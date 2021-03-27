Бьюти-фотограф показала своих моделей "до и после"

2018
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Девушка работает в модной индустрии Германии, и все нюансы получения идеальных картинок знакомы ей не понаслышке. Наташа Линдеманн на своей страничке в соцсети "ТикТок" показывает процессы преображения моделей - порой до неузнаваемости. И набрала уже больше 168 тысяч подписчиков.
Что ж, после просмотра этих коротких видео молодым девчонкам, которые сравнивают свои личики с модельными, можно не комплексовать! Ради получения фотки для глянца применяется целый набор убойных средств: тонны косметики, парики, специальный свет... И даже липкая лента - чтобы оттянуть уголок глаза или откорректировать форму лица модной феи.
И все равно в объектив попадают природные несовершенства или дефекты кожи. Поэтому довершают "чудесное преображение" фильтры и другие инструменты из арсенала фотошоп-мастеров.
И все равно в объектив попадают природные несовершенства или дефекты кожи. Поэтому довершают "чудесное преображение" фильтры и другие инструменты из арсенала фотошоп-мастеров.
Впечатленные русскоязычные зрительницы делятся комментариями:
"Так вот как они в журналах все!"
"А потом мы сидим, листаем журналы и комплексуем"
"Это видео помогает понять, что все мы люди, и у всех изъяны, и это нормально. Не нужно завидовать. Любите себя!"
"Спасибо, полегчало..."
"Иду в модели, всё равно замажут пол-лица!"
"Так вот как они в журналах все!"
"А потом мы сидим, листаем журналы и комплексуем"
"Это видео помогает понять, что все мы люди, и у всех изъяны, и это нормально. Не нужно завидовать. Любите себя!"
"Спасибо, полегчало..."
"Иду в модели, всё равно замажут пол-лица!"
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Миндалевидные глаза и неземной взгляд? Да пожалуйста!
@nataschalindemann
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Этот ролик больше всего поразил интернет-пользователей и набрал больше 8 млн просмотров
А вы увидели что-то новое для себя?
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