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"Вы чем круче меня?": в Курганской области женщина поругалась с мэром

"Вы чем круче меня?": в Курганской области женщина поругалась с мэром (4 фото + 1 видео)

Автор:
22 декабря 2020 19:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Склока   видео   маска   мэр   пандемия   спор   чиновник   
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Жительница Курганской области с мэром Притобольного района Дмитрием Лесовым. Чиновник сделал женщине замечание по поводу отсутствия маски, хотя и сам стоят перед ней без средства индивидуальной защиты. Посетительница администрации оказалась не робкого десятка и вступила с мэром в полемику. Правда, это ей все равно не помогло.

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Метки: Склока   видео   маска   мэр   пандемия   спор   чиновник   
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16  комментариев
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9k
кира Час назад
По сути мэр работает в общественном месте, где каждый день куча посетителей. Чем он отличатся от сотрудников супермаркета, химчистки, парикмахерской, вагона метро? Там, где есть скопление людей, предписано надевать маску. Согласно постановлению, сотрудники администрации не освобождаются от обязанности носить маску и штрафа за ее отсутствие.
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1k
Anatoly Tananykhin 3 минуты назад
Тетка боевого типа, надо было без всякой полемики фофан поставить мэру и всего делов.
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364
Serg Dex 38 минут назад
Ну если " видос запилила" то знала зачем туда шла, считай гонорар актерам заплатила.
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3k
x3matic 49 минут назад
Как обычно.Мэр оказался говном.
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35k
Элек Мек x3matic 6 минут назад
Других не назначают,специально проводится кастинг.
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98
Mr White Man 59 минут назад
из партии "ер" ? тады усё ясно !
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31
Pitves Час назад
Охреневший тип. И так всюду. Пока все не будут равны перед законом, порядка не будет
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13k
Hairy. Час назад
Маленькие городишки-деревушки это вам не столица. Могут и красного петуха пустить в дом к государевой крысе.
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1k
elf3399 Час назад
Ну это он уже совсем мразь
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373
20 cm Час назад
все госы, привиты... если че.... уже как месяц.... другое дело что правила для всех без исключения.Путин не привит? да он первый был привит китайской(она ж первая появилась). а то что он говорил на прямой линии - так это чтобы не поднимать бунты...
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35k
Элек Мек 20 cm 5 минут назад
Тебя вот только с детства не тем привили.
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15k
Lynx 2 часа назад
2+2=22
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144
Igors 2 часа назад
Скандал по сути на пустом месте.Как говорится два барана встретились. Но по справедливости штрафовать надо обоих. А мера ещё и пускай для показухи. Димонстратиыно отругать. Иначе так и получается кто сверху тот прав.
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1k
lafonten 2 часа назад
Правосудия не добьёшься, пока судьи назначаются президентом...
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