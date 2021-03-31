18 странных и забавных книжных обложек

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Эти книжные обложки такие странные и чудаковатые, что даже не верится, что они реально существуют.
Перед вами тот самый случай, когда не судить книгу по обложке не получится. Некоторые книжные экземпляры, нарочно или случайно, были созданы для того, чтобы люди не могли поверить своим глазам, видя такое на полке в магазине. В этом посте мы собрали крайне странные версии обложек известных книг, а также обложки малоизвестных произведений, которые одним своим названием или дизайном той же обложки способны захватить всё ваше внимание. Чаще всего — своей поразительной необычностью, граничащей с ужасностью. Короче говоря, вам точно понравится!
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4. «Поцелуй с коронавирусом»
Слоган: «Она должна была бороться с коронавирусом… вместо этого она влюбилась в него».
11. «Компьютер, который съел моего брата»
Слоган: «У Гарри есть компьютер. А раньше был брат».
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Здесь надо сказать, что когда пришел кинематографический успех, а следом кончился союз, Успенский очень быстро переобулся в прыжке и оформил права и на персонажа и на его именно такое его изображение, по поводу чего склоки и тяжбы растянулись не на одно десятилетие.
Дух с ними. Но для меня, правильным Чебурахой так и остался тот самый, Калиновского.