и планирует устроить большую поездку по всей стране со своими детьми.
"Я чувствую определенную общность с людьми и культурой России. Мне нравится, что русский народ всегда доводит все до конца".
"Я чувствую определенную общность с людьми и культурой России. Мне нравится, что русский народ всегда доводит все до конца".
Райан Рейнольдс
Райан оказался в Москве зимой 2016 года, во время пресс-тура фильма "Дэдпул". Ни метель, ни обледенелые дороги не смогли его остановить от прогулки по Красной площади и посмотреть на другие достопримечательности. На самой пресс-конференции Рейнольдс заявил, что теперь ему мечтается побывать в Санкт-Петербурге, а еще он назвал русских "самыми крутыми людьми на свете" ( а то!):
"Знаете, я люблю Россию. Вы, русские, одни из самых крутых людей на планете. Если бы Дэдпул оказался в Москве, я уверен, он бы тут же побежал тусить по ночным клубам".
"Знаете, я люблю Россию. Вы, русские, одни из самых крутых людей на планете. Если бы Дэдпул оказался в Москве, я уверен, он бы тут же побежал тусить по ночным клубам".
Бред Питт
Один из самых известных красавчиков Голливуда впервые оказался в России в 2013 году, во время пресс-тура "Войны миров Z".
Актер стал почетным гостем Международного Московского кинофестиваля, шел по красной дорожке и здоровался за руку с Михалковым. Впоследствии, во многих интервью он делился впечатлениями о посещении России, восхищался московской архитектурой, но больше всего его поразил Большой театр. Говорят, что он уезжал с сумкой, набитой сувенирами для детей и жены.
Актер стал почетным гостем Международного Московского кинофестиваля, шел по красной дорожке и здоровался за руку с Михалковым. Впоследствии, во многих интервью он делился впечатлениями о посещении России, восхищался московской архитектурой, но больше всего его поразил Большой театр. Говорят, что он уезжал с сумкой, набитой сувенирами для детей и жены.
Дэниэл Редклифф
Британский актер известен своей любовью не только к России, но к русской культуре. Когда он впервые познакомился с романами Михаила Булгакова, по его слова они "свели его с ума". Рэдклифф приезжал в Россию по время пресс-туров и просто так, путешествуя. Он даже как-то раз отметил день рождения в Санкт-Петербурге. И сразу же, по его словам, влюбился в архитектуру города.
"Петербург - удивительный город, не похожий ни на какие другие. Я все еще помню те эмоции, которые остались у меня после первого визита".
"Петербург - удивительный город, не похожий ни на какие другие. Я все еще помню те эмоции, которые остались у меня после первого визита".
Наталья Орейро
Любовь Натальи Орейро к России абсолютно взаимна. Звезду "Дикого ангела" очень любят россиянки не только за образ Милагрос, но и за открытую задорную натуру. Орейро в свою очередь часто приезжает в Россию с концертами и приветливо общается с поклонниками на русском языке на своем аккаунте в Инстаграм. Она, кстати, тоже хочет получить российское гражданство. Орейро в интервью Ивану Урганту сказала, что фанаты часто дарят ей самодельные паспорта РФ.
"У меня около 15 таких паспортов. И это все от поклонников. Но они, конечно же, не настоящие".
"У меня около 15 таких паспортов. И это все от поклонников. Но они, конечно же, не настоящие".
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