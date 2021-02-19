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Три подружки переехали в глушь, чтобы жить независимой жизнью

Три подружки переехали в глушь, чтобы жить независимой жизнью (9 фото)

Автор:
19 февраля 2021 09:27
Сообщество : Жизнь
Метки: в мире   девушки   жизнь   история   ферма   фото   
2033
9
Они переехали в сельскую местность Калифорнии, чтобы жить вне сети и выращивать коноплю, поделились фотографиями своей новой жизни.

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Метки: в мире   девушки   жизнь   история   ферма   фото   
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33k
AGM Час назад
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2k
Mellivora 16 секунд назад
Хороши кобылки.
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515
Оксид Бетона 16 минут назад
Дорис, Эми и Лекси, заберите меня к себе! Я буду трахать вас, всех ваших птиц, альпак, свиней и всех хищников! От меня никто не уйдет! Только заберите меня отсюда!!!
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146
Активная Жизнь 40 минут назад
Хахаха) Молодцы девчонки! Любо, дорого смотреть)))
На самом деле достаточно много знаю людей кто уезжает в глушь. Однако для этого всё равно надо иметь стабильный источник дохода, так что полностью автономным быть не удастся.
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473k
АРОН 59 минут назад
У меня одного возник конкретный вопрос ?..
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471
dima Час назад
уехали, чтобы жить вне сети, активно выставляют фото в сети. Так вот что значит жить вне сети, буду знать.
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19k
BillyBonzz Час назад
Х.у.л.и так не жить?, Калифорния! Широта Египта, Судана и Йемена)) Не надо думать о теплом доме, не надо думать о заготовках на зиму для себя и для скота. Скот пасется круглогодично сам, кормить его не надо, одежду зимнюю приобретать не надо, шорты круглый год, конопля, фрукты, овощи растут сами, по несколько урожаев в год, не надо мучиться с рассадой и теплицами.
Ссылка youtu.be
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2k
KL11 Час назад
"чтобы жить вне сети и выращивать коноплю,"
хитрый план!
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40
Дядя Витя 2 часа назад
Выхлоп.
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201
dimly 2 часа назад
Такие улыбчивые..конопля делает свое дело
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18k
shevanez 2 часа назад
Видать, коноплю забористую вырастили. p.s. и еще один маленький вопрос- а где они столько бабла нашли на вот это хозяйство?
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52k
pynh 2 часа назад
Я кино как-то смотрел про таких подружек. Даже друг ссылку на фильм просил.
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Чего не сделаешь ради конопли)))
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