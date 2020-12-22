"Вы чем круче меня?": в Курганской области женщина поругалась с мэром

Жительница Курганской области Светлана Радуга пришла в администрацию, чтобы попасть к специалистам ЗАГСа, но ее визит закончился скандалом. А причина тому - пресловутая маска, которую обязаны носить все, кто находится в общественном заведении. Светлана оказалась без средства защиты, и встретившийся ей в фойе администрации мэр Притобольного района Дмитрий Леснов сделал женщине замечание. Та за словом в карман не полезла и дальнейший диалог по тональности уверенно приближался к скандалу.

"Вы тоже без маски, но чем вы круче меня? У вас специалисты тоже ходят без маски. На каком основании?" - спрашивает женщина на видео.



Глава района рассердил посетительницу тем, что заявил: он работник, а посетители обязаны быть в маске. По телефону он пригласил сотрудника администрации, чтобы составить протокол на женщину.