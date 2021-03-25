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Генпрокуратура описала типичного российского преступника

Генпрокуратура описала типичного российского преступника (3 фото)

Автор:
25 марта 2021 15:40
Сообщество : Криминал
Метки: генпрокуратура   преступник   социальный портрет   средний возраст   статистика   
1087
3

И никакой теории Ломброзо. Социальный портрет правонарушителей был составлен на основе статистики за 2020 год.

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Метки: генпрокуратура   преступник   социальный портрет   средний возраст   статистика   
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38  комментариев
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12k
Serg2001 3 часа назад
Современный типичный российский преступник носит дорогие костюмы, имеет недвижимость за бугром, ездит в машинах с мигалками и считается уважаемым человеком. Просто нас постепенно приучили не считать воровство бюджетных денег за серьезное преступление. Люди просто умеют жить. "Во всем мире так" (с)
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695
Алксандр Шевченко 15 минут назад
Ссылка youtu.be
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434
Лучший Друг 2 часа назад
30-49 лет... Дети 90х
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6k
Sterling Malory Archer 2 часа назад
Если посчитать по обемам украденного, то картина резко изменится
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695
Алксандр Шевченко Sterling Malory Archer 40 минут назад
Один полковник захарченко, все перекроет по ущербу
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153
Igors 2 часа назад
Лаик если тоже думал что про чинуш напишут
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882
Соко Асахара 2 часа назад
Мандат депутата почему не упомянули?
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2k
Rhino 2 часа назад
Ставьте ударения в заголовке. А то зря зашёл.
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12k
Альф 57 2 часа назад
Сидят в думе все преступники, шестёрки в администрациях.
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673
jug 2 часа назад
Портрет типичного преступника должен начинаться с фразы - депутат Государственной Думы.
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4k
Александр Иванов jug Час назад
Минимум!
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214
Племянник Путина 2 часа назад
вот это самый типичный российский преступник.
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695
Алксандр Шевченко 3 часа назад
Как говорится есть ложь, есть наглая ложь и есть статистика. Я особенно верю статистике про среднюю продолжительность жизни среди мужчин, из моего класса 31 человек 22 парня и 9 девочек , к 42 годам нет уже 7 (6 парней и 1 девочки) а мне заявляют 65 лет у мужчин.
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58k
Опиум для народа Алксандр Шевченко 2 часа назад
Вот сердечников и онкологию еще можно взять в учет.
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695
Алксандр Шевченко Роман 2 часа назад
Глаза открой и по сторонам посмотри.
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695
Алксандр Шевченко Опиум для народа 2 часа назад
С чего бы это, это все статистические случаи. Мы считаем среднюю продолжительность жизни мужчин в России. А не средний возраст до естественной смерти мужчин в России, разницу чувствуете. Эти люди жили платили налоги, а вы их вычёркиваете из расчёта, я понимаю что государству так проще воровать у людей их пенсии.
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13k
Роман Алксандр Шевченко Полчаса назад
Если вы живете в каком-то быдлоалкашном месте, вымирающем к 45 годам, то не нужно ваше окружение проецировать на всю страну.
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695
Алксандр Шевченко Роман 24 минуты назад
Как вы щас культурно написали о деревнях, посёлках и малых городах России.
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13k
sssss3 3 часа назад
Самого важного не увидел - РЕЦИДИВ.
Это важнейший показатель, он описывает сколько реально "тюремных людей".
Тех, которым не нужна СВОБОДА и чужда мораль. В большинстве своём не способные социализироваться в законопослушном обществе.
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695
Алксандр Шевченко 3 часа назад
Пффф какая игра цифрами. Между 18- 29 годами 11 лет отрезок 38,9 % процент, между 30 и 49 , 19 лет отрезок процент 51,3 , а теперь перевидите эти цифры к общему количеству населения этих групп и опа процент среди молодёжи вырастет. Это называется правильная подача информации.
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2k
RRK Алксандр Шевченко 56 минут назад
Удоли! не пали контору)
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2k
Ermolai 3 часа назад
40% преступлений совершают в состоянии алкогольного опьянения. Стало быть остальные 60% совершают трезвые. Трезвые, сука, опаснее.
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4k
onebibis 3 часа назад
И чурбанья наверно процентов девяносто!
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2k
LekS 3 часа назад
А в разрезе национальностей можно посмотреть?
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312k
Dionysus Автор поста LekS 3 часа назад
Обратите внимание на первую картинку в посте. В правой колонке как раз про это: 80% преступников граждане России. Я не очень поверил в такую статистику, поэтому писать не стал.
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7k
djinn Dionysus 3 часа назад
граждане России это понятно, но национальность это другое))))
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3k
Горожанин Dionysus 3 часа назад
Надо же, 80% преступлений в России совершают граждане России! Ты серьезно? Не может быть!
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312k
Dionysus Автор поста 3 часа назад
Я к тому, что расклад по национальности вам никто не даст. Есть только по принадлежности к гражданству.
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13k
Роман LekS 3 часа назад
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