Очередной автоподставщик "от бога" попал в объектив видеорегистратора. В Богородицке (Тульская область) пьяный мужчина бросился под машину, чтобы на месте получить от водителя компенсацию за полученную травму. Вот только он не учел, что его крайне неумелая афера была записана на видео.



