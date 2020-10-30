Тактильные ощущения: что это, понятие и определение термина, особенности

Стоит более подробно рассмотреть, что это - тактильные ощущения, и что они в себя включают.



Нервные окончания, предназначенные для использования в качестве тактильных рецепторов, расположены в верхнем слое кожи и посылают сигналы в мозг, которые он затем интерпретирует как ощущения. Некоторые области тела более чувствительны, чем другие, потому что у них больше нервных окончаний. Например, кончик пальца - одна из самых чувствительных частей тела, он имеет около 100 нервных окончаний.



Тактильная дискриминация - это способность различать и сравнивать информацию посредством ощущения осязания. Соматосенсорная система - это путь нервной системы, который отвечает за эту важную способность к выживанию, используемую при адаптации.



Существуют различные типы тактильной дискриминации. Одним из наиболее известных и изученных является двухточечная дискриминация, способность различать два разных тактильных стимула, которые относительно близки друг к другу. Существуют и другие типы дискриминации, например, такая как пространственная, но она не так широко исследована.



Тактильная дискриминация - это то, что может быть более или менее развито у людей в двух основных состояниях: хронической боли и слепоте. Это способно сильно повлиять на нее. Слепота увеличивает способности тактильной дискриминации, которая чрезвычайно полезна для таких задач, как чтение брайля. Напротив, хронические болевые состояния, такие как артрит, снижают тактильную восприимчивость человека.



Еще одно важное применение тактильной дискриминации - это новое протезирование и робототехника, которые пытаются имитировать способности человеческой руки. В этом случае тактильные датчики функционируют аналогично механорецепторам в человеческой руке, чтобы дифференцировать тактильные раздражители.



Стоит сказать и о развитии тактильных ощущений. Об этом - дальше.