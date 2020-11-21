На борту корабля в Индонезии обнаружили попугаев в бутылках

Экзотические птицы обычно становятся жертвами браконьерства и вывозятся бандами контрабандистов для продажи в качестве домашних животных.



Стоимость некоторых видов птиц, например, таких как чёрный какаду, на чёрном рынке может доходить до 30 тысяч долларов.



Отметим, что в 2017 году во время рейда власти Индонезии обнаружили около 125 экзотических птиц, которые были запихнуты в водосточные трубы.



Post Pagination