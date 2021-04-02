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Актёр Юрий Дубровин: «В час беды добро вернётся». Как судьба отблагодарила знаменитого киноартиста в старости (9 фото)

Автор:
02 апреля 2021 23:02
Метки: актер   кино   факты   
323
9

Советский, украинский и российский актёр снялся более чем в сотне фильмов, среди которых были лишь четыре главные роли. Но тем не менее его знали все любители кино. Запоминающаяся внешность и яркая игра даже в коротких эпизодах, принесли ему необыкновенную узнаваемость и популярность. Его узнавали на улице, просили автограф, с ним фотографировались, но при этом немногие знали его имя и фамилию.

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Метки: актер   кино   факты   
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3  комментария
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20k
hebpat 2 часа назад
великолепный пост, было бы можно сотню плюсов поставил бы
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12
Олена Гасюк Полчаса назад
Дай Бог здоровья и счастья их семье!
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3k
Горожанин 46 минут назад
Сколько можно делать сопливой бредятины только потому, что человек так или иначе публичен. Оставьте уже людей в покое, штамповщики х.е.р.о.в.ы.
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