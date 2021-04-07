Чем больше живности в доме, тем веселее атмосфера. Кроме того, очень любопытно наблюдать за забавным противостоянием кошек и собак, живущими в одной семье. В этом посте собраны фотографии пушистых питомцев, которые изо всех лап пытаются поладить между собой.