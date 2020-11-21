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На борту корабля в Индонезии обнаружили попугаев в бутылках

На борту корабля в Индонезии обнаружили попугаев в бутылках (5 фото)

Автор:
21 ноября 2020 09:12
Сообщество : Животные
Метки: бутылки   в мире   звери   индонезия   контрабанда   попугаи   птицы   фото   
596
5
Птиц перевозили в пластиковых бутылках с открытым горлышком.
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Метки: бутылки   в мире   звери   индонезия   контрабанда   попугаи   птицы   фото   
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3  комментария
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437
Виталий Час назад
Теперь надо контрабандистов посадить на эти бутылки.
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904
ES 5 минут назад
Но КАК?
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3k
ezhik 46 минут назад
Ссылка youtu.be
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