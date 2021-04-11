1073
17
Знаменитости для многих - недосягаемы. Они выглядят идеально, выходя на красные ковровые дорожки. Поклонники хотят соответствовать своим идолам, но так ли звезды в действительности совершенны? Конечно, нет! На самом деле их кожа оставляет желать лучшего. Только не все об этом знают.
×
5. Певица Елена Темникова на фото в своем инстаграме
Источник:
Ссылки по теме:
- "Всем бы так выглядеть в 54!": Сальма Хайек поразила подписчиков своей фигурой
- 30 знаменитостей, которые души не чают в собаках
- Мадонна украла тело у юной девушки
- "Маленький воробушек": 30 фактов из биографии Эдит Пиаф
- Эдди Мерфи гордится, что его 10 детей не стали "голливудскими придурками"
21
Понравилось21
Новости партнёров
Загрузка...