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Сюрреалистические и жуткие детали в городских пейзажах

Сюрреалистические и жуткие детали в городских пейзажах (21 фото)

Автор:
08 апреля 2021 09:19
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Вадим Соловьёв   городской пейзаж   дизайнер   жуткие детали   фантастика   фотошоп   
552
21
Дизайнер Вадим Вадим Соловьёв мастерски фантазирует на эту тему, населяя города гигантскими тварями и хтоническими существами.
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Метки: Вадим Соловьёв   городской пейзаж   дизайнер   жуткие детали   фантастика   фотошоп   
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4  комментария
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334
WadDad Час назад
Присниться же такое!
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20k
SerGProS 12 минут назад
Ну и зачем эта копирка Столенхага. У того хоть какая-то изобретательность была в построении композиции, а здесь более фотошоп
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21k
Сибиряк 56 минут назад
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7k
Deimos Час назад
Ему бы в дизайнеры для HalfLife 3 пойти. Было бы очень атмосферненько!
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