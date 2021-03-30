Очередное наглядное пособие, как на ровном месте угодить за решетку.
Молодая девушка решила отправиться на отдых в Анталью, но вместо этого проведет несколько лет за решеткой. Крутое пике в судьбе 29-летней екатеринбурженки случилось после того как она повздорила с сотрудниками аэропорта и пнула в живот полицейского.
Инцидент произошел 25 марта в стерильной зоне аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. Сотрудники авиакомпании отказали девушке в посадке на рейс, поскольку она была замечена за распитием алкогольных напитков в туалете. Услышав такие вести, девушка закатила скандал. Она материлась и возмущалась, уверяя работников воздушной гавани, что раньше летала на самолетах пьяной и претензий к ней не было. Договорится и успокоить скандалистку не удалось. Пришлось вызывать наряд полицейских, которые доставили ее в дежурную часть для составления административного протокола за хулиганство.
Однако административного дела девушке было явно мало. Она пнула ногой одного из полицейских, который якобы хотел взять ее телефон. Скандалистка не сможет летать еще очень долго, даже если отделается условным сроком. В ее отношении возбудили уголовное дело по ч. 1 ст.318 УК ("применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти"). Максимальное наказание по статье предполагает до 5 лет лишения свободы. В крови девушки, кстати, обнаружили целых 0,9 промилле алкоголя.
Источник:
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>>обрыгался значит хорош, упейся падаль уже в доску.
один раз было! блин да... было
на автопилоте поднялся и поссал в прихожей (в гостях)
но заметь поднялся, а не под себя напрундил
потом я спрашивал у друзей
-Ветёк, это нормально?
-да нормально! когда тебе 2 года тогда нормально
и девчонки эти... потом говорили
Блин, Вован... мы решили это ни кому не говорить, ну дмали тебе будет стыдно! а он сам ходит рассказывает и еще и прикалывается нд этим
Или она там капитально расположилась. Столик, закуска, романтичная музыка...)))
У меня лет 15 назад такая в гараже висела!
>>ты и не вспомнишь после запоя, в стерильных зонах большинства
>>аэропортов есть кафе в которых можно поесть и выпить алкоголь в
>>разумных пределах
дрочь подзалупная... иди ты н@хуй (мелкими шагами) со своими "разумными" пределами! смысл тогда пить? Л - Логика!
>>нормально выпить бокал вина в кафэхе бабла не хватает, потом
>> истерит на всех, но виноваты во всём полицейские Тебя
>> то синебота уже давно в самолёты не пускают?
да хоть обоссаная в канаве... дама это дама! имейте уважение сударь!
>>нормально выпить бокал вина в кафэхе бабла не хватает
ты сам себя, дегенерат е-б-у-ч-и-й слышишь?
бокал вина в кафехе? какого вина "три топора"?
блин дружище...в-ы--ёб-ы-в-а-т-ь-ся то же нужно уметь!
бокал вина в кафехе
Из свидетелей - только сотрудница аэропорта в красном. Любой досмотр сотрудниками полиции делается строго при понятых. Если понятых нет - это грубое нарушение.
Кое где с 0.7 можно за руль садиться.
Я в Словакии, когда домой летел, прям в аэропорту немного накатил. Меня спокойно пустили на рейс. И рядом какие то европейцы транзитные прям на полу пиво распивали. И никто им нечего не предъявлял, потому что сидели тихо и не буянили.
ну мусарье... что с них взять
>>туалете.
ну а зачем вы подсматриваете за женщинами в туалете?
офицеры называются еще