Сюрреалистические и жуткие детали в городских пейзажах

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Дизайнер Вадим Вадим Соловьёв мастерски фантазирует на эту тему, населяя города гигантскими тварями и хтоническими существами.
Жители городов каждый день бегут по улицам из дома на работу, с работы домой, и вроде всё кажется привычным, понятным и обыденным. Но что если в городах обитаем не только мы? Дизайнер Вадим Соловьёв мастерски фантазирует на эту тему, населяя города гигантскими тварями и хтоническими существами. Огромные звери, самоходные дома и грави-льдины — всё это часть его завораживающего мира, выросшего на основе привычного и знакомого каждому пейзажа.
В мире Вадима существуют гигантские ультра-лисы и ультра-еноты, а по весне в города прилетают мега-грачи. К многим животным прилагается приставка «гм», что говорит о генной модификации.
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Гравитация тоже частенько даёт сбои. И всё это довольно гармонично вписывается в жизнь уже существующих городов.
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