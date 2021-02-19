Три подружки переехали в глушь, чтобы жить независимой жизнью

У современных жителей мегаполисов все чаще возникает желание все бросить и уехать подальше от городской суеты в тихое уединенное местечко. И некоторые действительно решаются на такой шаг, несмотря на то, что жизнь в деревенских условиях требует много сил, упорства и позитивного отношения к работе. Наша история о необычных трех молодых девушках, рискнувших переехать в калифорнийскую лесную глушь и заживших очень не простой, но счастливой жизнью. Подружки прекрасно справляются с фермерством и делятся своими фото в социальных сетях.