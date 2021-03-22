Претендент на
Оскар премию Дарвина остался без денег и с "отбитым" копчиком. Но ему, похоже, не привыкать.
Очередной автоподставщик "от бога" попал в объектив видеорегистратора. В Богородицке (Тульская область) пьяный мужчина бросился под машину, чтобы на месте получить от водителя компенсацию за полученную травму. Вот только он не учел, что его крайне неумелая афера была записана на видео.
В ролике видно, как на повороте автомобиль догоняет неизвестный мужчина, прыгает на капот, оседает от "удара" на землю, а затем встает и со страданием на лице держится за травмированную задницу, ожидая реакции водителя. Однако актерская игра шофера не впечатлила и он решил продолжить движение. Тогда пешеход начинает колотить кулаками по капоту, требуя остановиться. К сожалению, автолюбитель все же не стал покидать автомобиль, чтобы оценить актерское мастерство мужчины и похлопать ему.
По лицу.
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Сообщается, что этот видеоролик уже увидели в полиции. В УМВД сообщили, что в отношении молодого мужчины проводится проверка. По итогу которой ему может грозить уголовная статья за мошенничество. Допрыгался...
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