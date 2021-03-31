Все изъятое будет отправлено на экспертизу, но уже сейчас версия, как говорят эксперты, вполне подтверждается версия о том, что Барданов был "подпольным оружейником". Собственно, именно по этой причине во вторник, 30 марта, к Барданову пришли полицейские, чтобы провести обыск по делу о незаконном обороте оружия. Хозяин коттеджа в ответ на это устроил перестрелку с силовиками, закончившуюся бросками гранат.