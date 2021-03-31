18 странных и забавных книжных обложек

Перед вами тот самый случай, когда не судить книгу по обложке не получится. Некоторые книжные экземпляры, нарочно или случайно, были созданы для того, чтобы люди не могли поверить своим глазам, видя такое на полке в магазине. В этом посте мы собрали крайне странные версии обложек известных книг, а также обложки малоизвестных произведений, которые одним своим названием или дизайном той же обложки способны захватить всё ваше внимание. Чаще всего — своей поразительной необычностью, граничащей с ужасностью. Короче говоря, вам точно понравится!