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После длительной обороны устроивший стрельбу экс-бизнесмен погиб, а при обыске его дома-крепости обнаружили целый арсенал оружия и боеприпасов.
После нескольких часов перестрелки с бойцами Росгвардии Владимир Барданов так и не сдался полиции. В доме начался пожар, но "мытищинский стрелок" отказался выйти из горящего здания. Сегодня утром в коттедже был обнаружен обгоревший труп хозяина дома.
Так выглядел дом стрелка утром, после побоища
В ходе обыска в здании также нашли целый склад патронов и боеприпасов: "коробки с патронами, магазины к ППШ, СВД, к автомату Калашникова, гранаты Ф-1, РГД-5, оружие, в числе которого револьверы и пистолеты Макарова".
Все изъятое будет отправлено на экспертизу, но уже сейчас версия, как говорят эксперты, вполне подтверждается версия о том, что Барданов был "подпольным оружейником". Собственно, именно по этой причине во вторник, 30 марта, к Барданову пришли полицейские, чтобы провести обыск по делу о незаконном обороте оружия. Хозяин коттеджа в ответ на это устроил перестрелку с силовиками, закончившуюся бросками гранат.
По факту стрельбы и нападения на сотрудников полиции (Барданову удалось ранить в ногу стража порядка) СК РФ возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ. Пенсионер мог бы получить по этой статье довольно серьезный срок.
Его гибель могла случиться из-за сдетонировавших от пожара снарядов, хотя это всего лишь версия, проверять которую будет следствие.
Известно, что бывший бизнесмен Владимир Барданов ранее владел несколькими охранными предприятиями, а также, как сообщает агентство "Интерфакс", имел мотопарк. За ним числилось несколько судимостей, проблем с кредиторами. Мужчина официально владел рядом видов оружия.
Фото арсенала опубликовал в своем Телеграм-канале глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн.
Кроме целого, в доме было обнаружено довольно много сгоревшего оружия: карабин СКС-45, пистолет-пулемет «Кедр», два пистолета-пулемета Sa vz.23, ручной пулемет Калашникова, пистолет ТТ и т.д.
По поводу мнений "псеводо-экспертов", поспешивших окрестить вчерашнюю операцию «позором» спецназа, Хинштейн оставил свой комментарий: "На самом деле - операция проведена СОБРом Росгвардии блестяще. То, что при таком объёме арсенала, никто из соседей и родственников «стрелка» не пострадал, а потери самого СОБРа ограничились легко ранением (рикошетом), можно смело назвать успехом."
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Взорвали бы его нахрен прям в доме или расстреляли бы из тяжёлого вооружения. Вон как в Дагестане когда террористов в доме ликвидировали. Подогнали танк, стрельнули пару раз и всего делов.
эти фото не из этого дома. а вот фото в гари - ето из того дома.
Но с другой - если он точно не выйдет из дома, у него нет заложников, соседей подстрелить он не может, то, может быть, не стоит рисковать людьми во время штурма.
Хотя, если не ошибаюсь, самое главное для спецназа - как можно быстрее обезвредить подобных людей. Именно потому, что в любой момент он может навредить другим.
Сам пойдёшь под гранаты?
А если бы дом под корень снесли, орал бы, почему не пытались взять штурмом? И что же теперь бедным родственничкам сиротам не где жить
в любом случае финал был бы одинаков . стрелка бы ликвидировали .
.. кроме стрелка в доме никого не было .. все вышли из дома .