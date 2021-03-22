FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 315 постов • 203 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Мастера фотошопа и видеомонтажа 
Дочка сдала маму, честно показав, как она выглядит в реальной жизни и в постах соцсетей

Дочка сдала маму, честно показав, как она выглядит в реальной жизни и в постах соцсетей (4 фото)

Автор:
22 марта 2021 09:33
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: отцы и дети   сдала   фильтры   фотоокоррекция   фотошоп   
4426
4
Увлечение фильтрами и фоторедакторами - примета нынешнего времени. Однако если в доме есть ехидный подросток, подписчики в соцсетях могут узнать то, что не предполагалось выносить на широкое обозрение.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Мастера фотошопа и видеомонтажа"
Метки: отцы и дети   сдала   фильтры   фотоокоррекция   фотошоп   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
14
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
316
andrey 2 часа назад
Всегда считал что фотки сделанные спонтанно , без подготовки и всяких фотостудий намного ярче и интереснее !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
13k
Роман 8 минут назад
Я не тупой человек, мехмат с отличием закончил.
Но я так и не пойму - зачем?
Зачем делать фото, на которых ты выглядишь гораздо лучше чем в жизни?
Еще могу понять знаменитостей, им нужно поддерживать образ.
Но обычным людям-то какая причина?
Незнакомцам пофиг, а знакомые и так знают, что это фейк.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
NIS Полчаса назад
Просто дочка не врубилась , что именно так она будет выглядеть в недалёком будущем ! Если она не приемная , конечно ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Мистер Фикс Полчаса назад
А улыбки тоже наклеили?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
uutb 56 минут назад
Мамин друг, тоже "подправленный"! И, не он ли подправил, чтоб перед друзьями стыдно было
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
718
Serg Dex Час назад
Явление "женская дружба" оказывается даже на мам распростроняется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
675
Ksenia2 Serg Dex 48 минут назад
Еще как распространяется. Знали бы вы, как порой мамы гнобят своих начавших расцветать дочерей!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
alexis 2 часа назад
Этой страшиле завидно стало, но и потом мать симпатичнек.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Shtoppi 2 часа назад
Чего только не сделают ради пальца вверх под фото.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
dima423 2 часа назад
и что получается мама тупо выложила чужую фотку и сказала "это я"?)) а нахера?)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Мафусаил dima423 2 часа назад
Ну я думаю, ей просто не хватает в жизни "лайков" )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
winergy2012 Мафусаил Час назад
Недолайканая,такая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Leo Sun dima423 11 минут назад
С этим мог вполне справиться фильтр из FaceApp)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
А ничего так похорошели: 7 эффектных трансформаций А ничего так похорошели: 7 эффектных трансформаций В Уфе две дочери ложно обвинили отца в изнасиловании, и уже год не могут вытащить его из СИЗО В Уфе две дочери ложно обвинили отца в изнасиловании, и уже год не могут вытащить его из СИЗО Анна Семенович продемонстрировала "стройную" фигуру, забыв отфотошопить отражение Анна Семенович продемонстрировала "стройную" фигуру, забыв отфотошопить отражение В работе с фотошопом нужно знать меру! В работе с фотошопом нужно знать меру! Японская красотка-байкерша оказалась брутальным мужиком Японская красотка-байкерша оказалась брутальным мужиком Что бывает, когда обращаешься в Twitter за помощью Что бывает, когда обращаешься в Twitter за помощью
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

674594



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Канадцу грозит до пяти лет тюрьмы за то, что называл дочь дочерью, а не сыном, как она хотела
1
219
Канадцу грозит до пяти лет тюрьмы за то, что называл дочь дочерью, а не сыном, как она...
Незрячего мужчину высадили из автобуса из-за отказа оплачивать проезд собаки-поводыря
0
98
Незрячего мужчину высадили из автобуса из-за отказа оплачивать проезд собаки-поводыря
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Изящное искусство: чем балет притягивает зрителей?
0
11
Изящное искусство: чем балет притягивает зрителей?
Этот звук могут слышать только молодые люди: в соцсетях проводят эксперимент
8
134
Этот звук могут слышать только молодые люди: в соцсетях проводят эксперимент
А ничего так похорошели: 7 эффектных трансформаций
А ничего так похорошели: 7 эффектных трансформаций
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Дед Мазай развозит заек по точкам
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#картинки#сша#приколы#искусство#позитив#природа#криминал#фотографии
#фото#история#СССР#прикольные#подборка#кино#Фотографии.#интересное#сатира#живопись
#интересно#Россия#прикол#настроение#девушки#комментарии#спорт#gif#смешные#на различный вкус

На что жалуетесь?

Вернуться