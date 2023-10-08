Российского треш-блогера проверяет полиция

Эдвард Бил, он же же Эдуард Биля (настоящее имя блогера), «позвонил» в полицию и сообщил, что школе №1 города Долгопрудного будет взрыв. Оперативники помчались на вызов, несколько часов искали взрывчатку, но ничего не нашли.

Бил тоже вышел связь и заявил, что от его имени действовали хейтеры. Кстати, номер, с которого звонили, зарегистрирован в Питере и сейчас недоступен.