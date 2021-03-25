Генпрокуратура описала типичного российского преступника

И никакой теории Ломброзо. Социальный портрет правонарушителей был составлен на основе статистики за 2020 год.
Генпрокуратура опубликовала социальный портрет среднестатистического преступника. Типичный российский правонарушитель - это мужчина среднего возраста (30-49 лет) без постоянного источника доходов и высшего образования. К такому выводу пришли специалисты надзорного ведомства исходя из статистики преступлений за 2020 год.
На долю преступников-мужчин среднего возраста пришлось 53,9% всех правонарушений. Из них 69% не имели постоянного источника доходов и только 34,6% имеют среднее и 34,8% - среднее профессиональное образование.
Менее всех остальных социальных групп преступления совершали подростки 14-15 лет, люди с высшим образованием и госслужащие.
Согласно опубликованной статистике, социальный портрет преступников практически не меняется в последние несколько лет.
Глава Верховного суда Вячеслав Лебедев в прошлом году рассказал, что большинство преступлений в России совершается из-за социальной неустроенности - отсутствие работы, имеющиеся судимости и пристрастие к алкоголю. По его словам, 40% всех преступлений против чужой собственности и личности совершается в состоянии алкогольного опьянения.
По данным МВД, в 2020 году в России было зарегистрировано более двух миллионов преступлений. Это на 1% больше, чем в 2019 году.
Тем временем ГУ ФСИН по Новосибирской области доказывает, что осужденные могут быть весьма полезны обществу. Сегодня на улицы Новосибирска на уборку снега вышли заключенные. Улицы они расчищают абсолютно безвозмездно,
потому что воздух свободы бесценен.
Источник:
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Это важнейший показатель, он описывает сколько реально "тюремных людей".
Тех, которым не нужна СВОБОДА и чужда мораль. В большинстве своём не способные социализироваться в законопослушном обществе.