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Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 показали экипировку фракций и модели оружия

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 показали экипировку фракций и модели оружия (10 фото + 1 видео)

Автор:
27 марта 2021 15:01
Сообщество : Игромир
Метки: S.T.A.L.K.E.R. 2   видео   графика   детали   оружие   персонажи   разработка   
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Авторы продолжения культовой игры пообещали не только графику нового поколения с превосходной детализацией предметов, но и множество видов стрелкового оружия и новые группировки.

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Метки: S.T.A.L.K.E.R. 2   видео   графика   детали   оружие   персонажи   разработка   
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27k
Snork Snorkoff Час назад
Анекдоты будут новые у костра?
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2k
Manul 17 минут назад
сдается меня эту игру ждет судьба киберпанка
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8k
Клёст 21 минуту назад
Зубы на любой вкус - это всё шалости.
Нам зубодробительный сюжет подавай!))
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213
Дмитрий Васильев 22 минуты назад
короче...ересь ещё та будет!!!
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124k
Алексей Полчаса назад
Очень долго. Годами приходится ждать. За это время все выросли и наигрались. А те, кто помоложе, уже на Побег из Таркова пересели
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2k
Mellivora 39 минут назад
Эти разрабы лучше бы игрой занимались а не имитацией бурной деятельности.
Гении раскрутки.....
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36k
Вепс 55 минут назад
Когда она выйдет, те кто её ждали уже будут на пенсии. С 2010-го эпопея тянется.
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2
НиколайМеркурианский Час назад
Я уже и надеялся, что СТАЛКЕР 2 выпустят, а тут такие новоти!)
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706
iCyanide НиколайМеркурианский Час назад
Но я слишком долго ждал - женился, дети подрастают, и лет семь назад разогнал и сжег комп. Буду нового "Сталкера" проходить на ютубе :)
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2
НиколайМеркурианский iCyanide 57 минут назад
Ты реально очень хотел поиграть в сталкера))) Мне уже за 40, но как увидел этот пост, то сразу вспомнил молодость и теперь, думаю лет через 5-7, когда выйдет сталкер 2, то обязательно в него поиграю))) Если доживу ...
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