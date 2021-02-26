15 изображений, доказывающих, что реальность может вызывать много вопросов

Наверняка у каждого человека возникал вопрос , а что, если Вселенная построена не так, как мы думаем? А реальность, которая нас окружает, всего лишь иллюзия? В этом посте собраны кадры, которые ещё раз натолкнут вас на эту мысль, и вам захочется повнимательней оглядеться вокруг.