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Этот парень на немецкой машине имеющую 500 неоплаченных штрафов выехал на встречку и убил женщину. Посадaт его как Ефремова или тут другое?...
Пока его отпустили под домашний арест. (Во всех СМИ пытаются замять это дело)..
Пока его отпустили под домашний арест. (Во всех СМИ пытаются замять это дело)..
От себя добавлю что этот человек сразу после аварии перепрыгнул на заднее сиденье и начал скулить что за рулем был другой.. Ну и всякое такое - без адвоката ничего не скажу..
Типичный набор мажора попавшего в переделку..
Ну так что как Ефремова его судить?.. Или тут Другое это понимать надо?..
Типичный набор мажора попавшего в переделку..
Ну так что как Ефремова его судить?.. Или тут Другое это понимать надо?..
Авторский пост
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Метки: закон мажоры. справедливость
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Он был трезв. Авария не повлекла жертв на момент аварии. 500 штрафов на машину со снятыми номерами - это косяк, да. Но юридически его не превлечь по этим 500.
Уголовное дело заведено, но категория статьи не предусматривает "закрытие" при текущих исходных.
Его уже оставили под подписку до 31 июня (или июля, не помню), без права пользховаться телефоном, интернетом и запретили выход из дома.
То что этот мудак понесет наказание нет вообще никаких сомнений. Исходя исключителньо из буквы закона, а не ора людей.
Сейчас все делается ровно и по закону. Если женщина реально умерла, не видел новости, то статья бует переквалифицирована и так же будет пересмотрена мера задержания до слушания в суде. Мгновенно по факту смерти потерпевшей ничего не произойдет.
Когда уже начнете думать, а не голосить сразу, не разобравшись.
Прежде чем рапазводить срач "страна хххавно, все в край ухи наелись, путен и его кодла ва фвсеи венаваты!!!!", немного факты разложите перед собойю
И там есть строки: "Глупый человек может сразу же сделать выводы о человеке и о ситуации. Умный не станет торопиться, он делает выводы, только зная проверенную, достоверную информацию. Ему нужны всевозможные подробности и детали, вплоть до мелочей."
Похоже в данном случае автор забыл об этом принципе, потому что ситуация, страшная конечно ситуация, ещё только в процессе, но автор уже выводы сделал.
Кстати, ГИБДД-шники отлично знают тех, кто гоняет. Это либо дети чиновников, либо сами чиновники
На служебном автомобиле бывшего вице-мэра Хуснуллина 650 штрафов за превышение скорости в 2017-19. И что? Вице-премьером стал!
А штрафы были оплачены за счёт московского бюджета..
Но я жду от него ссылок на сайты типа эха москвы, рбк, ленты и т.п. Там этого добра валом.
Не бывает страны, где ВСЕ чинуши идеально себя ведут. НЕТ, не было и не будет никогда и нигде.
И этого подобным деятелям не понять. Вот только у нас их сажают активно уже несколько лет подряд, а коег-где даже не думают.
Много уголовных статей за ДТП в принципе, и много ли из тех что заведены были с фигурантами за решеткой до суда?
Мудак этот получит свое, но по букве закона, на текущий момент есть факт ДТП и все.
1. Зачем на фотке выделен сотрудник скорой помощи?
2. С чего вдруг пострадавшую похоронил?
3. Откуда 150км/ч придумал?
4. В каких СМИ и кто пытается замять дело? Ващет из каждого утюга вещают.
Ему верить надо, а не своим бестыжим глазам
Прежде, чем орать "Ой, людидобры, помогите!", изучи матчасть и не занимайся вбросом фейков для эмоционального накала.
Зы.Ы. И да, блоХера - на кол. И за то, что блоХер, и за то, что окуевший мчудак.
"Супруг пострадавшей в ДТП с блогером Эдвардом Билом рассказал, что в состоянии женщины происходят незначительные улучшения..."
4 апреля 2021, 12:07
https://life.ru/p/1389257https://life.ru/p/1389257
И ишшо такой разрез:
Как у вас там ходют бабы,
В панталонах али без?
Все одно сведет на баб!
Следственное управление при УВД Западного округа столицы вчера возбудило уголовное дело по факту гибели 69-летней москвички Светланы Беридзе, сбитой автомобилем на улице Лобачевского. Отвечать за смерть пенсионерки, скорее всего, придется 28-летнему сыну министра обороны России Александру Иванову, находившемуся за рулем машины. Или это совсем другое?..
Что за либероидная привычка прыгать с темы на тему, уводя обсуждение в сторону...
Женщина, пострадавшая 01.04 в ДТП с этим блоХером жива? Тогда приноси извинения присутствующим за дезинформацию и в следующий раз внимательней изучай матчасть.