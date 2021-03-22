Конечно, столь явное разоблачение не осталось без внимания, и ролик девочки посмотрело несколько миллионов человек. Однако многие из них заметили, что ничего кардинального не произошло: ну, разгладила женщина морщинки, чуть освежила лицо - дескать, что такого? Более того, некоторые из посмотревших видео заметили, что с удовольствием бы доверили этой маме "поколдовать" со своими снимками, чтобы получиться такими же красивыми. "Фотошоп" - это хорошо, но уметь пользоваться им доступно не каждому.