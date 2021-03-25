20 примеров смешных «косяков» в работе

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Просим перфекционистов отойти от экранов на безопасное расстояние, потому что дёргающийся глаз вам обеспечен!
Насколько ответственно вы относитесь к выполнению задач, которые перед вами ставятся? Надеемся, что не так, как герои нашей сегодняшней подборки. Ведь мы собрали примеры случаев, когда люди, пользуясь известной фразой «и так сойдёт» выполнили свою работу кое-как и, очевидно, переделывать не собирались.
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Метки: Юмор забавно подборка прикол провал фото
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