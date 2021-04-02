Его обошла стороной слава, он так и не заработал больших денег, хотя проработал в кино более 55-и лет.

Свою личную жизнь Юрий Дубровин никогда не комментировал. Отвечал всегда кратко: женился, родился сын, развёлся. После развода свою квартиру в центре Киева и всё имущество оставил жене и сыну. Сам снимал жильё, но в основном жил в гостиницах в командировках на многочисленных съемках. Про сына никогда не забывал, всегда отсылал деньги, ведь самому ему они были не очень нужны, та как другой семье он так и не создал.