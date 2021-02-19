Три подружки переехали в глушь, чтобы жить независимой жизнью

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Они переехали в сельскую местность Калифорнии, чтобы жить вне сети и выращивать коноплю, поделились фотографиями своей новой жизни.
У современных жителей мегаполисов все чаще возникает желание все бросить и уехать подальше от городской суеты в тихое уединенное местечко. И некоторые действительно решаются на такой шаг, несмотря на то, что жизнь в деревенских условиях требует много сил, упорства и позитивного отношения к работе. Наша история о необычных трех молодых девушках, рискнувших переехать в калифорнийскую лесную глушь и заживших очень не простой, но счастливой жизнью. Подружки прекрасно справляются с фермерством и делятся своими фото в социальных сетях.
Активные молодые фермерши обзавелись внушительным подсобным хозяйством: у них отара овец, коз, немалое количество домашней птицы, лошадей, альпака и свиней. Вдобавок ко всему в доме проживают кошки и собаки. Девушки неплохо зарабатывают, продавая различные удобрения, грецкие орехи и другие продукты со своего хозяйства.
Несмотря на каждодневные трудности и тяжелые физические нагрузки, они выполняют всю работу самостоятельно.
Близлежащий супермаркет находится на приличном расстоянии от фермерского хозяйства трех американок, однако им мало что требуется извне. В настоящее время Дорис, Эми и Лекси полностью независимы и не нуждаются в финансовой поддержке. Многочисленные подписчики аккаунта калифорнийских подружек то и дело удивляются, как хрупким девушкам с успехом удается рубить деревья и кормить всех животных. Их трудолюбие и правда поражает. Плоды своего труда фермерши активно фотографируют и выставляют в Сети, делясь опытом и полезными советами.
Стоит заметить, с переездом на ферму образ жизни девушек изменился кардинально. К примеру, раньше Дорис обожала дорогие вещи от знаменитых дизайнеров и высокие каблуки. Сейчас же она увлекается правильным питанием, а все, что ест, выращивает сама. Девушка даже сумела запустить производство органических удобрений. Однако, чтобы добиться успеха в фермерском хозяйстве, ей пришлось пройти многочисленные курсы по почвоведению, микробиологии и фитопатологии.
На хрупкие плечи девчонок легла не только забота о животных, но и их защита от хищников. Впрочем, и с этим смелые девчонки справляются на отлично!
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На самом деле достаточно много знаю людей кто уезжает в глушь. Однако для этого всё равно надо иметь стабильный источник дохода, так что полностью автономным быть не удастся.
хитрый план!