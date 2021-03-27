FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 2587 постов • 1040 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Бьюти-фотограф показала своих моделей "до и после"

Бьюти-фотограф показала своих моделей "до и после" (2 фото)

Автор:
27 марта 2021 07:35
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: бьюти-фотограф   кожа   макияж   мода   модели   фильтры   фото   фотошоп   
2018
2
Девушка работает в модной индустрии Германии, и все нюансы получения идеальных картинок знакомы ей не понаслышке. Наташа Линдеманн на своей страничке в соцсети "ТикТок" показывает процессы преображения моделей - порой до неузнаваемости. И набрала уже больше 168 тысяч подписчиков.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: бьюти-фотограф   кожа   макияж   мода   модели   фильтры   фото   фотошоп   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Том Сойер 2 часа назад
Бьюти-фотограф....? Блин, давайте говорить как петербужцы:
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
4k
Tatyana 2 часа назад
Известная вещь, по аналогии с кино. Нет идеальных людей, нет идеального мира.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
maloy 3 часа назад
Автор слегка опоздал лет на 10-15. Сейчас только младенец об этом не знает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Чем это у вас так пахнет? Чем это у вас так пахнет? Респектнули и поржали: реакция на продажу нашумевшего фото за 2 000 000 рублей Респектнули и поржали: реакция на продажу нашумевшего фото за 2 000 000 рублей Как менялись стандарты женской красоты Как менялись стандарты женской красоты Мастер фотошопа показал, каким станет мир, если его захватят коты Мастер фотошопа показал, каким станет мир, если его захватят коты Обманщицы-инстаграмщицы, спалившиеся на фотошопе Обманщицы-инстаграмщицы, спалившиеся на фотошопе Фото, которые доказывают, что косметика в умелых руках может творить чудеса Фото, которые доказывают, что косметика в умелых руках может творить чудеса
Belka_16

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

177114



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
30 случаев, когда взрослые люди оказались беспомощны как младенцы
1
209
30 случаев, когда взрослые люди оказались беспомощны как младенцы
В Москве задержали лихача, сбившего насмерть двух женщин
2
170
В Москве задержали лихача, сбившего насмерть двух женщин
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Темнокожий парень "покрасился" из-за макияжа девушки
0
32
Темнокожий парень "покрасился" из-за макияжа девушки
О том, чего не было: великолепные работы Дмитрия Листова
1
15
О том, чего не было: великолепные работы Дмитрия Листова
Поп-звезды 90-х, которых сегодня не узнать (18 фото)
Поп-звезды 90-х, которых сегодня не узнать (18 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Россия#животные#кино#дтп#автомир#суэцкий канал#спорт#бразилия#истории
#Юмор#история#люди#факты#приколы#аварии#сша#природа#дикая природа#криминал
#прикол#интересно#картинки#подборка#авто аварии#автомобили#прикольные#интересное#забавно#милота

На что жалуетесь?

Вернуться