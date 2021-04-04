От себя добавлю что этот человек сразу после аварии перепрыгнул на заднее сиденье и начал скулить что за рулем был другой.. Ну и всякое такое - без адвоката ничего не скажу..

Типичный набор мажора попавшего в переделку..

Ну так что как Ефремова его судить?.. Или тут Другое это понимать надо?..