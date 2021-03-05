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Творческие и талантливые люди зачастую обладают более тонкой психикой, которую регулярно подвергают стрессам: сложные роли, тяжелые переработки, непростые коллеги и жестокие режиссеры.
Цена за талант и сопутствующий ему успех бывает слишком высокой. Несколько актрис советского кино оказались в психиатрической лечебнице, подорвав свои душевные силы, но успев подарить нам несколько совершенно замечательных фильмов, со своим участием.
Донара Мкртчян
Донара (в девичестве Пилосян) была второй женой актера Фрунзика Мкртчяна. Они были коллегами, а в "Кавказской пленнице" Донара сыграла жену персонажа Фрунзика.
У счастливой пары в браке родилось двое детей - дочка Нуна и сын Вазген. Но потом все резко стало плохо. Донара постоянно впадала в паранойю, начала ревновать Фрунзика, скандалила, выгоняла ночевать на улицу, била посуду и ездила с ним на все гастроли.
Мкртчян пытался говорить с женой, успокаивал, но это не помогало. А у самого актера если раньше были просто небольшие проблемы с алкоголем, то теперь стал пить намного больше, предпочитая не приходить домой, а одиноко блуждать по улицам.
У счастливой пары в браке родилось двое детей - дочка Нуна и сын Вазген. Но потом все резко стало плохо. Донара постоянно впадала в паранойю, начала ревновать Фрунзика, скандалила, выгоняла ночевать на улицу, била посуду и ездила с ним на все гастроли.
Мкртчян пытался говорить с женой, успокаивал, но это не помогало. А у самого актера если раньше были просто небольшие проблемы с алкоголем, то теперь стал пить намного больше, предпочитая не приходить домой, а одиноко блуждать по улицам.
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С трудом Фрунзик смог убедить жену, что ей нужно показаться психиатру и приговор был страшным: шизофрения. Актер не стал опускать руки, он возил ее ко всем лучшим врачам, как советским, так и зарубежным, но ничего не помогало. Донара перестала узнавать родных и близких, после чего Мкртчян отправил ее на лечение во французскую психиатрическую клинику.
Он остался один с двумя детьми. Позже у сына начали появляться до боли знакомые симптомы, которые подтвердились таким же как у матери диагнозом. Этот удар подкосил Фрунзика, он стал пить еще сильнее. Вазгена поместили в ту же клинику, что и мать с сыном. Они, не узнавая друг друга, проходили мимо по одним коридорам.
Донара Мкртчян так и не вышла из психиатрической клиники и скончалась в 70 лет.
Он остался один с двумя детьми. Позже у сына начали появляться до боли знакомые симптомы, которые подтвердились таким же как у матери диагнозом. Этот удар подкосил Фрунзика, он стал пить еще сильнее. Вазгена поместили в ту же клинику, что и мать с сыном. Они, не узнавая друг друга, проходили мимо по одним коридорам.
Донара Мкртчян так и не вышла из психиатрической клиники и скончалась в 70 лет.
Татьяна Пельтцер
Наша любимая "бабушка советского кино". Слава пришла к ней, когда ей было почти 50, она стала очень востребована, от предложений работы не было отбоя.
Однако, в 80-е годы Татьяна Ивановна стала внезапно терять память, с трудом узнавать коллег и близких, у нее прогрессировала болезнь Альцгеймера. Однако она все равно выходила на сцену своего любимого Ленкома, а реплики за нее говорил верный коллега Александр Абдулов. Зрители и встречали, и провожали любимую актрису овациями.
Однако, в 80-е годы Татьяна Ивановна стала внезапно терять память, с трудом узнавать коллег и близких, у нее прогрессировала болезнь Альцгеймера. Однако она все равно выходила на сцену своего любимого Ленкома, а реплики за нее говорил верный коллега Александр Абдулов. Зрители и встречали, и провожали любимую актрису овациями.
Последние годы актриса провела в психиатрической лечебнице, на спектакли ее увозили и привозили. Как-то раз коллеги по театру увидели что лицо Пельтцер исцарапано, а на теле были обнаружены синяки и ссадины. Была официальная версия, что Татьяна Ивановна упала, но были свидетели, которые утверждали, что актрису избили пациенты. Им не понравилось, что актриса вела себя слишком заносчиво.
В конце своей жизни Татьяна Ивановна Пельтцер узнавала только свою домработницу, которой выразила благодарность за преданность и любовь, переписав на женщину все, что у нее было.
В конце своей жизни Татьяна Ивановна Пельтцер узнавала только свою домработницу, которой выразила благодарность за преданность и любовь, переписав на женщину все, что у нее было.
Наталия Богунова
После фильма "Большая перемена", где ее персонаж Светлана Афанасьевна стала любимицей миллионов, почему-то ее востребованность пошла на спад. До конца 70-х с ее участием вышло всего-лишь 4 картины, а в следующие десять лет вообще две.
В личной жизни Богуновой тоже не очень повезло - с режиссером Александром Стефановичем она развелась.
Самый первый раз она попала в лечебницу для душевнобольных в конце 70-х, ее увезли прямо из театра и чуть позже поставили диагноз "шизофрения". Наталия с тех пор стала часто проходить курс лечения в разных учреждениях для людей с расстройствами психики.
В личной жизни Богуновой тоже не очень повезло - с режиссером Александром Стефановичем она развелась.
Самый первый раз она попала в лечебницу для душевнобольных в конце 70-х, ее увезли прямо из театра и чуть позже поставили диагноз "шизофрения". Наталия с тех пор стала часто проходить курс лечения в разных учреждениях для людей с расстройствами психики.
Актриса ушла из Моссовета уже в конце 80-х, тогда же прекратила работу в кино. Друзей у нее не было, поэтому о жизни Наталии мало кто знал, да и не спрашивали. Последние годы жизни она практически не выходила из психбольницы, однако в 2013 году решила поехать отдохнуть на Крит.
Сотрудники отеля были встревожены ее странным поведением, вызвали медиков и врачей. Богунова отказывалась от добровольной госпитализации, поэтому пришлось отправлять ее в больницу насильно.
В тот же день 65-летняя Светлана Богунова скончалась от инфаркта.
Сотрудники отеля были встревожены ее странным поведением, вызвали медиков и врачей. Богунова отказывалась от добровольной госпитализации, поэтому пришлось отправлять ее в больницу насильно.
В тот же день 65-летняя Светлана Богунова скончалась от инфаркта.
Вия Артмане
Одна из лучших латышских актрис. Но после распада СССР на нее посыпались беды.
Властями была отобрана квартира, в которой она жила 40 лет. А отдали ее тем, кому она принадлежала до установления советской власти в стране. Актрису, конечно, на улицу не выгнали, предоставили другое жилище, но вот что с ним стало - неизвестно. Есть подозрения, что его продал сын Вии. Какое бы предательство там не произошло, Артмане пришлось жить на крохотной даче своей дочери, в полусотне километров от Риги.
Властями была отобрана квартира, в которой она жила 40 лет. А отдали ее тем, кому она принадлежала до установления советской власти в стране. Актрису, конечно, на улицу не выгнали, предоставили другое жилище, но вот что с ним стало - неизвестно. Есть подозрения, что его продал сын Вии. Какое бы предательство там не произошло, Артмане пришлось жить на крохотной даче своей дочери, в полусотне километров от Риги.
В последние годы жизни Вия много болела: невыносимые боли в ногах, инсульт, два инфаркта, а сын и тут не растерялся и сдал собственную мать в психиатрическую лечебницу. Там она жила до конца своих дней и умерла в 79 лет.
Татьяна Гаврилова
Огромный успех принес актрисе выход фильма "Калина красная", где Гаврилова сыграла эффектную преступницу Люсьен.
Но коллеги вспоминали, что время съемок Татьяна много пила. Многие обращались к Василию Шукшину, прося заменить актрису, работать с ней становилось все сложнее и сложнее. Однако, Василий Макарович оставил ее как есть и фильм вышел в прокат.
Но коллеги вспоминали, что время съемок Татьяна много пила. Многие обращались к Василию Шукшину, прося заменить актрису, работать с ней становилось все сложнее и сложнее. Однако, Василий Макарович оставил ее как есть и фильм вышел в прокат.
Но с годами зависимость от алкоголя у Гавриловой стала расти, ее внешность становилась все хуже и предложений о работе стало поступать все меньше. С годами она полностью исчезла с экранов, последний раз Татьяну увидели в передаче "Чтобы помнили", в 1997 году. Актриса была приглашенной гостьей, рассказывала как ухаживала своей подругой, актрисой Изольдой Извицкой, которая тоже была больна алкоголизмом.
В психиатрическую лечебницу Гаврилова попала также на почве алкогольных возлияний. Ее было не узнать: из красотки, разбивающей мужские сердца она внешне превратилась в совершенно опустившегося человека. У нее не было зубов, волос, она лишилась речи и не могла передвигаться сама.
Татьяна Гаврилова умерла в 61 год, от сердечного приступа.
В психиатрическую лечебницу Гаврилова попала также на почве алкогольных возлияний. Ее было не узнать: из красотки, разбивающей мужские сердца она внешне превратилась в совершенно опустившегося человека. У нее не было зубов, волос, она лишилась речи и не могла передвигаться сама.
Татьяна Гаврилова умерла в 61 год, от сердечного приступа.
В комментариях просьба относиться с уважением к людям, о которых написан пост и воздержаться от осуждения алкоголизма. Бесконтрольно пить - это плохо, да. Не каждый способен справиться, найти в себе силы или вовремя обратиться за помощью.
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*те же
Как и у Рины Зеленой.
Все таки возраст есть возраст.