На борту корабля в Индонезии обнаружили попугаев в бутылках

Птиц перевозили в пластиковых бутылках с открытым горлышком.
Власти Индонезии заявили, что более 70 попугаев, запихнутых в пластиковые бутылки из-под воды, были обнаружены на корабле, пришвартованном в регионе Папуа.
Полиция города Факфак рассказала, что команда судна сообщила им о том, что они услышали звуки, исходившие из большого ящика, там-то в четверг утром и были обнаружены 64 живых дамских широкохвостых лори и 10 мёртвых птиц.
Полиция города Факфак рассказала, что команда судна сообщила им о том, что они услышали звуки, исходившие из большого ящика, там-то в четверг утром и были обнаружены 64 живых дамских широкохвостых лори и 10 мёртвых птиц.
Дамский широкохвостый лори — это попугай, обитающий в Новой Гвинее и на близлежащих небольших островах.
«Экипаж корабля поведал нам, что у них возникли подозрения относительно того, что внутри бокса находятся животные, поскольку они слышали странные звуки», — рассказал представитель местной полиции Додик Джунаиди (Dodik Junaidi).
«Экипаж корабля поведал нам, что у них возникли подозрения относительно того, что внутри бокса находятся животные, поскольку они слышали странные звуки», — рассказал представитель местной полиции Додик Джунаиди (Dodik Junaidi).
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Он добавил, что до сих пор никаких арестов произведено не было, кроме того, пока неизвестно куда направлялась данная партия птиц.
По данным TRAFFIC, в обширных джунглях Индонезии обитает более 130 видов птиц, которым угрожает большая опасность — больше, чем в любой другой стране, кроме Бразилии.
Также существует крупномасштабная незаконная торговля птицами: пернатые продаются на гигантских птичьих рынках в крупных городах Индонезии или вывозятся контрабандой за границу.
Также существует крупномасштабная незаконная торговля птицами: пернатые продаются на гигантских птичьих рынках в крупных городах Индонезии или вывозятся контрабандой за границу.
Экзотические птицы обычно становятся жертвами браконьерства и вывозятся бандами контрабандистов для продажи в качестве домашних животных.
Стоимость некоторых видов птиц, например, таких как чёрный какаду, на чёрном рынке может доходить до 30 тысяч долларов.
Отметим, что в 2017 году во время рейда власти Индонезии обнаружили около 125 экзотических птиц, которые были запихнуты в водосточные трубы.
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Стоимость некоторых видов птиц, например, таких как чёрный какаду, на чёрном рынке может доходить до 30 тысяч долларов.
Отметим, что в 2017 году во время рейда власти Индонезии обнаружили около 125 экзотических птиц, которые были запихнуты в водосточные трубы.
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