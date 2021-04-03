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Контрабандист попытался ввезти в США 29 зябликов, спрятав их в бигуди

Контрабандист попытался ввезти в США 29 зябликов, спрятав их в бигуди (5 фото)

Автор:
03 апреля 2021 13:56
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: зяблик   и такое бывает   контрабанда   курьезные ситуации   нарушение   проверка багажа   птицы   таможня   
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Американские таможенники очень удивились, обнаружив во время досмотра багажа в аэропорту живых зябликов, спрятанных в... бигуди. Выяснилось, что запрещенный груз принадлежит мужчине, прибывшему в Нью-Йорк рейсом из Гайаны.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: зяблик   и такое бывает   контрабанда   курьезные ситуации   нарушение   проверка багажа   птицы   таможня   
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46k
Albert GER 57 минут назад
Есть вопросы:
Накуа собснно???
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3k
TOROID 15 секунд назад
Пытался найти в интернете, зачем зябликов куда-то перевозить контрабандой. Не нашел ни единого слова об этом. Так загадкой это и осталась...
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3k
Lola 16 минут назад
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13k
aalexey3 2 часа назад
Так интересно... У поста 3 просмотра и 5 лайков...
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