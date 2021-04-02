Советский, украинский и российский актёр снялся более чем в сотне фильмов, среди которых были лишь четыре главные роли. Но тем не менее его знали все любители кино. Запоминающаяся внешность и яркая игра даже в коротких эпизодах, принесли ему необыкновенную узнаваемость и популярность. Его узнавали на улице, просили автограф, с ним фотографировались, но при этом немногие знали его имя и фамилию.
Уже на склоне лет в одном из интервью Юрий Дмитриевич назвал себя неудавшимся актёром. Ведь в свое время он успешно окончил ВГИК, где учился на курсе самого Михаила Ромма с Галиной Польских, Светланой Светличной, Валерием Носиком и Владимиром Ивашовым. У него было всё, для того, чтобы сделать успешную карьеру, но отсутствие главных ролей не позволяло ему раскрыться в полную силу.
Его обошла стороной слава, он так и не заработал больших денег, хотя проработал в кино более 55-и лет.
Свою личную жизнь Юрий Дубровин никогда не комментировал. Отвечал всегда кратко: женился, родился сын, развёлся. После развода свою квартиру в центре Киева и всё имущество оставил жене и сыну. Сам снимал жильё, но в основном жил в гостиницах в командировках на многочисленных съемках. Про сына никогда не забывал, всегда отсылал деньги, ведь самому ему они были не очень нужны, та как другой семье он так и не создал.
Когда заболела старенькая мама, бросил всё и уехал к ней в Ряжск, в старый деревенский дом, где сам когда-то родился. Несколько лет ухаживал за больной лежачей матерью, пока её не стало. Попытался вернуться в работу, но в конце 90-х её в кино почти не было.
Остался в Ряжске, жил маминым огородом, как и все пенсионеры вокруг. Но в двухтысячных стали вновь приглашать в кино. Пусть не часто и на маленькие эпизоды, но Юрий Дмитриевич с радостью соглашался и по первому вызову сразу срывался в дорогу, хотя здоровье уже было не то.
В 2006 году на съемках в Киеве случился инсульт, потом еще один. Лежал в больнице в беспомощном состоянии и думал – вот и конец пришел. Но на помощь пришла бывшая жена, стала ухаживать, забрала из больницы к себе домой. Сын в то время был уже взрослый и уехал в Германию, где служил православным священником. Болезнь отступила, но работать уже не мог.
Но вскоре случилось несчастье – скоропостижно скончалась бывшая супруга. Юрию Дмитриевичу было 69 лет, и он до конца так и не восстановился после инсульта. И тогда сын пригласил его жить к себе в Германию, в свою семью.
Актёр согласился не сразу, не просто в таком возрасте переехать в другую страну, тем более, что до этого он ни разу не был заграницей. Да и не хотелось ему быть обузой в семье сына. Но всё же решился и поехал.
И вот прошло уже 12 лет. Несмотря на возраст, здоровье пошло на поправку. По мере сил помогает по хозяйству, возится с внуками. Их в большой семье четверо – два внука и две внучки. В прошлом году отметил 80-летний юбилей. Несмотря на возраст, актёр чувствует себя счастливым среди любящих и любимых людей.
В 2016 году Юрий Дмитриевич Дубровин дал интервью, в котором посоветовал всем, по мере сил творить добро, и оно обязательно потом вернётся. Он это знает точно.
Источник:
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