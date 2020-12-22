"Вы чем круче меня?": в Курганской области женщина поругалась с мэром

Жительница Курганской области с мэром Притобольного района Дмитрием Лесовым. Чиновник сделал женщине замечание по поводу отсутствия маски, хотя и сам стоят перед ней без средства индивидуальной защиты. Посетительница администрации оказалась не робкого десятка и вступила с мэром в полемику. Правда, это ей все равно не помогло.
Сколько ссор и скандалов возникает на почве этих масок - не сосчитать! Особенно изумляет ситуация, когда соблюдения режима требуют те, кто сами эти правила обходят стороной.
Жительница Курганской области Светлана Радуга пришла в администрацию, чтобы попасть к специалистам ЗАГСа, но ее визит закончился скандалом. А причина тому - пресловутая маска, которую обязаны носить все, кто находится в общественном заведении. Светлана оказалась без средства защиты, и встретившийся ей в фойе администрации мэр Притобольного района Дмитрий Леснов сделал женщине замечание. Та за словом в карман не полезла и дальнейший диалог по тональности уверенно приближался к скандалу.
"Вы тоже без маски, но чем вы круче меня? У вас специалисты тоже ходят без маски. На каком основании?" - спрашивает женщина на видео.
Глава района рассердил посетительницу тем, что заявил: он работник, а посетители обязаны быть в маске. По телефону он пригласил сотрудника администрации, чтобы составить протокол на женщину.
"Вы тоже без маски, но чем вы круче меня? У вас специалисты тоже ходят без маски. На каком основании?" - спрашивает женщина на видео.
Глава района рассердил посетительницу тем, что заявил: он работник, а посетители обязаны быть в маске. По телефону он пригласил сотрудника администрации, чтобы составить протокол на женщину.
Мэр Лесовой пояснил СМИ, что на приеме всегда находится в маске, а во время конфликта был в фойе, потому что уже покидал здание. Протокол был составлен и передан в суд.
Все равны, но кто-то равнее
В результате суд привлек Светлану Радугу к административной ответственности и обязал ее выплатить штраф 3 тысяч рублей.
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