30 фактов о франшизе «Парк юрского периода»

Создание «Парка юрского периода» обошлось в 64 миллиона долларов, а еще 65 миллионов долларов потратили на рекламу фильма. Но Universal Studios не пожалели — в первоначальном прокате фильм собрал 357 миллионов долларов в Северной Америке и 914 миллионов во всем мире. «Парк юрского периода» считался самым кассовым фильмом за всю историю кино, пока его рекорд не побил «Титаник» в 1997 году. К двадцатой годовщине фильма в 2013 году его обновили и переиздали в 3D. Процесс занял девять месяцев и обошелся еще в 10 миллионов долларов, но принес еще 45 миллионов кассовых сборов, в результате чего общие сборы фильма превысили отметку в 1 миллиард долларов.