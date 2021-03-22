4426
4
Увлечение фильтрами и фоторедакторами - примета нынешнего времени. Однако если в доме есть ехидный подросток, подписчики в соцсетях могут узнать то, что не предполагалось выносить на широкое обозрение.
В сецсетях все женщины выглядят молодыми красотками с ослепительными улыбками. На самом деле реальность, как правило, далека от идеала, но ведь интернет вытерпит абсолютно все. Если, конечно, в дело не вмешаются детки.
Мама в Фейсбуке
Пользовательница auroraski0 с потрохами сдала свою родительницу, показав, как та выглядит в обычной жизни. С морщинками, уставшим лицом и без укладки. Такой ее маму в Фейсбуке никогда не видели. Женщина, овладевшая навыками "фотошопа", никогда не предстанет перед подписчиками в неприглядном виде.
×
Мама в реале
Конечно, столь явное разоблачение не осталось без внимания, и ролик девочки посмотрело несколько миллионов человек. Однако многие из них заметили, что ничего кардинального не произошло: ну, разгладила женщина морщинки, чуть освежила лицо - дескать, что такого? Более того, некоторые из посмотревших видео заметили, что с удовольствием бы доверили этой маме "поколдовать" со своими снимками, чтобы получиться такими же красивыми. "Фотошоп" - это хорошо, но уметь пользоваться им доступно не каждому.
Эти люди явно переборщили с фотошопом
Впрочем, иногда в попытке приукрасить себя даже вменяемые на первый взгляд женщины переходят все границы. Доказательства - в посте выше.
Источник:
Ссылки по теме:
- Анна Семенович продемонстрировала "стройную" фигуру, забыв отфотошопить отражение
- Обманщицы-инстаграмщицы, спалившиеся на фотошопе
- Что бывает, когда обращаешься в Twitter за помощью
- Тот момент, когда съехал от родителей
- В Уфе две дочери ложно обвинили отца в изнасиловании, и уже год не могут вытащить его из СИЗО
Метки: отцы и дети сдала фильтры фотоокоррекция фотошоп
17
Понравилось17
Новости партнёров
Загрузка...
Но я так и не пойму - зачем?
Зачем делать фото, на которых ты выглядишь гораздо лучше чем в жизни?
Еще могу понять знаменитостей, им нужно поддерживать образ.
Но обычным людям-то какая причина?
Незнакомцам пофиг, а знакомые и так знают, что это фейк.