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Проявления зависти и ревности очень похожи, и их легко перепутать. Герои этого поста испытывают целый спектр противоречивых эмоций, и их изображения настолько забавны, что не могут не вызвать улыбку.
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