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"Да покажи мне, с^^а, рукой, какую кнопку нажать!": пилоты матерились, не зная, что микрофон включен

"Да покажи мне, с^^а, рукой, какую кнопку нажать!": пилоты матерились, не зная, что микрофон включен (2 фото + 1 видео)

Автор:
06 марта 2021 08:28
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: авиа   видео   закулисье   микрофон   пилоты   русский язык   спалились   стресс   
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Пассажиры авиарейса были вынуждены несколько минут выслушивать перепалку пилотов, искавших кнопку включения/выключения микрофона. Много мата, мало информации и в конце - извинения за причиненные неудобства.

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Метки: авиа   видео   закулисье   микрофон   пилоты   русский язык   спалились   стресс   
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15  комментариев
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27k
a.fey Час назад
Очень похоже на фейк. Пассажиры и кабинный экипаж реагирует так, как будто они это слышат в каждом полете.
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165
Алексей 11 минут назад
Брехня это.
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10k
Великий Кормчий Полчаса назад
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27k
Acu900 Полчаса назад
"Крылатая рухлядь" особенно приколола. Только вот думаю пассажирам вряд ли было смешно...
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8k
Мегапихель 38 минут назад
Хорошо что разговор не в духе: "где эта е**ная кнопка чтоб самолёт полетел?"
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29k
Головасыр коричнештанник Мегапихель 16 минут назад
примерно то же самое, кстати )))
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12k
KOSTELLO 42 минуты назад
Взлетает самолет, командир по громкой связи объявляет: Наш полет будет проходить на высоте... забывает выключить микрофон и обращается ко второму пилоту ...так, сейчас взлетим, самолет на автопилот, выпью кофе, тр%%ну бортпроводницу и лягу спать".
Все слышно в салоне.
Бортпроводница бежит из хвоста самолета к кабине, спотыкается, падает.
Сидящий у прохода дед: Дочка! Да ты не спеши, он еще и кофейку не попил...
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2k
Frank Borman 49 минут назад
Это был пилот или быдлогопник? Потому что именно гопота так разговаривает.
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27k
Acu900 58 минут назад
Прямо как в анекдоте:
Летит самолет. Командир экипажа передает пассажирам информацию о полете:
- Уважаемые пассажиры! Мы находимся на высоте 10 000 метров, скорость 700 км/ч, температура за бортом... А-а-а-а-ааааааа... да ну на х..й, ..баный в рот, ну все пи..дец!!!
Через 5 минут:
- Уважаемые пассажиры! Приношу извинения. Просто стюардесса пролила мне кофе на брюки. Видели бы вы сейчас как выглядят мои брюки спереди...
Один из пассажиров:
- Ты бы видел мои брюки сзади...
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30
Oleg Kapanin Час назад
Крылатая рухлядь)))))
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43k
viktor.bobruk 2012 Час назад
Ничего удивительного! В Рассее всё так и делается!
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8k
Клёст Час назад
Хорошенькие дела.
А какие ещё органы управления в кабине доверенного ему самолёта, этот пилот не знает?
Рычаг переключения скоростей искать не начнёт?
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3k
Citizenn Клёст Час назад
Лишь бы стоп-кран случайно не дернул
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−11
Мадура Час назад
Пелот современного самолета это то же пассажир только не платящий а получающий за полёт. В случае отключения автопилота они просто падают на землю
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