15 изображений, доказывающих, что реальность может вызывать много вопросов

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Наверняка у каждого человека возникал вопрос , а что, если Вселенная построена не так, как мы думаем? А реальность, которая нас окружает, всего лишь иллюзия? В этом посте собраны кадры, которые ещё раз натолкнут вас на эту мысль, и вам захочется повнимательней оглядеться вокруг.
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Во ляпнул то! Впрочем, ни чего нового не сказал.
Такие мысли многих посещали. Даже людей докомпьютерой эпохи сотни и тысячи лет назад. Мир - иллюзия - не только домыслы Будды нашего, который был принц Капилавасту, и как только не назывался... И до него кто-то додумывался до таких мыслей.
А что? Если иллюзия, то очень качественная. Какая графика! Какое 4-5 и даже больше Д! Нам, конечно. главное. чтоб сервер не накрылся или "игроку" не надоело баловаться. ;)