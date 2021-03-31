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Опубликованы снимки склада оружия, найденного в доме мытищинского стрелка

Опубликованы снимки склада оружия, найденного в доме мытищинского стрелка (13 фото + 1 видео)

Автор:
31 марта 2021 12:02
Сообщество : Криминал
Метки: Вешки   мытищинский стрелок   оружие   перестрелка   преступник   стрельба   
2116
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После длительной обороны устроивший стрельбу экс-бизнесмен погиб, а при обыске его дома-крепости обнаружили целый арсенал оружия и боеприпасов.

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Метки: Вешки   мытищинский стрелок   оружие   перестрелка   преступник   стрельба   
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39  комментариев
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43k
zloykoyot 48 минут назад
Судя по фотке, типичный бандюган и понторез из 90-х.
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21k
Сибиряк 12 минут назад
Я не понимаю зачем рисковать жизнями спецов, пытаться живым его брать...
Взорвали бы его нахрен прям в доме или расстреляли бы из тяжёлого вооружения. Вон как в Дагестане когда террористов в доме ликвидировали. Подогнали танк, стрельнули пару раз и всего делов.
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699
Vladimirs Orlovskis Полчаса назад
А чё, вчера Рэмбо занят был, что пришлось полиции подвиг совершать?
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537
Rozario Полчаса назад
вы меня простите, но я был в доме после пожара - нет ни единого чистого места, везьде следы гари , пепла и дыма, даже в закрытых шкафах. откуда снимки такого девственно-чистого арсенала ?
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1k
maloy Rozario Полчаса назад
Например тайник, в таком доме можно танк между стенами спрятать
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31k
Alex Rozario Полчаса назад
В сейфе потому, что хранил, вероятно
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537
Rozario Alex 24 минуты назад
нее, не прокатит: девственно-чистый сейф стоит на девственно-чистом полу, оружие на чистом столе.
эти фото не из этого дома. а вот фото в гари - ето из того дома.
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5k
pilgrimnl Полчаса назад
я вот не понимаю, у собра газа нет? давно бы усыпили.
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1k
Broscan pilgrimnl 19 минут назад
Усыплять надо было раньше,когда он в Москву приехал.
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55k
Парагвайский шпион Полчаса назад
Отрыжка 90-х. Еще и с головой проблемы, скорее всего.
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249
jojoh 40 минут назад
Да в этом поселке поискать в каждом доме можно много чего интересного найти, с учетом что дома стартуют там от 30 до 300 млн и обычных людей там нет.
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4k
RomaXz 44 минуты назад
Как то у меня двоякие мысли. С одной стороны, вооруженный псих с неизвестным арсеналом представляет опасность даже сидя дома. Вдруг он стал бы по соседям стрелять? Вдруг подстрелил бы ещё кого нибудь из полицейских?
Но с другой - если он точно не выйдет из дома, у него нет заложников, соседей подстрелить он не может, то, может быть, не стоит рисковать людьми во время штурма.
Хотя, если не ошибаюсь, самое главное для спецназа - как можно быстрее обезвредить подобных людей. Именно потому, что в любой момент он может навредить другим.
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537
Rozario RomaXz Полчаса назад
так они и не рисковали, фиганули из гранотомета зажигательным фугасом ( вот нафига зажигательным) и ждали пока сам не сгорит.
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26k
Aqueronte 45 минут назад
Одного пенсионера целый день в доме взять не могли, а будь несколько ребят помоложе, обосрались бы гвардейцы, они обучение митинги разгонять а не с преступностью бороться.
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5k
workmen77 Aqueronte 37 минут назад
Да, тут "запотевшим забралом" не отмажешься, можно и пулю славить
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1k
maloy Aqueronte Полчаса назад
Изначально цель была взять живым. Тем более не известно было изначально, есть ли у него заложники.

Сам пойдёшь под гранаты?

А если бы дом под корень снесли, орал бы, почему не пытались взять штурмом? И что же теперь бедным родственничкам сиротам не где жить
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3k
Rubiroid_47 workmen77 Полчаса назад
Пуле слава?
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14k
Господин Уэф 45 минут назад
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12k
Yasen_Perec 46 минут назад
На хрена так много? Мне бы одного шпалера за глаза хватило. А тут на целый взвод хватит. Куда столько накапливать, разве что помешан на оружии. Он бы ещё палубный торпедный аппарат приобрёл с полным боекомплектом.
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1k
веселый просто Yasen_Perec 36 минут назад
Читай внимательно. Он торговал оружием, из-за чего к нему и пришли с обыском
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26k
Aqueronte Yasen_Perec Полчаса назад
Он торговал оружием
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3k
Unics 48 минут назад
Не хилый такой домик у него был..
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2k
Max Lu 56 минут назад
всё правильно спецназ делал. если нет надобности штурмовать, то зачем рисковать? главное держать под контролем,а время работает против стрелка
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2k
Max Lu Nane First NameLast 46 минут назад
ну не под полным контролем, а более менее. штурмовать например когда есть заложники, а если он один и никуда не убежит, то зачем бежать в дом? рэмбо только в фильмах нужны
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2k
Max Lu Nane First NameLast 45 минут назад
или было бы лучше, если бы штурмовали и всё закончилось через час, но с погибшими бойцами?
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278
Nane First NameLast Max Lu 38 минут назад
Если заложников нет - таких просто расстреливают из БМП. Так только ошметки остаются. А если не умеют штурмовать с заложником - странный спецназ. Только не нужно говорить, что они не знали планировку двора и дома.
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1k
maloy Nane First NameLast Полчаса назад
Эх, тебя в свое время в афганистан, всю войну бы сразу выйграли
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26k
Aqueronte Max Lu Полчаса назад
Ну да, все точно знали что нет подкова и он не мог уйти под землёй?
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9k
ГородДомов 59 минут назад
думаю , что если бы дом не подожгли , он мог бы несколько месяцев отстреливаться . с таким арсеналом .
в любом случае финал был бы одинаков . стрелка бы ликвидировали .
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43k
zloykoyot ГородДомов 50 минут назад
Какие там несколько месяцев. Не было бы семьи в заложниках - Шмеля в окно и собирай трофеи.
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9k
ГородДомов zloykoyot 47 минут назад
в заложниках ???
.. кроме стрелка в доме никого не было .. все вышли из дома .
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278
Nane First NameLast ГородДомов 47 минут назад
За неск месяцев он бы подкоп успел вырыть дать дёру.
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43k
zloykoyot ГородДомов 45 минут назад
Я, честно говоря, не в курсях. Вчера краем уха слышал про семью и дальше не следил за развитием ситуации.
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2k
Brataxe ГородДомов 44 минуты назад
А спать ему не надо?
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