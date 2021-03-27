К сожалению, разработчики пока даже приблизительно не называют даты выхода игры. И наверное, это к лучшему, если вспомнить, что случилось с долгожданной Cyberpunk 2077. В январе авторы продолжения "Сталкера" рассказали, что игра на ПК и консоли будет несколько отличаться, поскольку владельцам консолей игра будет в новинку и придется кое-что изменить. Каких элементов игры коснуться изменения, разработчики не пояснили.