Генпрокуратура описала типичного российского преступника

На долю преступников-мужчин среднего возраста пришлось 53,9% всех правонарушений. Из них 69% не имели постоянного источника доходов и только 34,6% имеют среднее и 34,8% - среднее профессиональное образование.





Менее всех остальных социальных групп преступления совершали подростки 14-15 лет, люди с высшим образованием и госслужащие.





Согласно опубликованной статистике, социальный портрет преступников практически не меняется в последние несколько лет.