35 инстаграммеров, которые здорово переборщили с фотошопом

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Фильтры для фотографий в социальных сетях - тяжелое искушение для нестойких душ. Так и тянет добавить себе мускулатуры или подснять лишние морщины с лица! Но иногда, увлекшись, кандидаты в звезды инстаграмане могут удержаться в рамках разумного - и тогда их снимки вызывают не восхищение, а здоровый смех, - как, например, в этих случаях.
В процессе ретуши ноги позудели, но превратились в палки. А вот кроссовки так и остались кроссовками здорового человека - во всех смыслах
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Голова-горошина - самый подходящий титул для парней, которые в фотошопе увеличивают себе бицепсы настолько, что голова теряется на их фоне
"Парень, сидящий рядом с аварийным выходом, фотографирует свои вытянутые ноги и хвастается: "Неужели похоже, что я лечу в эконом-классе"? Пишет при этом как раз из эконом-класса. Смех!"
Слева - снимок на сайте фотографа. Справа - снимок на сайте модели. Она что, мечтает всякий раз стукаться лбом о притолоку?
Инстаграмерша добавила фотошопом слонов на свой снимок из Шри-Ланки. Но вот беда - слоны оказались африканскими
Распространенная ошибка - забывать, что человеческая кожане бывает идеально ровной и гладкой.Уж поры-то на ней есть: с природой не поспоришь!
Бокал вина здесь явнопрфотошщоплен, но это даже не сразу замечаешь, завороженно глядя на выдающуюся тыльную часть модели
Парень нарисовал себе глаза маньяка - и наивно надеется, что девушкам в тиндере это понравится
То неловкое чувство, когда вписал себя в знаменитое место - и все равно понимаешь, что ты в него не вписываешься
Они так старательно шопились, что не могут пошевелить ни одной мышцей. И уж тем более мышцами лица
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Instagram неудачники перестарались разоблачения инстаграммеров смешно фильтры фотографии фотошоп
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