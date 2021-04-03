Контрабандист попытался ввезти в США 29 зябликов, спрятав их в бигуди

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Американские таможенники очень удивились, обнаружив во время досмотра багажа в аэропорту живых зябликов, спрятанных в... бигуди. Выяснилось, что запрещенный груз принадлежит мужчине, прибывшему в Нью-Йорк рейсом из Гайаны.
Офицеры Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) предотвратили попытку тайно пронести 29 живых зябликов в международном аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди. Птицы были спрятано довольно хитро - в бигуди для волос.
По данным CBP, некий мужчина 26 лет, прибывший из Джорджтауна, Гайана, проходил вторичный досмотр багажа в аэропорту.
По данным CBP, некий мужчина 26 лет, прибывший из Джорджтауна, Гайана, проходил вторичный досмотр багажа в аэропорту.
Нарушителю выписали штраф в размере 300 долларов, но уголовное обвинение предъявлено не было. Мужчина направлялся в Нью-Джерси, но вместо этого его посадили на самолет до Гайаны и отправили восвояси.
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Птиц конфисковали и поместили в карантин, а затем передали Ветеринарной службе Министерства сельского хозяйства США.
"Контрабандный ввоз этих птиц - наглядный пример того, как выглядит незаконная торговля дикими животными", - сказал Райан Ноэль, специальный агент Управления правоохранительных органов США по охране рыб и дикой природы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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