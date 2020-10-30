Тактильные ощущения: что это, понятие и определение термина, особенности

Зачастую людей интересует, что такое тактильное ощущение. Это форма кожной чувствительности, что позволяет людям ощущать давление и текстуру объектов, которых они касаются.
Тактильное ощущение относится к чувству осязания, в частности к информации, полученной от изменяющегося давления или вибрации против кожи. Тактильное ощущение и тактильное восприятие считаются соматическими чувствами, то есть они возникают на поверхности тела, а не внутри.
Что такое тактильная дискриминация?
Стоит более подробно рассмотреть, что это - тактильные ощущения, и что они в себя включают.
Нервные окончания, предназначенные для использования в качестве тактильных рецепторов, расположены в верхнем слое кожи и посылают сигналы в мозг, которые он затем интерпретирует как ощущения. Некоторые области тела более чувствительны, чем другие, потому что у них больше нервных окончаний. Например, кончик пальца - одна из самых чувствительных частей тела, он имеет около 100 нервных окончаний.
Тактильная дискриминация - это способность различать и сравнивать информацию посредством ощущения осязания. Соматосенсорная система - это путь нервной системы, который отвечает за эту важную способность к выживанию, используемую при адаптации.
Существуют различные типы тактильной дискриминации. Одним из наиболее известных и изученных является двухточечная дискриминация, способность различать два разных тактильных стимула, которые относительно близки друг к другу. Существуют и другие типы дискриминации, например, такая как пространственная, но она не так широко исследована.
Тактильная дискриминация - это то, что может быть более или менее развито у людей в двух основных состояниях: хронической боли и слепоте. Это способно сильно повлиять на нее. Слепота увеличивает способности тактильной дискриминации, которая чрезвычайно полезна для таких задач, как чтение брайля. Напротив, хронические болевые состояния, такие как артрит, снижают тактильную восприимчивость человека.
Еще одно важное применение тактильной дискриминации - это новое протезирование и робототехника, которые пытаются имитировать способности человеческой руки. В этом случае тактильные датчики функционируют аналогично механорецепторам в человеческой руке, чтобы дифференцировать тактильные раздражители.
Стоит сказать и о развитии тактильных ощущений. Об этом - дальше.
Нервные окончания, предназначенные для использования в качестве тактильных рецепторов, расположены в верхнем слое кожи и посылают сигналы в мозг, которые он затем интерпретирует как ощущения. Некоторые области тела более чувствительны, чем другие, потому что у них больше нервных окончаний. Например, кончик пальца - одна из самых чувствительных частей тела, он имеет около 100 нервных окончаний.
Тактильная дискриминация - это способность различать и сравнивать информацию посредством ощущения осязания. Соматосенсорная система - это путь нервной системы, который отвечает за эту важную способность к выживанию, используемую при адаптации.
Существуют различные типы тактильной дискриминации. Одним из наиболее известных и изученных является двухточечная дискриминация, способность различать два разных тактильных стимула, которые относительно близки друг к другу. Существуют и другие типы дискриминации, например, такая как пространственная, но она не так широко исследована.
Тактильная дискриминация - это то, что может быть более или менее развито у людей в двух основных состояниях: хронической боли и слепоте. Это способно сильно повлиять на нее. Слепота увеличивает способности тактильной дискриминации, которая чрезвычайно полезна для таких задач, как чтение брайля. Напротив, хронические болевые состояния, такие как артрит, снижают тактильную восприимчивость человека.
Еще одно важное применение тактильной дискриминации - это новое протезирование и робототехника, которые пытаются имитировать способности человеческой руки. В этом случае тактильные датчики функционируют аналогично механорецепторам в человеческой руке, чтобы дифференцировать тактильные раздражители.
Стоит сказать и о развитии тактильных ощущений. Об этом - дальше.
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Обман мозга
После того, как узнали, что это, тактильные ощущения, стоит понять, что прячется под термином "обман мозга".
Поскольку тактильные сенсоры собирают так много информации, можно настроить мозг на неверную интерпретацию информации. Например, трюк, называемый иллюзией Аристотеля, требует, чтобы человек скрестил пальцы и коснулся маленького круглого предмета. Мозг будет интерпретировать один объект как два.
Поскольку тактильные сенсоры собирают так много информации, можно настроить мозг на неверную интерпретацию информации. Например, трюк, называемый иллюзией Аристотеля, требует, чтобы человек скрестил пальцы и коснулся маленького круглого предмета. Мозг будет интерпретировать один объект как два.
Протезирование
Одной из самых сложных проблем в создании реалистичного протезирования является воспроизведение тактильных ощущений. Последнее позволяет человеку узнать, какое давление он может разместить на объекте, не причинив ему вреда. Без этой информации люди не могут судить о силе их захвата до тех пор, пока у предмета не будет изгибов или трещин.
Соматосенсорная система
После того, как ознакомились с тактильными ощущениями и что это такое уже знаете, следует поговорить о соматосенсорной системе. Она включает в себя несколько типов чувств от тела. А именно: свет, прикосновение, боль, давление, температуру и ощущение сустава / мышцы.
Каждый из них подразделяется на три категории: дискриминационное прикосновение, боль и температура, а также проприоцепцию. Дискриминационный контакт включает в себя прикосновение, давление, способность распознавать вибрации и т. д. Боль и температура включают в себя: восприятие боли (ее количество, сила и т. д.) и разницу температур. Эти же категории ощущений также включают зуд и щекотание.
Проприоцепция включает рецепторы для всего, что происходит под поверхностью кожи. Это объединяет в себя ощущения различных мышц, суставов и сухожилий. Каждая из этих трех категорий имеет свои собственные типы путей и рецепторов. Первые направлены на мозжечок в мозг. Этот раздел мозга отслеживает, что делают мышцы во все времена, поэтому любой потенциальный ущерб этой области может сильно повлиять на чувства.
Каждый из них подразделяется на три категории: дискриминационное прикосновение, боль и температура, а также проприоцепцию. Дискриминационный контакт включает в себя прикосновение, давление, способность распознавать вибрации и т. д. Боль и температура включают в себя: восприятие боли (ее количество, сила и т. д.) и разницу температур. Эти же категории ощущений также включают зуд и щекотание.
Проприоцепция включает рецепторы для всего, что происходит под поверхностью кожи. Это объединяет в себя ощущения различных мышц, суставов и сухожилий. Каждая из этих трех категорий имеет свои собственные типы путей и рецепторов. Первые направлены на мозжечок в мозг. Этот раздел мозга отслеживает, что делают мышцы во все времена, поэтому любой потенциальный ущерб этой области может сильно повлиять на чувства.
Псевдоуниполярные биполярные нейроны
Внутри каждого соматосенсорного пути существуют три типа нейронов: псевдоуниполярные (ассоциативные), вторичные афферентные и третичные афферентные. Одни из них позволяют человеку медленнее реагировать на раздражители, другие - быть более восприимчивым. Например, ученые подсчитали, что скорость передачи нервного поведения (импульса) может достигать от 90 м/сек.
Чувствительность кожи у разных частей тела отличается. Например, на бедре или плече она ниже (количество рецепторов 1 мг/мм2), тогда как на кончике пальца их в 2 раза больше. Адаптация кожного покрова также различается благодаря этим нейронам, она может быть длительной (при боли) или практически мгновенной.
Примером используемого быстро адаптирующего тактильного чувства является надевание одежды. Сначала вы почувствуете, что она на вас, но через некоторое время вы забываете, что носите ее. В центре внимания мозга нет сосредоточенности на ощущении одежды на вашем теле, однако если бы вы сконцентрировались на этом чувстве, вы могли бы мгновенно почувствовать контакт между вашей кожей и вещами, которые на вас надеты.
Чувствительность кожи у разных частей тела отличается. Например, на бедре или плече она ниже (количество рецепторов 1 мг/мм2), тогда как на кончике пальца их в 2 раза больше. Адаптация кожного покрова также различается благодаря этим нейронам, она может быть длительной (при боли) или практически мгновенной.
Примером используемого быстро адаптирующего тактильного чувства является надевание одежды. Сначала вы почувствуете, что она на вас, но через некоторое время вы забываете, что носите ее. В центре внимания мозга нет сосредоточенности на ощущении одежды на вашем теле, однако если бы вы сконцентрировались на этом чувстве, вы могли бы мгновенно почувствовать контакт между вашей кожей и вещами, которые на вас надеты.
Дискриминационная сенсорная система
Дискриминационная система касания включает в себя много чего: от пальцев ног до шеи, посылая импульсы через спинной мозг. Ощущение воспринимается на периферии аксонами. Если говорить более конкретно, то это делают сенсорные аксоны (находятся в составе дорсальных корешков спинного мозга). Импульсный сигнал проходит через аксон к аксону от дистального к проксимальному процессу. Последний у конкретного аксона ведет в спинной мозг.
Затем этот импульс движется к мозгу. Эти аксоны, которые приводят сигнал из спинного мозга в головной, классифицируются как первичные афференты. Это имеет смысл, поскольку термин означает "движение от" к чему-то. Эти нейроны посылают сигналы в мозг. Те, что получают синапсы нейронов, классифицируются как вторичные афференты. Эти нейроны ведут импульс к таламусу, а затем синапсируют его к другому набору нейронов, которые двигаются к коре головного мозга.
Затем этот импульс движется к мозгу. Эти аксоны, которые приводят сигнал из спинного мозга в головной, классифицируются как первичные афференты. Это имеет смысл, поскольку термин означает "движение от" к чему-то. Эти нейроны посылают сигналы в мозг. Те, что получают синапсы нейронов, классифицируются как вторичные афференты. Эти нейроны ведут импульс к таламусу, а затем синапсируют его к другому набору нейронов, которые двигаются к коре головного мозга.
Типы рецепторов
Существует много типов рецепторов в соматосенсорном пути, включая:
Периферийные тактильные механорецепторы. Активация их является начальным этапом распознавания стимуляции. Воздействие на кожу преобразуется в электрический сигнал в периферическом процессе первичного афферентного нейрона. Это создает деполяризацию через мембрану нейрона, что приводит к потенциалу действие, поступающее в мозжечок мозга, чтобы инициировать вид воздействия.
Диски Меркеля расположены на верхней части дермы. Медленные адаптирующие рецепторы. Находятся на кончиках пальцев, а также на веках.
Мейснер Corpuscles. Расположен также в верхней части дермы. Обнаруживается на безволосой коже, включая губы, а также веки. Это быстро адаптируемые рецепторы.
Терморецепторы способны обнаруживать тепло. На самом деле существует два типа этих рецепторов у млекопитающих. Тот, который может идентифицировать тепло выше температуры тела, и наоборот!
После того, как узнали, что это, тактильные ощущения и как мозг получает и преобразует сигналы от кожных рецепторов, каждый сможет определить, насколько они развиты у него.
Периферийные тактильные механорецепторы. Активация их является начальным этапом распознавания стимуляции. Воздействие на кожу преобразуется в электрический сигнал в периферическом процессе первичного афферентного нейрона. Это создает деполяризацию через мембрану нейрона, что приводит к потенциалу действие, поступающее в мозжечок мозга, чтобы инициировать вид воздействия.
Диски Меркеля расположены на верхней части дермы. Медленные адаптирующие рецепторы. Находятся на кончиках пальцев, а также на веках.
Мейснер Corpuscles. Расположен также в верхней части дермы. Обнаруживается на безволосой коже, включая губы, а также веки. Это быстро адаптируемые рецепторы.
Терморецепторы способны обнаруживать тепло. На самом деле существует два типа этих рецепторов у млекопитающих. Тот, который может идентифицировать тепло выше температуры тела, и наоборот!
После того, как узнали, что это, тактильные ощущения и как мозг получает и преобразует сигналы от кожных рецепторов, каждый сможет определить, насколько они развиты у него.
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