20 сортов яблок, вид которых вас поразит

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Казалось бы - что там необычного может быть в обычных яблоках. Но селекционеры люди неутомимые и даже из обычного фрукта, они вторят нечто необычное и прекрасное. Смотрите и наслаждайтесь!
Дикие яблоки из Узбекистана, которые сегодня культивируют в отдельный сорт. Malus Sieversii PI 596280
Nashi Apples
Это яблоко сорта Апорт. необычно оно тем, что его плоды могут вырастать просто гигантскими. Рекордный вес плодов этого сорта, который когда-либо получали садоводы, составляет 3 килограмма
Одни из самых маленьких яблок в мире - китайка (есть множество видов). Вес одного яблочка 20-30 грамм
Авторский пост
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