В российском городе бабушка устроила скотобойню на балконе и сарай у детского сада

80-летняя бабуля проживает в трехкомнатной квартире в одном из домов микрорайона ПМК, где есть сараи, принадлежащие собственникам. Сначала коровы жили в сарае, но теперь женщина выгуливает своих коров, привязывая их к забору у детского сада.

Теперь, когда настала зима, зоозащитники забеспокоились о здоровье животных. В городе стоят морозы, и животные просто могут погибнуть на холоде.