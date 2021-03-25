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20 примеров смешных «косяков» в работе

20 примеров смешных «косяков» в работе (22 фото)

Автор:
25 марта 2021 08:46
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   подборка прикол   провал   фото   
1620
22
Просим перфекционистов отойти от экранов на безопасное расстояние, потому что дёргающийся глаз вам обеспечен!
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Метки: Юмор   забавно   подборка прикол   провал   фото   
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Rakkaus Час назад
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