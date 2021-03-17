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20 сортов яблок, вид которых вас поразит

20 сортов яблок, вид которых вас поразит (19 фото + 1 видео)

Автор:
17 марта 2021 12:12
Сообщество : Факты
Метки: необычно   необычное   селекция   сорта   факты   яблоки   
1406
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Казалось бы - что там необычного может быть в обычных яблоках. Но селекционеры люди неутомимые и даже из обычного фрукта, они вторят нечто необычное и прекрасное. Смотрите и наслаждайтесь!

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Метки: необычно   необычное   селекция   сорта   факты   яблоки   
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4  комментария
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671k
Result Час назад
Гибрида яблока и персиков нет, а нектарин - это мутация персика. Косточковые и семечковые невозможно гибридизировать. Для создания гибридов берут 2 рода семечковых растений или 2 - косточковых. Чтобы было понятнее, скажу так: сливу и персик скрестить можно, а нектарин и яблоко - нет. И "яблочный нектарин"- это просто народное название, не более того.
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24k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
вкуснятина
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232
Активная Жизнь Час назад
С красной сердцевиной яблоко интересное. Необычно выглядит.
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11k
Юрий Николаевич Час назад
Комментарий к фото
Напомнили детство далекое. На Орловщине был в деревне так там был заброшеный сад с "Белым наливом". Яблоки были размером с два солидных мужских кулака. На просвет виднелись косточки, а мякоть нежно розового цвета, как эта ближе к середине. Необычайно сладкие и сочные.
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