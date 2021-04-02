«Я был за рулём»: допрос пранкера Эдварда Била в отделе полиции

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Полицейские показали кадры допроса блогера Эдварда Била, устроевшего вчера серьёзное ДТП на Садовом кольце. Молодой человек рассказал, что в Москве проживает с 14 лет и снимает видеоролики с розыгрышами и социальными экспериментами.
Бил признался, что его неоднократно штрафовали за агрессивное вождение. Эдварду Билу, обвиняемому в совершении резонансного ДТП на Садовом кольце в Москве, в ближайшее время должны избрать меру пресечения. По версии следствия, Бил на машине выехал на встречную полосу и совершил столкновение с четырьмя автомобилями. Серьезно пострадала женщина-водитель. Она находится в реанимации в стабильно-тяжелом состоянии.
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