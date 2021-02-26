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15 изображений, доказывающих, что реальность может вызывать много вопросов

15 изображений, доказывающих, что реальность может вызывать много вопросов (16 фото)

Автор:
26 февраля 2021 21:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вселенная   Изображения   Мысль   Окружает   вопросы   иллюзия   реальность   
1965
16

Наверняка у каждого человека возникал вопрос , а что, если Вселенная построена не так, как мы думаем? А реальность, которая нас окружает, всего лишь иллюзия? В этом посте собраны кадры, которые ещё раз натолкнут вас на эту мысль, и вам захочется повнимательней оглядеться вокруг.

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Метки: Вселенная   Изображения   Мысль   Окружает   вопросы   иллюзия   реальность   
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160
Активная Жизнь Час назад
Конструкция "Сварщика с другой планеты" интересная)))
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6k
Valiko 18 минут назад
Эта "реальность" может вызвать много вопросов только с экрана виртуальности. Вживую смотреть не на что было бы.
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5k
Андрей Крылов Час назад
На самом деле вся реальность - нечто вроде "матрицы". Симуляция. И неизвестн не симуляция ли от симуляции. Но как это проверить? Практически ни как. И жизнь со смертью тут весьма относительны. Чем отличается смерть в компьютерной игре бота от смерти "реального" человека? Практически ни чем! Только уровень куда ниже. Это я к чему? Сказанное - не больше чем гипотеза. Но так или иначе, даже если она хоть отчасти правильная, то это не значит что надо быть чмом каким-то. ;) Это есть - наш мир! А насколько он реален и какая та реальнось на самом деле даже не столь важно.

Во ляпнул то! Впрочем, ни чего нового не сказал.

Такие мысли многих посещали. Даже людей докомпьютерой эпохи сотни и тысячи лет назад. Мир - иллюзия - не только домыслы Будды нашего, который был принц Капилавасту, и как только не назывался... И до него кто-то додумывался до таких мыслей.

А что? Если иллюзия, то очень качественная. Какая графика! Какое 4-5 и даже больше Д! Нам, конечно. главное. чтоб сервер не накрылся или "игроку" не надоело баловаться. ;)
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