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В российском городе бабушка устроила скотобойню на балконе и сарай у детского сада

В российском городе бабушка устроила скотобойню на балконе и сарай у детского сада (2 фото + 1 видео)

Автор:
15 января 2021 16:55
Сообщество : Жить в России
Метки: бабушка   видео   животные   интересное   корова   фото   
1196
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Жители города Сергиева-Посада вот уже год жалуются не пенсионерку, которая завела коров. Бабуля живёт в трёхкомнатной квартире, а животных привязывает к забору рядом с детским садом. Сейчас зима, и бедные животные могут просто погибнуть от холода, но бабуля заверяет, что они там на выпасе.

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Метки: бабушка   видео   животные   интересное   корова   фото   
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956
Александр 2 часа назад
страшно представить как мы будем выживать на пенсии
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26k
Snork Snorkoff Александр 2 часа назад
Зависит от того, чем вы занимаетесь до. Если тем же чем на аватарке, то это ваши проблемы )
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602
Борис 11 минут назад
Ключевое слово отобрать! У 3.14зды даже не возникает мысли, что животные это собственность. А собственность можно выкупить. Но ей надо отобрать.
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3k
Дарвин и аморальная премия 40 минут назад
Соседи бы помалкивали,а то бабуля крутая и неизвестно кого она будет разделывать в след раз у себя на балконе
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675
Nane First NameLast 56 минут назад
С такой кормежкой они или сдохнут или бензин начнут давать.
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44k
Albert GER Час назад
Ничего коровами не будет,
Даже полезно на свежий воздух выпускать.

Бабушка ,конечно, уже не совсем в силе.
Но докопались по фальшивому поводу.

С насчёт крови на потолке не понял.
Она шо живую корову домой затащила???
Не верю.
Весь пост треш какой-то.
Яжмамки окуевшие.
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4k
Olga Raudis Albert GER 47 минут назад
Ага... даже на фото видно, все ребра торчат. Корова худющая. Интересно, долго ли в Германии такая ситуация была возможна. Ни зоозащита, ни гигиена бы такого не потерпели. Бабка уже наверное крышей поехала.
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44k
Albert GER Olga Raudis 22 минуты назад
Бабушка конечно уже не совсем в себе.
О чем я и написал.
Но оставим кирхе в деревне. За остальное я ничего не писал, какие претензии ко мне???
Это происходит не в Германии. Немецкая
зоозащита те ещё ушлепки!!!
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−65
цисовскЪй 2 часа назад
духовно, срепно, пгавославно
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