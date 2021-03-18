Актеры Голливуда, которые без ума от России

Британский актер известен своей любовью не только к России, но к русской культуре. Когда он впервые познакомился с романами Михаила Булгакова, по его слова они "свели его с ума". Рэдклифф приезжал в Россию по время пресс-туров и просто так, путешествуя. Он даже как-то раз отметил день рождения в Санкт-Петербурге. И сразу же, по его словам, влюбился в архитектуру города.



"Петербург - удивительный город, не похожий ни на какие другие. Я все еще помню те эмоции, которые остались у меня после первого визита".