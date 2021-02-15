Альпинистов выгнали с Эвереста за вранье

Индийские альпинисты Нарендер Сингх Ядав и Сима Рани Госвами были ошьрафованы, лишены звания покорителей Эвереста и получили запрет на дальнейшие попытки покорения этой горы. Причиной наказания стала ложь: альпинисты соврали, что добрались до вершины Эвереста, хотя на самом деле так и не побывали на пике.
Двое альпинистов из Индии были лишены права повторного подъема на Эверест за ложь. Восходители заявили, что сумели подняться на вершину Эвереста, тогда как на самом деле им не удалось достигнуть цели.
Индийские альпинисты Нарендер Сингх Ядав и Сима Рани Госвами в 2016 году получили в Непальском департаменте туризма сертификаты, свидетельствующие, что они дошли до вершины самой высокой горы мира. Однако, посмотрев на снимки, которыми индийцы доказали свое достижение, ветераны альпинизма заявили, что Ядав и Госвами солгали, и на самом деле они не были на вершине Эвереста. По словам экспертов, если бы мужчина на фото стоял на вершине Джомолунгмы, в его очках отражались бы горы, - а между тем, никаких отражений в них нет. Кроме того, флажки на фото безвольно висят, тогда как в соответствующей точке всегда дует очень сильный ветер, и по флагам это было бы видно.
Департамент по туризму Непала, рассмотрев жалобу, решил удовлетворить ее. Паре альпинистов-лгунов запретили приезжать в Непал на восхождение в течение шести лет и оштрафовали их на 50 000 рупий (около 50 000 рублей). Представитель туристического ведомства заявил, что его специалисты подробно изучили вопрос и пришли к выводу, что двое индийцев "не были на вершине и не в состояни ипредставить доказательства того, что там побывали. Они не сумели даже найти подходящие фотографии своего похода".
Ядав тут же отреагировал на обвинение, заявив, что они с товарищем действительно были на вершине и стали жертвами клеветы. "Ослы не могут соревноваться с лошадьми, - цветисто заключил он. - Мр всегда будет клеветать на тех, кто идет вперед".
Между тем, обвинители нашли более существенные доказательства того, что Ядав и Госвами не дошли до вершины. Среди альпинистов нашлись свидетели, видевшие, как спасатели снимают индийцев из "мертвой зоны" более чем в полукилометре от вершины. По имеющимся данным, во время восхождения у них закончился кислород, и они тут же вызвали помощь.
Двое индийцев - не первые, кто пытается солгать о достижении вершины Эвереста. Только в 2019 году по жалобам коллег-альпинистов Непальской департамент туризма вычеркнул пять имен из списка восходителей. Сами альпинисты считают, что штрафы и запреты посещать Джомолунгму - справедливое наказание за ложь. "Это правильное решение и предупреждение другим, - заявил проводник-шерп по имени Мингма. - Альпинизм строится на доверии, и его необходимо поддерживать".
Ядав тут же отреагировал на обвинение, заявив, что они с товарищем действительно были на вершине и стали жертвами клеветы. "Ослы не могут соревноваться с лошадьми, - цветисто заключил он. - Мр всегда будет клеветать на тех, кто идет вперед".
Между тем, обвинители нашли более существенные доказательства того, что Ядав и Госвами не дошли до вершины. Среди альпинистов нашлись свидетели, видевшие, как спасатели снимают индийцев из "мертвой зоны" более чем в полукилометре от вершины. По имеющимся данным, во время восхождения у них закончился кислород, и они тут же вызвали помощь.
Двое индийцев - не первые, кто пытается солгать о достижении вершины Эвереста. Только в 2019 году по жалобам коллег-альпинистов Непальской департамент туризма вычеркнул пять имен из списка восходителей. Сами альпинисты считают, что штрафы и запреты посещать Джомолунгму - справедливое наказание за ложь. "Это правильное решение и предупреждение другим, - заявил проводник-шерп по имени Мингма. - Альпинизм строится на доверии, и его необходимо поддерживать".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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