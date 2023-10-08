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Российского треш-блогера проверяет полиция

Российского треш-блогера проверяет полиция

Автор:
08 октября 2023 18:28
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ДТП   Эдвард Бил   блогер   звонок   минирование   школа   
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Он якобы заминировал школу.

Эдвард Бил, он же же Эдуард Биля (настоящее имя блогера), «позвонил» в полицию и сообщил, что школе №1 города Долгопрудного будет взрыв. Оперативники помчались на вызов, несколько часов искали взрывчатку, но ничего не нашли.

Бил тоже вышел связь и заявил, что от его имени действовали хейтеры. Кстати, номер, с которого звонили, зарегистрирован в Питере и сейчас недоступен.

К блогеру у силовиков нет претензий Несмотря на его прошлое - в 2022 году Бил «присел» за массовое ДТП в центре столицы, в нём пострадала консультант Госдумы Ария Артёмова. Блогер оплачивал её лечение.

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Метки: ДТП   Эдвард Бил   блогер   звонок   минирование   школа   
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4  комментария
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509
Собака 43 минуты назад
Заголовок как всегда. Автор дно!
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18k
Shtoppi 4 минуты назад
эдичка биля - совсем, б_я, дебиля.
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1k
Николай 4 минуты назад
Билли вообще чтоль долбанулся? У меня еще лет 20 назад друг так делал. 1,5 условно благодаря тому что все на районе знакомые. Меньше было никак нельзя.
Там прям всех пригнали. И скорые и пожарки... Он Дом культуры "заминировал" с домашнего телефона.
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Феликс Дзержинский 41 минуту назад
Снова Пэдвард Дэбил.
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