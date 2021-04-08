Сюрреалистические и жуткие детали в городских пейзажах

Жители городов каждый день бегут по улицам из дома на работу, с работы домой, и вроде всё кажется привычным, понятным и обыденным. Но что если в городах обитаем не только мы? Дизайнер Вадим Соловьёв мастерски фантазирует на эту тему, населяя города гигантскими тварями и хтоническими существами. Огромные звери, самоходные дома и грави-льдины — всё это часть его завораживающего мира, выросшего на основе привычного и знакомого каждому пейзажа.