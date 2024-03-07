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Краснокнижных кречетов пытались увезти в ОАЭ

Краснокнижных кречетов пытались увезти в ОАЭ

Автор:
07 марта 2024 19:23
Сообщество : Животные
Метки: закон   контрабанда   кречет   охотничьи птицы   птицы   следственный комитет РФ   тюрьма   
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Общая сумма стоимости птиц превысила 11 миллионов.

В СУ СК России по Алтайскому краю рассказали, как пресекли продажу краснокнижных кречетов заграницу. Преступную схему придумал иностранец. В ОАЭ российские птицы отряда соколиные очень ценятся. Их используют для соколиной охоты и стоимость таких птиц превышает несколько миллионов рублей. В России кречеты занесены в Красную книгу и считаются особо редким видом птиц. Именно их и захотел увезти иностранец в Эмираты.

Он решил вывезти птиц из России вместе со своими знакомыми, один из которых жил в Барнауле. Они договорились с охотником с Камчатки о поставке диких выловленных кречетов. С Алтая птиц должны были увезти в Москву, а уже оттуда в ОАЭ. Однако довести преступный умысел до конца обвиняемым не удалось, так как они были задержаны оперативными сотрудниками на Алтае. Эта история случилась в 2022 году.

К счастью, с птицами всё хорошо. Они полностью оправились и уже покинули реабилитационный центр. Сначала их осматривали зоологи, потом экологи, потом у них брали пробы. После всех манипуляций птицы отдохнули, окрепли и были выпущены на свободу.

Преступникам теперь грозит до 8 лет лишения свободы. Виновников ждёт суд: следователи уже собрали доказательную базу. На имущество обвиняемых был наложен арест, сообщили в СК.

Источник:

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Метки: закон   контрабанда   кречет   охотничьи птицы   птицы   следственный комитет РФ   тюрьма   
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2  комментария
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21k
Shtoppi 37 минут назад
преступников спеленать так же как они птиц, положить в камеру и забыть про них на 3-4 дня для начала. пусть прочувствуют всю "прелесть" такого положения на своей шкуре.
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11k
Клёст Полчаса назад
Алтай?
Какой-то неловкий, и прямо вяжущий эвфемизм - ,,иностранец,,))
Этот злодей часом не гражданин Казахстана, или какой-нибудь другой бывшей среднеазиатской республики СССР?)
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