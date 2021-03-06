О том, что во время работы многие используют ненормативную лексику, говорить не приходится. В некоторых сферах без нее и техзадание не объяснишь. И все же в сфере обслуживания подобный вариант обращения всегда остается за кулисами - клиенты не должны видеть и слышать все, что происходит "на кухне".