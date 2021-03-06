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Пассажиры авиарейса были вынуждены несколько минут выслушивать перепалку пилотов, искавших кнопку включения/выключения микрофона. Много мата, мало информации и в конце - извинения за причиненные неудобства.
О том, что во время работы многие используют ненормативную лексику, говорить не приходится. В некоторых сферах без нее и техзадание не объяснишь. И все же в сфере обслуживания подобный вариант обращения всегда остается за кулисами - клиенты не должны видеть и слышать все, что происходит "на кухне".
Эти пилоты по ошибке включили микрофон и, не зная об этом, стали выяснять, где находится кнопка рации, регулирующая ее работу. Пассажиры в салоне прослушали краткую, эмоциональную речь, прежде чем сотрудники авиакомпании обнаружили свою ошибку.
Внимание! Видео содержит нецензурную лексику! Очень много нецензурной лексики!
Конечно, перед пассажирами извинились, и те не обиделись. В самом деле, сможешь ли ты сдержать свой гнев, когда не знаешь, где находится эта е^^^^^я кнопка?!
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Все слышно в салоне.
Бортпроводница бежит из хвоста самолета к кабине, спотыкается, падает.
Сидящий у прохода дед: Дочка! Да ты не спеши, он еще и кофейку не попил...
Летит самолет. Командир экипажа передает пассажирам информацию о полете:
- Уважаемые пассажиры! Мы находимся на высоте 10 000 метров, скорость 700 км/ч, температура за бортом... А-а-а-а-ааааааа... да ну на х..й, ..баный в рот, ну все пи..дец!!!
Через 5 минут:
- Уважаемые пассажиры! Приношу извинения. Просто стюардесса пролила мне кофе на брюки. Видели бы вы сейчас как выглядят мои брюки спереди...
Один из пассажиров:
- Ты бы видел мои брюки сзади...
А какие ещё органы управления в кабине доверенного ему самолёта, этот пилот не знает?
Рычаг переключения скоростей искать не начнёт?