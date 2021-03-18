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Актеры Голливуда, которые без ума от России

Актеры Голливуда, которые без ума от России (8 фото)

Автор:
18 марта 2021 19:08
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Россия   актеры   актрисы   голливуд   жить в россии   знаменитости   люди   слава   
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8
Есть небольшой стереотип, что иностранцы не очень любят и даже побаиваются нашей страны. Но это не совсем так.
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Метки: Россия   актеры   актрисы   голливуд   жить в россии   знаменитости   люди   слава   
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7  комментариев
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16k
MarkovAlexandr Час назад
Орнелла Мути и Наталья Орейро - актеры Голливуда?
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49k
smakido 19 минут назад
А почему ,собственно, им не любить Россию?!
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804
Карл Такойто 55 минут назад
Странно что Стивена Сигала и Депардье не указаны,хотя последний и не из Голливуда но какая разница,они же ещё дальше пошли и по особому царскому указу стали гражданами
Сигал даже официально трудоустроен и должность в МИД РФ имеет
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535
Колючий Час назад
Их бы по всей России провезти, в плацкартном вагоне.
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13k
ЦСКА Колючий 6 минут назад
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13k
Роман Час назад
Да, прям без ума все от России.
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39k
Элек Мек Час назад
За гонорары что их приглашают как свадебных генералов,они Россию не просто любят,а ссут кипятком от восторга.
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