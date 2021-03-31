30 фактов о франшизе «Парк юрского периода»

Все, кому повезло быть ребенком в 1993 году, наверняка помнят те невероятные ощущения, которые испытали при просмотре «Парка юрского периода» — первого фильма одной из самых прибыльных кинофраншиз в истории. В преддверии третьей части «Мира юрского периода», перезапуска серии, вспоминаем интересные факты о любимом фильме.
«Парк юрского периода» вышел в июне 1993 года и моментально стал хитом. Фильм, снятый Стивеном Спилбергом, основан на одноименном романе Майкла Крайтона 1990 года.
Крайтон рассказал Спилбергу о своей книге, когда они вместе работали над проектом, который впоследствии стал мегапопулярным сериалом «Скорая помощь». Спилберг пришел в восторг от идеи, и студия Universal приобрела права на экранизацию книги за несколько месяцев до ее выхода.
Фильм так полюбился зрителям, что они моментально потребовали продолжения. В серии вышло еще пять фильмов: «Парк юрского периода: Затерянный мир» (1997), «Парк юрского периода III» (2001), «Мир юрского периода» (2015) и «Мир юрского периода 2» (2018). Шестая часть франшизы, «Мир юрского периода 3», выйдет в июне 2022 года.
Вторая часть серии, «Парк юрского периода: Затерянный мир», также основана на книге Майкла Крайтона. Роман «Затерянный мир» вышел в 1995 году, и вскоре после этого началась работа над фильмом. Несмотря на давление со стороны фанатов, Крайтон не собирался писать вторую книгу, но Спилберг сказал Крайтону, что если тот напишет продолжение, то он снимет по нему фильм. Таким образом у экранизации книги, которую еще даже не начали писать, появился режиссер.
Обложку романа «Парк Юрского периода» украшает легендарный рисунок скелета тираннозавра рекса, нарисованный дизайнером Чипом Киддом. Изображение превратили в логотип «Парка юрского периода», который также использовали в фильмах.
Когда Майкла Крайтона спросили, почему у романа со словом «юрский» в названии на обложке изображен динозавр из мелового периода, писатель сказал, что никогда об этом не задумывался. Просто дизайн с тираннозавром был «самым удачным».
Сэр Ричард Аттенборо сыграл в «Парке Юрского периода» после 14 лет перерыва в актерской карьере. До этого Спилберг звал его сняться в двух своих предыдущих фильмах, но Аттенборо отказался. Интересно, что Аттенборо снял фильм «Ганди», который обошел «Инопланетянина» Спилберга на «Оскаре» 1983 года в двух категориях: лучший фильм и лучший режиссер.
В Парке Юрского периода сэр Ричард Аттенборо сыграл Джона Хаммонда, владельца InGen и создателя динозавров парка. В реальности же другой Аттенборо посвятил жизнь изучению животных — младший брат Ричарда, известный натуралист сэр Дэвид Аттенборо, является создателем популярной серии документальных фильмов о природе «Планета Земля» на BBC. Также у Дэвида есть коллекция животных в янтаре, а в фильме персонаж его брата ходит с тростью, которую украшает кусок янтаря с комаром внутри.
И роман, и фильм «Парк Юрского периода» пробудили в людях такой интерес к динозаврам, что в те годы в университетах с палеонтологическими программами наблюдался рекордный прирост студентов. Согласно статье 2015 года в The Guardian, фильм действительно привлек больше внимания к области палеонтологии и ДНК и вдохновил множество исследований. В 1993 году, когда вышел фильм, Джек Хорнер, который консультировал создателей фильма, получил грант от Национального научного фонда на исследование ДНК динозавров. Конечно, как мы теперь знаем, клонов динозавров он так и не вырастил.
Чтобы перенести динозавров на экран, Спилберг привлек лучших в Голливуде специалистов по спецэффектам. Фил Типпетт создал миниатюрные модели динозавров, а студия Industrial Light & Magic использовала потрясающие CGI-эффекты, чтобы оживить их. Когда Спилберг увидел качество спецэффектов, он решил вовсе отказаться от использования реальных моделей в пользу цифровых и сказал Типпетту: «Ты остался без работы», на что Типпетт ответил: «Хочешь сказать, вымер?». Шутку в итоге добавили в фильм, где ее произносит персонаж Джеффа Голдблюма.
Динозавров в фильме «озвучивали» другие животные. Например, шипение велоцирапторов — это, на самом деле, шипение разъяренного гуся. В фильм также вошли дыхание лошади, рев осла и крики лебедей. А устрашающий рев тираннозавра на самом деле был рыком очаровательного джек-рассел-терьера Бастера, который принадлежал звукорежиссеру Гэри Ридстрому.
Шестиметровый аниматронный тираннозавр был таким тяжелым, что съемочной бригаде приходилось строить декорации вокруг него вместо того, чтобы перемещать его по площадке.
Чтобы снять знаменитую сцену, в которой голодные велоцирапторы охотятся на детей на кухне, пришлось создать модели-костюмы динозавров в натуральную величину. Специалисты по спецэффектам забирались в костюмы и управляли механизмами, которые приводили в движение головы и лапы хищников. Им приходилось сидеть скрюченными в этих костюмах до четырех часов съемок.
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В сценах, где не участвовали реальные модели динозавров, Стивен Спилберг использовал длинные шесты, которые венчали картонные головы динозавров с нарисованными мордами, чтобы актеры знали, почему их персонажи кричат.
Во время съемок «Парка юрского периода» на Гавайях остров пострадал от одного из самых разрушительных ураганов в истории. Ураган Иники помешал съемкам и напугал актеров и съемочную группу — за исключением Ричарда Аттенборо, который, как говорят, благополучно его проспал. Позже он объяснил обескураженному члену съемочной группы, что ураган не побеспокоил его, поскольку он пережил Лондонский блиц во Вторую мировую войну.
Из-за урагана пришлось немного изменить сценарий. Сэмюэл Л. Джексон должен был прилететь на Гавайи, чтобы снять сцену смерти своего персонажа, но ураган разрушил декорации, и сцену пришлось вырезать. Джексона это расстроило, поскольку он очень хотел сняться в сцене, где его преследуют динозавры, но в итоге смерть его персонажа произошла за кадром.
В основе «Парка юрского периода» лежит идея противостояния порядка и хаоса. Эту дихотомию представляют два персонажа: Джон Хаммонд, богатый промышленник, который считает, что может полностью контролировать созданный им мир, и доктор Ян Малкольм — прагматичный и пессимистичный человек науки. Это противостояние проявляется в их одежде: Малкольм носит все черное, а Хаммонд — белое.
Майкл Крайтон и Стивен Спилберг отождествляли себя с персонажами Малькольма и Хаммонда. Спилберг считал себя творческим мечтателем, который стремится к грандиозным и великим свершениям, а Крайтон в свою очередь говорил, что его собственные взгляды на науку и генную инженерию нашли отражение в словах Малкольма.
Программа с «игровым» интерфейсом, которую использует Лекси, чтобы найти файлы на компьютере Денниса Нэдри, на самом деле существует — это реальная файловая система «fsn» («fusion»). После выхода фильма в кинотеатрах его критиковали за «детское» представление принципов работы компьютеров — скорее всего, об этом писали критики, которые не знали, что это настоящая программа, а не голливудский макет.
Сценарист Дэвид Кепп никак не мог придумать способ объяснить научную составляющую в фильме так, чтобы это было понятно. «Помню, как мы со Стивеном [Спилбергом] ломали голову над этим вопросом про ДНК, и один из нас сказал: “Ну а что нам делать? Нарисовать мультяшку и назвать его мистер ДНК?”. И второй тогда сказал: “Да. Именно это мы и сделаем”». Мистер ДНК появляется в короткометражке, которую показывают посетителям по прибытию в парк.
На роль Лекси пробовались многие актрисы, в том числе Кристина Риччи. Роль досталась 12-летней Ариане Ричардс, которая потом рассказала, что роль досталась ей из-за леденящего кровь крика. Спилберг просматривал записи с прослушиваний дома, и только крик Ричардс оказался достаточно громким, чтобы разбудить жену режиссера — она даже прибежала проверить, в порядке ли дети.
9-летний Джозеф Маццелло проходил прослушивание для фильма Стивена Спилберга «Крюк», но ему отказали, поскольку он был слишком молод для роли. Однако Спилберг не забыл актера и позвал его на роль Тима, младшего брата Лекси. Изначально по сценарию Тим должен был быть старшим, но Спилберг не хотел нанимать актрису еще младше Маццелло, поэтому возраст персонажей поменяли местами.
Ричард Кайли озвучивал экскурсию по парку — роль, на которую ему не пришлось проходить прослушивание. В романе Майкла Крайтона Джон Хаммонд хвастается, что рассказчиком в заранее записанной экскурсии по парку является Ричард Кайли. В экранизации он, по сути, играет самого себя.
Стивен Спилберг оставил проект на этапе постпродакшна, чтобы приступить к своему следующему шедевру — «Списку Шиндлера». Он курировал процесс из Польши, но оставил фильм в надежных руках — последними неделями постпроизводства руководил Джордж Лукас, и его имя появляется в титрах в конце фильма.
За саундтрек к «Парку юрского периода» отвечал композитор Джон Уильямс. Просто невозможно представить, каким получился бы фильм без пугающей музыки в момент нападения тираннозавра или вдохновляющей, нарастающей главной темы. Саундтрек Уильямса исполняют живые оркестры по всему миру.
Создание «Парка юрского периода» обошлось в 64 миллиона долларов, а еще 65 миллионов долларов потратили на рекламу фильма. Но Universal Studios не пожалели — в первоначальном прокате фильм собрал 357 миллионов долларов в Северной Америке и 914 миллионов во всем мире. «Парк юрского периода» считался самым кассовым фильмом за всю историю кино, пока его рекорд не побил «Титаник» в 1997 году. К двадцатой годовщине фильма в 2013 году его обновили и переиздали в 3D. Процесс занял девять месяцев и обошелся еще в 10 миллионов долларов, но принес еще 45 миллионов кассовых сборов, в результате чего общие сборы фильма превысили отметку в 1 миллиард долларов.
Сиквел фильма, «Парк юрского периода: Затерянный мир», вышел в 1997 году. К своим ролям вернулись Джеф Голдблюм и Ричард Аттенборо, а также Джозеф Маццелло и Ариана Ричардс. Главные роли сыграли Джулианна Мур и Винс Вон. Спилберг увидел Вона в раннем показе комедии «Тусовщики» и так впечатлился, что позвал актера на главную роль. Джуллианна Мур позже призналась, что взялась за роль, чтобы оплатить развод.
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В «Затерянном мире» есть сцена, где тираннозавр съедает человека возле видеомагазина в Сан-Диего. Жертву сыграл не кто иной, как сценарист фильма, Дэвид Кепп. В титрах его роль обозначили просто: «Неудачник».
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В 2015 году, спустя 22 года после выхода первого фильма, состоялся ребут франшизы. В «Мире юрского периода» сыграли Крис Пратт, Брайс Даллас Ховар и Б.Д. Вонг. Интересно, что тираннозавр в этой части — наш старый знакомый из первого фильма. На нем можно заметить шрамы, которые остались после битвы с велоцирапторами в конце первого фильма.
Больше всего в «Парке юрского периода» нам безусловно запомнились сцены с юркими велоцирапторами и устрашающим тираннозавром, и это доказательство того, что Стивен Спилберг — настоящий мастер саспенса. На самом деле в 127-минутном фильме сцены с динозаврами занимают всего лишь 15 минут экранного времени.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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