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Блогер Бил Эдвард на скорости 150 км в час убил Kонсультантa Госдумы Марию Артемовy в центре Москвы

Блогер Бил Эдвард на скорости 150 км в час убил Kонсультантa Госдумы Марию Артемовy в центре Москвы (2 фото)

Автор:
04 апреля 2021 14:44
Метки: закон   мажоры.   справедливость   
1592
2
Этот парень на немецкой машине имеющую 500 неоплаченных штрафов выехал на встречку и убил женщину. Посадaт его как Ефремова или тут другое?...
Пока его отпустили под домашний арест. (Во всех СМИ пытаются замять это дело)..

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Метки: закон   мажоры.   справедливость   
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47  комментариев
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6k
Majul 2 часа назад
Автору законы бы подучить.
Он был трезв. Авария не повлекла жертв на момент аварии. 500 штрафов на машину со снятыми номерами - это косяк, да. Но юридически его не превлечь по этим 500.
Уголовное дело заведено, но категория статьи не предусматривает "закрытие" при текущих исходных.

Его уже оставили под подписку до 31 июня (или июля, не помню), без права пользховаться телефоном, интернетом и запретили выход из дома.

То что этот мудак понесет наказание нет вообще никаких сомнений. Исходя исключителньо из буквы закона, а не ора людей.
Сейчас все делается ровно и по закону. Если женщина реально умерла, не видел новости, то статья бует переквалифицирована и так же будет пересмотрена мера задержания до слушания в суде. Мгновенно по факту смерти потерпевшей ничего не произойдет.

Когда уже начнете думать, а не голосить сразу, не разобравшись.

Прежде чем рапазводить срач "страна хххавно, все в край ухи наелись, путен и его кодла ва фвсеи венаваты!!!!", немного факты разложите перед собойю
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4k
КремлеКот Полминуты назад
У автора этого поста есть другой пост, от 31.01.2021 "Признаки, которые отличают умного человека от глупого".
И там есть строки: "Глупый человек может сразу же сделать выводы о человеке и о ситуации. Умный не станет торопиться, он делает выводы, только зная проверенную, достоверную информацию. Ему нужны всевозможные подробности и детали, вплоть до мелочей."
Похоже в данном случае автор забыл об этом принципе, потому что ситуация, страшная конечно ситуация, ещё только в процессе, но автор уже выводы сделал.
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62
Александр Карлашов 16 минут назад
КГ/АМ
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6k
B0n Час назад
Автор мудло.
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16
arcush Час назад
Если ты хотя бы коснулся дурдымы, готовся умереть! Это враги россиии. Бог хранит нашу Родину. И готовит час, когда эта погань повиснет на веревке. Ну эта ушла, да и слава Богу!
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67k
После обеда. Автор поста 2 часа назад
Сейчас Ликсутов написал письмо в МВД с требованием взять на особый контроль дело блогера Эдварда Била, который на огромный скорости вылетел на встречку. Похвально.Стоит справа от Собянина..
Кстати, ГИБДД-шники отлично знают тех, кто гоняет. Это либо дети чиновников, либо сами чиновники

На служебном автомобиле бывшего вице-мэра Хуснуллина 650 штрафов за превышение скорости в 2017-19. И что? Вице-премьером стал!

А штрафы были оплачены за счёт московского бюджета..
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10k
Агент Безопасной Национальности Majul Час назад
Вот, железобетонные!

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6k
Majul Агент Безопасной Национальности Час назад
+
Но я жду от него ссылок на сайты типа эха москвы, рбк, ленты и т.п. Там этого добра валом.

Не бывает страны, где ВСЕ чинуши идеально себя ведут. НЕТ, не было и не будет никогда и нигде.

И этого подобным деятелям не понять. Вот только у нас их сажают активно уже несколько лет подряд, а коег-где даже не думают.
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10k
Агент Безопасной Национальности Majul Час назад
Долго ждать будешь. Это ж вариант бабки на лавочке...
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67k
После обеда. Автор поста Majul 53 минуты назад
Что у тебя приятель, дурачок? Чтобы я сам себе с пола срок поднял?..
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67k
После обеда. Автор поста Majul 46 минут назад
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31k
Alex 2 часа назад
Этого пид**са уже выпустили под подписку. Да здравствует наш суд, самый продажный суд в мире.
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6k
Majul Alex 2 часа назад
А уголовная статья по которой его ведут предусматривает "закрытие" до суда?
Много уголовных статей за ДТП в принципе, и много ли из тех что заведены были с фигурантами за решеткой до суда?
Мудак этот получит свое, но по букве закона, на текущий момент есть факт ДТП и все.
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3k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Аффтар, ты под препаратами или только из запоя вышел?
1. Зачем на фотке выделен сотрудник скорой помощи?
2. С чего вдруг пострадавшую похоронил?
3. Откуда 150км/ч придумал?
4. В каких СМИ и кто пытается замять дело? Ващет из каждого утюга вещают.
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25k
MatveiVainrub 2 часа назад
И только один человек сидящий в далёкой темнице радостно воскликнул ., -"Наконец то !!! Если его выпишут то и меня тоже выпишут !!!"
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14k
Александр Н. 2 часа назад
Еще ни коня, ни возу, а уже верещат: "доколе?"
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13k
sssss3 2 часа назад
Посадят сучёнка и правильно сделают
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5k
Echo 3 часа назад
сразу после аварии перепрыгнул на заднее сиденье и начал скулить что за рулем был другой..
Ему верить надо, а не своим бестыжим глазам

Ссылка youtu.be
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3k
Алексей 3 часа назад
У автора запоздалая попытка развести вселенский срач?
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67k
После обеда. Автор поста Алексей 3 часа назад
У автора запоздалая попытка разобраться для кого и как в этой стране работает закон..
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10k
Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
Женщина не погибла, она в реанимации.
Прежде, чем орать "Ой, людидобры, помогите!", изучи матчасть и не занимайся вбросом фейков для эмоционального накала.

Зы.Ы. И да, блоХера - на кол. И за то, что блоХер, и за то, что окуевший мчудак.
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67k
После обеда. Автор поста Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
Уже умерла.
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5k
Янус Полуэктович После обеда. 3 часа назад
когда успела? утром же ещё жива была. ссылку на источник? желательно, авторитетный.
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10k
Агент Безопасной Национальности После обеда. 2 часа назад
Не хорони раньше времени:
"Супруг пострадавшей в ДТП с блогером Эдвардом Билом рассказал, что в состоянии женщины происходят незначительные улучшения..."
4 апреля 2021, 12:07
https://life.ru/p/1389257https://life.ru/p/1389257
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98
Алиса 3 часа назад
Автор из Эстонии?
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1k
Елизавета Алиса 3 часа назад
Вас интересуют дела этой отложенной российской провинции? Что конкретно?
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10k
Агент Безопасной Национальности Елизавета Час назад
Вызывает антирес
И ишшо такой разрез:
Как у вас там ходют бабы,
В панталонах али без?
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41k
Максим Т. Агент Безопасной Национальности 6 минут назад
Где бы что ни говорили -
Все одно сведет на баб!
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652
Остап Ива́нович. 3 часа назад
Говорят эта машина числится за мэрией Москвы. Бедные Гаишники им сейчас совсем плохо.
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67k
После обеда. Автор поста Majul 2 часа назад
Спроси у Ликсутова друга Собянина.
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10k
Агент Безопасной Национальности Остап Ива́нович. Час назад
Не мелочись, Иваныч: Гараж Администрации Президента
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67k
После обеда. Автор поста Агент Безопасной Национальности Час назад
Может вам напомнить..
Следственное управление при УВД Западного округа столицы вчера возбудило уголовное дело по факту гибели 69-летней москвички Светланы Беридзе, сбитой автомобилем на улице Лобачевского. Отвечать за смерть пенсионерки, скорее всего, придется 28-летнему сыну министра обороны России Александру Иванову, находившемуся за рулем машины. Или это совсем другое?..
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10k
Агент Безопасной Национальности После обеда. 58 минут назад
А что, Бил Эдвард - это псевдоним Александра Иванова?

Что за либероидная привычка прыгать с темы на тему, уводя обсуждение в сторону...

Женщина, пострадавшая 01.04 в ДТП с этим блоХером жива? Тогда приноси извинения присутствующим за дезинформацию и в следующий раз внимательней изучай матчасть.
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10k
Bill Остап Ива́нович. Минуту назад
Машина с белорусскими номерами числится за мэрией Москвы?
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