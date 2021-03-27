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35 инстаграммеров, которые здорово переборщили с фотошопом

35 инстаграммеров, которые здорово переборщили с фотошопом (36 фото)

Автор:
27 марта 2021 18:51
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Instagram   неудачники   перестарались   разоблачения инстаграммеров   смешно   фильтры   фотографии   фотошоп   
2024
36
Фильтры для фотографий в социальных сетях - тяжелое искушение для нестойких душ. Так и тянет добавить себе мускулатуры или подснять лишние морщины с лица! Но иногда, увлекшись, кандидаты в звезды инстаграмане могут удержаться в рамках разумного - и тогда их снимки вызывают не восхищение, а здоровый смех, - как, например, в этих случаях.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Instagram   неудачники   перестарались   разоблачения инстаграммеров   смешно   фильтры   фотографии   фотошоп   
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14k
homerchik 2 часа назад
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Засланный 4 минуты назад
Тот случай, когда автор мастерским уровнем владения искусством набора заголовков на клавиатуре опарафинился больше тех, кого высмеивал.
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sedoisever 42 минуты назад
Комментарий к фото
Автор, а ничего, что тут просто увеличен и обрезан снимок?
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6k
BenderRodriguez sedoisever Полчаса назад
Комментарий к фото
Ты серьезно?
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615
sedoisever BenderRodriguez Полчаса назад
Комментарий к фото
Нет.
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153
Засланный sedoisever 2 минуты назад
Комментарий к фото
Я б скорее поверил, что она увеличила попку, а не сделала её плоской и невыразительной.
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45k
noName Час назад
Комментарий к фото
Ну если с "маяками" и под "правило"+с правильным светом,то и без фотошопа такое возможно
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27k
Fat Lynx Час назад
Какие зубы!.. КАКИЕ ЗУБЫ!
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1k
Палыч 2 часа назад
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281
Палыч Палыч 47 минут назад
Самозванец!
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41k
Максим Т. 2 часа назад
"- Да, а кислород попробуйте... и ванны."
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