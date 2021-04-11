Знаменитости для многих - недосягаемы. Они выглядят идеально, выходя на красные ковровые дорожки. Поклонники хотят соответствовать своим идолам, но так ли звезды в действительности совершенны? Конечно, нет! На самом деле их кожа оставляет желать лучшего. Только не все об этом знают.

0

1. Знаменитости - обычные люди, у которых тоже есть прыщи и морщины 0 Источник:

×

2. Кто-то это скрывает, но фото с красных ковровых дорожек быстро рассекречивают лжецов 0 Источник:

3. Посмотрите на реальные лица популярных артистов 0 Источник:

4. Не такие уж они идеальные, расходимся, свою самооценку можно не ронять 0 Источник:

5. Певица Елена Темникова на фото в своем инстаграме

6. А это кадр из рекламы про животных 0 Источник:

7. Реальная текстура 0 Источник:

8. Лицо Меган Маркл 0 Источник:

9. Николь Кидман 0 Источник:

10. Бузова постоянно фотошопит кадры со своим лицом, но состояние ее кожи не идеально 0 Источник:

11. Бенедикт Камбербэтч 0 Источник:

12. Аврил Лавин 0 Источник:

13. Скрыть за пышной прической переделанное лицо не удается и Пугачевой 0 Источник:

14. Кристен Стюарт 0 Источник:

15. Скарлетт Йоханссон 0 Источник: