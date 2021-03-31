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18 странных и забавных книжных обложек

18 странных и забавных книжных обложек (19 фото)

Автор:
31 марта 2021 08:24
Сообщество : Лига книголюбов
Метки: Юмор   забавно   книга   обложка   прикол   странности   фото   
551
19
Эти книжные обложки такие странные и чудаковатые, что даже не верится, что они реально существуют.
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Метки: Юмор   забавно   книга   обложка   прикол   странности   фото   
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18k
Андрей Иванов Час назад
После Саяпина это просто мелочь
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5k
ваня панкин Полчаса назад
да уж, лютая дурь у дезигнеров...
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27k
Snork Snorkoff 50 минут назад
Гену не трожь.. Там просто шедевральные иллюстрации. Это мульт потом сделал из Чебурахена нежизнеспособную пародию. Первая книга вышла с иллюстрациями Алфеевского. Он прямо дословно воспроизвел видение Чебурахи автором, но на мой взгляд, вышло не очень. Чебурашка Степанцева вообще каким-то Диснеем отдает. А вот Чебурашка Калиновского ИМХО именно он. Не милая, бесполезная никчемуха, а тот самый, про которого придумана бездна анекдотов и чем-то неуловимо напоминающий моего кумира кино Евгения Леонова. И только потом Шварцман слепил то самое, что стало брендом.
Здесь надо сказать, что когда пришел кинематографический успех, а следом кончился союз, Успенский очень быстро переобулся в прыжке и оформил права и на персонажа и на его именно такое его изображение, по поводу чего склоки и тяжбы растянулись не на одно десятилетие.
Дух с ними. Но для меня, правильным Чебурахой так и остался тот самый, Калиновского.
Гену не трожь.. Там просто шедевральные иллюстрации. Это мульт потом сделал из Чебурахена нежизнеспособную пародию. Первая книга вышла с иллюстрациями Алфеевского. Он прямо дословно воспроизвел видение Чебурахи автором, но на мой взгляд, вышло не очень. Чебурашка Степанцева вообще каким-то Диснеем отдает. А вот Чебурашка Калиновского ИМХО именно он. Не милая, бесполезная никчемуха, а тот самый, про которого придумана бездна анекдотов и чем-то неуловимо напоминающий моего кумира кино Евгения Леонова. И только потом Шварцман слепил то самое, что стало брендом. Здесь надо сказать, что когда пришел кинематографический успех, а следом кончился союз, Успенский очень быстро переобулся в прыжке и оформил права и на персонажа и на его именно такое его изображение, по поводу чего склоки и тяжбы растянулись не на одно десятилетие. Дух с ними. Но для меня, правильным Чебурахой так и остался тот самый, Калиновского.
Гену не трожь.. Там просто шедевральные иллюстрации. Это мульт потом сделал из Чебурахена нежизнеспособную пародию. Первая книга вышла с иллюстрациями Алфеевского. Он прямо дословно воспроизвел видение Чебурахи автором, но на мой взгляд, вышло не очень. Чебурашка Степанцева вообще каким-то Диснеем отдает. А вот Чебурашка Калиновского ИМХО именно он. Не милая, бесполезная никчемуха, а тот самый, про которого придумана бездна анекдотов и чем-то неуловимо напоминающий моего кумира кино Евгения Леонова. И только потом Шварцман слепил то самое, что стало брендом. Здесь надо сказать, что когда пришел кинематографический успех, а следом кончился союз, Успенский очень быстро переобулся в прыжке и оформил права и на персонажа и на его именно такое его изображение, по поводу чего склоки и тяжбы растянулись не на одно десятилетие. Дух с ними. Но для меня, правильным Чебурахой так и остался тот самый, Калиновского.
Гену не трожь.. Там просто шедевральные иллюстрации. Это мульт потом сделал из Чебурахена нежизнеспособную пародию. Первая книга вышла с иллюстрациями Алфеевского. Он прямо дословно воспроизвел видение Чебурахи автором, но на мой взгляд, вышло не очень. Чебурашка Степанцева вообще каким-то Диснеем отдает. А вот Чебурашка Калиновского ИМХО именно он. Не милая, бесполезная никчемуха, а тот самый, про которого придумана бездна анекдотов и чем-то неуловимо напоминающий моего кумира кино Евгения Леонова. И только потом Шварцман слепил то самое, что стало брендом. Здесь надо сказать, что когда пришел кинематографический успех, а следом кончился союз, Успенский очень быстро переобулся в прыжке и оформил права и на персонажа и на его именно такое его изображение, по поводу чего склоки и тяжбы растянулись не на одно десятилетие. Дух с ними. Но для меня, правильным Чебурахой так и остался тот самый, Калиновского.
Гену не трожь.. Там просто шедевральные иллюстрации. Это мульт потом сделал из Чебурахена нежизнеспособную пародию. Первая книга вышла с иллюстрациями Алфеевского. Он прямо дословно воспроизвел видение Чебурахи автором, но на мой взгляд, вышло не очень. Чебурашка Степанцева вообще каким-то Диснеем отдает. А вот Чебурашка Калиновского ИМХО именно он. Не милая, бесполезная никчемуха, а тот самый, про которого придумана бездна анекдотов и чем-то неуловимо напоминающий моего кумира кино Евгения Леонова. И только потом Шварцман слепил то самое, что стало брендом. Здесь надо сказать, что когда пришел кинематографический успех, а следом кончился союз, Успенский очень быстро переобулся в прыжке и оформил права и на персонажа и на его именно такое его изображение, по поводу чего склоки и тяжбы растянулись не на одно десятилетие. Дух с ними. Но для меня, правильным Чебурахой так и остался тот самый, Калиновского.
Гену не трожь.. Там просто шедевральные иллюстрации. Это мульт потом сделал из Чебурахена нежизнеспособную пародию. Первая книга вышла с иллюстрациями Алфеевского. Он прямо дословно воспроизвел видение Чебурахи автором, но на мой взгляд, вышло не очень. Чебурашка Степанцева вообще каким-то Диснеем отдает. А вот Чебурашка Калиновского ИМХО именно он. Не милая, бесполезная никчемуха, а тот самый, про которого придумана бездна анекдотов и чем-то неуловимо напоминающий моего кумира кино Евгения Леонова. И только потом Шварцман слепил то самое, что стало брендом. Здесь надо сказать, что когда пришел кинематографический успех, а следом кончился союз, Успенский очень быстро переобулся в прыжке и оформил права и на персонажа и на его именно такое его изображение, по поводу чего склоки и тяжбы растянулись не на одно десятилетие. Дух с ними. Но для меня, правильным Чебурахой так и остался тот самый, Калиновского.
Гену не трожь.. Там просто шедевральные иллюстрации. Это мульт потом сделал из Чебурахена нежизнеспособную пародию. Первая книга вышла с иллюстрациями Алфеевского. Он прямо дословно воспроизвел видение Чебурахи автором, но на мой взгляд, вышло не очень. Чебурашка Степанцева вообще каким-то Диснеем отдает. А вот Чебурашка Калиновского ИМХО именно он. Не милая, бесполезная никчемуха, а тот самый, про которого придумана бездна анекдотов и чем-то неуловимо напоминающий моего кумира кино Евгения Леонова. И только потом Шварцман слепил то самое, что стало брендом. Здесь надо сказать, что когда пришел кинематографический успех, а следом кончился союз, Успенский очень быстро переобулся в прыжке и оформил права и на персонажа и на его именно такое его изображение, по поводу чего склоки и тяжбы растянулись не на одно десятилетие. Дух с ними. Но для меня, правильным Чебурахой так и остался тот самый, Калиновского.
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