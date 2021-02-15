Альпинистов выгнали с Эвереста за вранье

Департамент по туризму Непала, рассмотрев жалобу, решил удовлетворить ее. Паре альпинистов-лгунов запретили приезжать в Непал на восхождение в течение шести лет и оштрафовали их на 50 000 рупий (около 50 000 рублей). Представитель туристического ведомства заявил, что его специалисты подробно изучили вопрос и пришли к выводу, что двое индийцев "не были на вершине и не в состояни ипредставить доказательства того, что там побывали. Они не сумели даже найти подходящие фотографии своего похода".

Ядав тут же отреагировал на обвинение, заявив, что они с товарищем действительно были на вершине и стали жертвами клеветы. "Ослы не могут соревноваться с лошадьми, - цветисто заключил он. - Мр всегда будет клеветать на тех, кто идет вперед".

Между тем, обвинители нашли более существенные доказательства того, что Ядав и Госвами не дошли до вершины. Среди альпинистов нашлись свидетели, видевшие, как спасатели снимают индийцев из "мертвой зоны" более чем в полукилометре от вершины. По имеющимся данным, во время восхождения у них закончился кислород, и они тут же вызвали помощь.

Двое индийцев - не первые, кто пытается солгать о достижении вершины Эвереста. Только в 2019 году по жалобам коллег-альпинистов Непальской департамент туризма вычеркнул пять имен из списка восходителей. Сами альпинисты считают, что штрафы и запреты посещать Джомолунгму - справедливое наказание за ложь. "Это правильное решение и предупреждение другим, - заявил проводник-шерп по имени Мингма. - Альпинизм строится на доверии, и его необходимо поддерживать".