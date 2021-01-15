В российском городе бабушка устроила скотобойню на балконе и сарай у детского сада

Жители города Сергиева-Посада вот уже год жалуются не пенсионерку, которая завела коров. Бабуля живёт в трёхкомнатной квартире, а животных привязывает к забору рядом с детским садом. Сейчас зима, и бедные животные могут просто погибнуть от холода, но бабуля заверяет, что они там на выпасе.
80-летняя бабуля проживает в трехкомнатной квартире в одном из домов микрорайона ПМК, где есть сараи, принадлежащие собственникам. Сначала коровы жили в сарае, но теперь женщина выгуливает своих коров, привязывая их к забору у детского сада.
Теперь, когда настала зима, зоозащитники забеспокоились о здоровье животных. В городе стоят морозы, и животные просто могут погибнуть на холоде.
После появления коров, около года назад, соседи стали рассказывать о том, что бабуля устроила на своем балконе бойню. «Ходят слухи, что разделывает она их у себя на балконе. Однажды, видимо, столько крови было во время разделки, что она стала капать с потолка соседке на первый этаж», — рассказали жители.
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Жители города не раз обращались в полицию, но проблему так решить и не удалось.
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Даже полезно на свежий воздух выпускать.
Бабушка ,конечно, уже не совсем в силе.
Но докопались по фальшивому поводу.
С насчёт крови на потолке не понял.
Она шо живую корову домой затащила???
Не верю.
Весь пост треш какой-то.
Яжмамки окуевшие.
О чем я и написал.
Но оставим кирхе в деревне. За остальное я ничего не писал, какие претензии ко мне???
Это происходит не в Германии. Немецкая
зоозащита те ещё ушлепки!!!