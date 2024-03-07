Краснокнижных кречетов пытались увезти в ОАЭ

Он решил вывезти птиц из России вместе со своими знакомыми, один из которых жил в Барнауле. Они договорились с охотником с Камчатки о поставке диких выловленных кречетов. С Алтая птиц должны были увезти в Москву, а уже оттуда в ОАЭ. Однако довести преступный умысел до конца обвиняемым не удалось, так как они были задержаны оперативными сотрудниками на Алтае. Эта история случилась в 2022 году.