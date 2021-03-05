FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4698 постов • 649 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Актрисы советского кино, жизнь которых закончилась в психиатрической лечебнице

Актрисы советского кино, жизнь которых закончилась в психиатрической лечебнице (11 фото)

Автор:
05 марта 2021 18:19
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: болезнь   звезды   знаменитости   кино   люди   психиатрическая больница   советские актрисы   
3119
11
Творческие и талантливые люди зачастую обладают более тонкой психикой, которую регулярно подвергают стрессам: сложные роли, тяжелые переработки, непростые коллеги и жестокие режиссеры.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: болезнь   звезды   знаменитости   кино   люди   психиатрическая больница   советские актрисы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
24
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Vadim Час назад
А что артисты не люди? Каждый может может сойти с ума. Вот то что психические заболевания у нас считаются чем-то позорным это беда. Из-за этого многие не обращаются к врачам когда что-то ещё можно сделать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 11)
5k
ДеониS 59 минут назад
За то 3,14Дар@сы на каждом углу. Там возраст
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Cornho ДеониS 48 минут назад
За что?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
704
Serg Dex Час назад
Причем тут творчество? В психушку дорог много, банальный алкоголизм, старческий маразм, Альцгеймер или теже микро инсульты. Из них никто не свихнулся на сцене.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Cornho Serg Dex 47 минут назад
*при чём
*те же
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Варакин Алексей Час назад
Татьяна Самойлова
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Варакин Алексей Час назад
Екатерина Савинова
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65k
Варакин Алексей Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
Митрий Час назад
Уж лучше так чем в депутаты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
albedo Час назад
Татьяне Пельцер было очень много лет. У великой актрисы просто начался старческий маразм.
Как и у Рины Зеленой.
Все таки возраст есть возраст.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
zlopisec albedo Час назад
Ну да, там возрастное уже... Не стоит их под одну гребенку.... Пельтцер жалко... Самая позитивная бабуська моего детства)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Пачо Эррера Час назад
Виа Артмане красивая женщина была
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46k
Albert GER Пачо Эррера Полчаса назад
Она не в психушку отдали, а в дом престарелых с лечением. Всё норм у неё с головой было.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вам такое не по карману: чем любят кичиться российские звезды (21 фото) Вам такое не по карману: чем любят кичиться российские звезды (21 фото) "Скала" заявил, что готов баллотироваться в президенты "Скала" заявил, что готов баллотироваться в президенты Актеры, которым пришлось скрыть природную красоту ради роли Актеры, которым пришлось скрыть природную красоту ради роли 20 знаменитостей, которые по какой-либо причине отказались от огромных денег 20 знаменитостей, которые по какой-либо причине отказались от огромных денег Как изменились актеры фильма "Домашний арест" спустя 25 лет Как изменились актеры фильма "Домашний арест" спустя 25 лет 30 суровых фактов о Харрисоне Форде 30 суровых фактов о Харрисоне Форде
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

23472



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Толерантность: слишком жёстко, но зато правда
6
180
Толерантность: слишком жёстко, но зато правда
В Краснодаре избили танцевавших лезгинку кавказцев
2
210
В Краснодаре избили танцевавших лезгинку кавказцев
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Невесомый муссовый торт без выпечки // Торт лимонный мусс
6
13
Невесомый муссовый торт без выпечки // Торт лимонный мусс
Девушка лишилась зубов, а заодно и круглой суммы денег из-за газировки
0
58
Девушка лишилась зубов, а заодно и круглой суммы денег из-за газировки
5 лучших сайтов знакомств в России
5 лучших сайтов знакомств в России
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#картинки#кино#автомир#приколы#автомобили#Разное#авария дня
#Юмор#интересное#факты#подборка#сша#Россия#СССР#люди#кот#искусство
#животные#прикол#дтп#аварии#авто аварии#знаменитости#шоу бизнес#позитив#актеры#китай

На что жалуетесь?

Вернуться