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30 фактов о франшизе «Парк юрского периода»

30 фактов о франшизе «Парк юрского периода» (28 фото)

Автор:
31 марта 2021 17:05
Сообщество : Кино
Метки: динозавры   кино   парк юрского периода   стивен спилберг   факты   фильмы   
730
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Все, кому повезло быть ребенком в 1993 году, наверняка помнят те невероятные ощущения, которые испытали при просмотре «Парка юрского периода» — первого фильма одной из самых прибыльных кинофраншиз в истории. В преддверии третьей части «Мира юрского периода», перезапуска серии, вспоминаем интересные факты о любимом фильме.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: динозавры   кино   парк юрского периода   стивен спилберг   факты   фильмы   
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8k
Uron Час назад
Время видеосалонов и кассет, мне запомнился возрастающий "белый шум" когда молчал переводчик. Страху добавляло.
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1k
Сашкин 9 минут назад
И даже не упомянули, что внешность и размеров велоцирапторов не соответствуют реальным.

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18k
Will2006 Полчаса назад
Я второй "парк" смотрел в Киномире (первый кинотеатр в Москве с Долби Сюрраунд звуком) в Настасьинском переулке, прикольно было слушать звуки сзади себя, невольно оборачивался
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