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15 фотографий, доказывающих, что ревность и зависть бывают разных форм и размеров

15 фотографий, доказывающих, что ревность и зависть бывают разных форм и размеров (16 фото)

Автор:
14 марта 2021 21:30
Сообщество : Юмор
Метки: Забавные   Зависть   Изображения   Противоречивые   Улыбку   вызвать   ревность   эмоции   
4047
16

Проявления зависти и ревности очень похожи, и их легко перепутать. Герои этого поста испытывают целый спектр противоречивых эмоций, и их изображения настолько забавны, что не могут не вызвать улыбку.

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Метки: Забавные   Зависть   Изображения   Противоречивые   Улыбку   вызвать   ревность   эмоции   
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Руслан Час назад
По-моему, тут налицо наглое приписывание своих мыслей животным...
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saturn Полчаса назад
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