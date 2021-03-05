С трудом Фрунзик смог убедить жену, что ей нужно показаться психиатру и приговор был страшным: шизофрения. Актер не стал опускать руки, он возил ее ко всем лучшим врачам, как советским, так и зарубежным, но ничего не помогало. Донара перестала узнавать родных и близких, после чего Мкртчян отправил ее на лечение во французскую психиатрическую клинику.

Он остался один с двумя детьми. Позже у сына начали появляться до боли знакомые симптомы, которые подтвердились таким же как у матери диагнозом. Этот удар подкосил Фрунзика, он стал пить еще сильнее. Вазгена поместили в ту же клинику, что и мать с сыном. Они, не узнавая друг друга, проходили мимо по одним коридорам.

Донара Мкртчян так и не вышла из психиатрической клиники и скончалась в 70 лет.