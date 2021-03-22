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Сообщество Автомир 7636 постов • 711 подписчиков подписаться
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Пьяный мужчина бросился на капот автомобиля, чтобы потребовать деньги за "травму"

Пьяный мужчина бросился на капот автомобиля, чтобы потребовать деньги за "травму" (2 фото + 1 видео)

Автор:
22 марта 2021 17:37
Сообщество : Автомир
Метки: Богородицк   автоподстава   аферист   видео   компенсация   полиция   
749
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Претендент на Оскар премию Дарвина остался без денег и с "отбитым" копчиком. Но ему, похоже, не привыкать.

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Метки: Богородицк   автоподстава   аферист   видео   компенсация   полиция   
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4  комментария
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2k
Феликс Дзержинский Час назад
Буду надеяться, этому ущербному за кадром накидали в "тыкву".
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331
Nane First NameLast 36 минут назад
Ой дурак.
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3k
Димыч Час назад
У меня в районе был такой п.. персонаж. Занимался тем, что специально нарывался , провоцировал какую-нибудь компанию, огребал по костям, а потом требовал компенсации. Кличка была - мультик.
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31k
Alex Час назад
Что весна с людьми делает...
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