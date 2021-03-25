20 примеров смешных «косяков» в работе

Насколько ответственно вы относитесь к выполнению задач, которые перед вами ставятся? Надеемся, что не так, как герои нашей сегодняшней подборки. Ведь мы собрали примеры случаев, когда люди, пользуясь известной фразой «и так сойдёт» выполнили свою работу кое-как и, очевидно, переделывать не собирались.