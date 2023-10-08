Российского треш-блогера проверяет полиция

Он якобы заминировал школу.
Эдвард Бил, он же же Эдуард Биля (настоящее имя блогера), «позвонил» в полицию и сообщил, что школе №1 города Долгопрудного будет взрыв. Оперативники помчались на вызов, несколько часов искали взрывчатку, но ничего не нашли.
Бил тоже вышел связь и заявил, что от его имени действовали хейтеры. Кстати, номер, с которого звонили, зарегистрирован в Питере и сейчас недоступен.
К блогеру у силовиков нет претензий Несмотря на его прошлое - в 2022 году Бил «присел» за массовое ДТП в центре столицы, в нём пострадала консультант Госдумы Ария Артёмова. Блогер оплачивал её лечение.
Источник:
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Там прям всех пригнали. И скорые и пожарки... Он Дом культуры "заминировал" с домашнего телефона.