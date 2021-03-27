35 инстаграммеров, которые здорово переборщили с фотошопом

Фильтры для фотографий в социальных сетях - тяжелое искушение для нестойких душ. Так и тянет добавить себе мускулатуры или подснять лишние морщины с лица! Но иногда, увлекшись, кандидаты в звезды инстаграмане могут удержаться в рамках разумного - и тогда их снимки вызывают не восхищение, а здоровый смех, - как, например, в этих случаях.

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В процессе ретуши ноги позудели, но превратились в палки. А вот кроссовки так и остались кроссовками здорового человека - во всех смыслах 0 Источник:

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Голова-горошина - самый подходящий титул для парней, которые в фотошопе увеличивают себе бицепсы настолько, что голова теряется на их фоне 0 Источник:

"Парень, сидящий рядом с аварийным выходом, фотографирует свои вытянутые ноги и хвастается: "Неужели похоже, что я лечу в эконом-классе"? Пишет при этом как раз из эконом-класса. Смех!" 0 Источник:

Слева - снимок на сайте фотографа. Справа - снимок на сайте модели. Она что, мечтает всякий раз стукаться лбом о притолоку? 0 Источник:

Когда убираешь морщины на снимке, не забудь стереть их и у своего отражения! 0 Источник:

Кандидат на звание "Самыебелыезубы планеты" 0 Источник:

Инстаграмерша добавила фотошопом слонов на свой снимок из Шри-Ланки. Но вот беда - слоны оказались африканскими 0 Источник:

Наглость 80 уровня: в комментариях она клянется, что не фотошопила этот снимок 0 Источник:

Распространенная ошибка - забывать, что человеческая кожане бывает идеально ровной и гладкой.Уж поры-то на ней есть: с природой не поспоришь! 0 Источник:

Если рисовать себе слишком широкую улыбку, в какой-то момент она станет безумной 0 Источник:

Когда сил хватило только на обработку верхней части снимка 0 Источник:

Что-то нечеловеческое из Флориды 0 Источник:

Бокал вина здесь явнопрфотошщоплен, но это даже не сразу замечаешь, завороженно глядя на выдающуюся тыльную часть модели 0 Источник:

А некоторые прифотошоплицают себе целый холодильник! 0 Источник:

Ну, предположим, такие ноги бывают. Но вот таких джинсов не бывает точно! 0 Источник:

Когда твой взгляд настолько пронзителен, что прожигает дырку в волосах 0 Источник:

Нарисованный адский ад 0 Источник:

Эй, а ты точно не пластиковая? 0 Источник:

Хочется поверить в идеальные губы, но уголки рта выдают обман 0 Источник:

Женское коварство: вы верите, что на всех трех снимках - одна и та же девушка?А это так! 0 Источник:

Слева - фото с личнойстраницы китайской поп-звезды, справа - ее снимок без ретуши 0 Источник:

Миллион подписчиков не могут ошибаться: у нее правда исчезающая талия! 0 Источник:

Парень нарисовал себе глаза маньяка - и наивно надеется, что девушкам в тиндере это понравится 0 Источник:

То неловкое чувство, когда вписал себя в знаменитое место - и все равно понимаешь, что ты в него не вписываешься 0 Источник:

Китаянки сходят с ума по высокому росту и длинным ногам. Ни слова больше! 0 Источник:

Что это там воет на болоте, сэр?.. 0 Источник:

На самом деле при создании тонкой талии ни одно дерево не пострадало 0 Источник:

Нос настолькокрошечный, что его уже нет 0 Источник:

Как, перестаравшись с фотошопом, превратить приличное фото в неудачный рисунок 0 Источник:

Они так старательно шопились, что не могут пошевелить ни одной мышцей. И уж тем более мышцами лица 0 Источник:

Когда поленилась отфотошопить подружку и проавалила все дело 0 Источник:

Когда кадр с собственного видео выдает тебя с головой 0 Источник:

Где же у нее органы помещаются? В сумочке? 0 Источник:

Моледи Али-экспресс как бы намекают покупательницам, что этот размер им не подойдет 0 Источник: