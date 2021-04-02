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«Я был за рулём»: допрос пранкера Эдварда Била в отделе полиции

«Я был за рулём»: допрос пранкера Эдварда Била в отделе полиции (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 апреля 2021 14:37
Сообщество : Аварии
Метки: 360подмосковье   Москва   Эдвард Бил   авария   допрос   дтп   пранкер   садовое кольцо   
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Полицейские показали кадры допроса блогера Эдварда Била, устроевшего вчера серьёзное ДТП на Садовом кольце. Молодой человек рассказал, что в Москве проживает с 14 лет и снимает видеоролики с розыгрышами и социальными экспериментами.

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Метки: 360подмосковье   Москва   Эдвард Бил   авария   допрос   дтп   пранкер   садовое кольцо   
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12  комментариев
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9k
Kostick 11 минут назад
и на эту падаль миллионы подписчиков. куда мир катится? тхуляпть. жаль его там на месте не затоталили. хотя судя по всему, даже при наличии дсаго, ушлёпка можно по миру пустить.
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1k
Йожык 15 секунд назад
Экспериментатор блин! Такому самое место в лаборатории, пусть над ним опыты проводят
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1k
investas 4 минуты назад
Кто эти люди? Ппц.
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31k
Alex 7 минут назад
Голову пробить удой твари.
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−96
maxim 7 минут назад
Он один из вас Бичи
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9k
Dihydrogen Monoxide 12 минут назад
Почему бы не начать называть всяких пранкеров и блоггеров просто дебилами? Ведь тогда заголовки начнут играть совсем другими красками. «Я был за рулём»: допрос дебила Эдварда Била в отделе полиции." или например вместо "пранкер напугал людей в ТЦ - Дебил напугал людей в ТЦ.
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42k
Цыц тут у меня 13 минут назад
Лучшее, что могу пожелать этому ублюдку - пусть тебя защищает Пашаев, что бы ты кукарекал минимум лет пять.
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9k
Kostick 21 минуту назад
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1k
Федор Медведев Полчаса назад
полиция его "пранканет" на бутылку?
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7k
Ntvl Полчаса назад
кто это такой? что за обсос? малолетний мудак
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10k
Хью́берт 37 минут назад
Как его не убили до этого, он же полный дебил.
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