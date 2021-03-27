Авторы продолжения культовой игры пообещали не только графику нового поколения с превосходной детализацией предметов, но и множество видов стрелкового оружия и новые группировки.
Студия GSC Game World, занимающаяся разработкой игры S.T.A.L.K.E.R. 2, показала графику нового поколения на примере детализированных моделей оружия, экипировки фракций, а также продемонстрировала свою технологию создания зубов персонажей.
7-минутный видеоролик предназначен в первую очередь для "игроделов", он опубликован на YouTube-канале Xbox для разработчиков.
Ролик с русскими субтитрами:
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PR-менеджер студии GSC Game World Захар Бочаров показал модели костюмов непримиримых "Долга" и "Свободы", обратив внимание на то, что экипировка фракций была переработана с учетом нового движка. Бочаров также пообещал, что в новой части "Сталкера" появятся новые группировки.
На одежде и металлических предметах теперь можно увидеть потертости, торчащие нитки и царапины
Также Бочаров рассказал, что в игре будет не менее 30 видов оружия с превосходной детализацией, которое каждый игрок сможет модифицировать в ходе игры.
В заключении Бочаров продемонстрировал конструктор, который позволяет кастомизировать каждого NPC.
Например, благодаря одному из плагинов для зубов, у каждого персонажа в Зоне будет уникальная улыбка, пообещал Бочаров.
К сожалению, разработчики пока даже приблизительно не называют даты выхода игры. И наверное, это к лучшему, если вспомнить, что случилось с долгожданной Cyberpunk 2077. В январе авторы продолжения "Сталкера" рассказали, что игра на ПК и консоли будет несколько отличаться, поскольку владельцам консолей игра будет в новинку и придется кое-что изменить. Каких элементов игры коснуться изменения, разработчики не пояснили.
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Нам зубодробительный сюжет подавай!))
Гении раскрутки.....