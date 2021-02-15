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Альпинистов выгнали с Эвереста за вранье

Альпинистов выгнали с Эвереста за вранье (4 фото)

Автор:
15 февраля 2021 12:43
Сообщество : Истории
Метки: альпинисты   вранье   горные жулики   гражданин совравши   история   наказание   справедливость   эверест   
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Индийские альпинисты Нарендер Сингх Ядав и Сима Рани Госвами были ошьрафованы, лишены звания покорителей Эвереста и получили запрет на дальнейшие попытки покорения этой горы. Причиной наказания стала ложь: альпинисты соврали, что добрались до вершины Эвереста, хотя на самом деле так и не побывали на пике.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: альпинисты   вранье   горные жулики   гражданин совравши   история   наказание   справедливость   эверест   
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5  комментариев
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11k
Serg2001 Час назад
Надо там вахтера посадить, чтобы отмечал тех, кто добрался до вершины...
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7k
Клёст 19 минут назад
Единственное доказательство покорения горы - твой труп на вершине!
Точка!)))
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1k
lekha-fil Полчаса назад
ТС, текст поправь: "ошЬрафованы". Глаз режет.
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Дядя Витя Час назад
Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт. А с другой стороны: Дураку семь вёрст не крюк!
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19k
BillyBonzz Час назад
Умный в гору не пойдет и что был там, всех н.а.е.б.е.т.
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