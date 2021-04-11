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Прыщи, морщины, пластика: как на самом деле выглядит кожа знаменитостей вблизи

Прыщи, морщины, пластика: как на самом деле выглядит кожа знаменитостей вблизи (17 фото)

Автор:
11 апреля 2021 06:45
Метки: звезды   знаменитости   кожа звезд   крупный план   лица звезд   шоу бизнес   
1073
17
Знаменитости для многих - недосягаемы. Они выглядят идеально, выходя на красные ковровые дорожки. Поклонники хотят соответствовать своим идолам, но так ли звезды в действительности совершенны? Конечно, нет! На самом деле их кожа оставляет желать лучшего. Только не все об этом знают.
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Метки: звезды   знаменитости   кожа звезд   крупный план   лица звезд   шоу бизнес   
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151k
☭Cheкаво☭ 59 минут назад
Комментарий к фото
Козявки бы сперва подтерла, прежде чем кг штукатурки наносить
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61k
Доктор Джонс 16 минут назад
И ещё у некоторых на носу какие-то странные то ли надписи, то ли татуировки...
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151k
☭Cheкаво☭ Час назад
Комментарий к фото
Побрилась бы хоть ведьма
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