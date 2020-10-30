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Тактильные ощущения: что это, понятие и определение термина, особенности

Тактильные ощущения: что это, понятие и определение термина, особенности (6 фото)

Автор:
30 октября 2020 09:16
Сообщество : Факты
Метки: Тактильные ощущения   интересно   познавательно   полезно   факты   фото   
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Зачастую людей интересует, что такое тактильное ощущение. Это форма кожной чувствительности, что позволяет людям ощущать давление и текстуру объектов, которых они касаются.
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Метки: Тактильные ощущения   интересно   познавательно   полезно   факты   фото   
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