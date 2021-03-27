Бьюти-фотограф показала своих моделей "до и после"

Впечатленные русскоязычные зрительницы делятся комментариями:



"Так вот как они в журналах все!"



"А потом мы сидим, листаем журналы и комплексуем"



"Это видео помогает понять, что все мы люди, и у всех изъяны, и это нормально. Не нужно завидовать. Любите себя!"



"Спасибо, полегчало..."



"Иду в модели, всё равно замажут пол-лица!"