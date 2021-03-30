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Пьяная екатеринбурженка пнула полицейского в аэропорту и заработала уголовную статью

Пьяная екатеринбурженка пнула полицейского в аэропорту и заработала уголовную статью (1 фото)

Автор:
30 марта 2021 13:21
Сообщество : Жить в России
Метки: Девушка   Кольцово   алкоголь   аэропорт   видео   екатеринбург   скандал   статья   
1233
1

Очередное наглядное пособие, как на ровном месте угодить за решетку.

Источник:

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Метки: Девушка   Кольцово   алкоголь   аэропорт   видео   екатеринбург   скандал   статья   
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36  комментариев
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Andy 45 минут назад
"Очередное наглядное пособие" о том, какое на самом деле отношение к себе заслуживают вот эти в фуражках
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3k
4ijik Andy 39 минут назад
когда к тебе бандиты нагрянут, сам к "мусарью" побежишь за защитой. А так да, выделывайся.
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14k
Дмитрий 7 минут назад
"Коньячный телепорт" -- штука хорошая, но пользоваться им могут далеко не все.
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−192
Владимир 10 минут назад
>>Sanar Владимир 5 минут назад Ну ты то шаришь как пить, обоссался
>>обрыгался значит хорош, упейся падаль уже в доску.

один раз было! блин да... было
на автопилоте поднялся и поссал в прихожей (в гостях)

но заметь поднялся, а не под себя напрундил

потом я спрашивал у друзей
-Ветёк, это нормально?
-да нормально! когда тебе 2 года тогда нормально


и девчонки эти... потом говорили
Блин, Вован... мы решили это ни кому не говорить, ну дмали тебе будет стыдно! а он сам ходит рассказывает и еще и прикалывается нд этим
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8k
harlamov 10 минут назад
А как они спалили чем она в туалете занимается? Там тоже камеры? Или дежурит офицер?
Или она там капитально расположилась. Столик, закуска, романтичная музыка...)))
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5
комнатный сибиряк 18 минут назад
А ведь когда то можно было бухущему в дрова улететь по ошибке вместо друга в другой город и никаких проблем, да уж в наше время кина не будет
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43k
Нанук Паналык 19 минут назад
Никуя себе камера в аэропортовской мусарне!
У меня лет 15 назад такая в гараже висела!
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−192
Владимир 21 минуту назад
>>Sanar Владимир Полминуты назад Конченый, рассказываю тебе хоть
>>ты и не вспомнишь после запоя, в стерильных зонах большинства
>>аэропортов есть кафе в которых можно поесть и выпить алкоголь в
>>разумных пределах

дрочь подзалупная... иди ты н@хуй (мелкими шагами) со своими "разумными" пределами! смысл тогда пить? Л - Логика!
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4k
Sanar Владимир 18 минут назад
Ну ты то шаришь как пить, обоссался обрыгался значит хорош, упейся падаль уже в доску.
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5k
Николай Полчаса назад
Пьяная на рейсе, это все понятно, вопрос чего лез полицейский к ней когда она его пнула...??? домогался или что, зачем нужно было такое тесное взаимодействие с ней что он руки к ней тянул?...
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1k
maloy arhshed 22 минуты назад
А что нет, что-ли? Это ж мечта. Все ж хотят пьяную жирную потаскуху
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5k
Николай Броненосец Потелкам 16 минут назад
Нет а что нужно было, что бы понять что с ней рядом лучше не стоять... если уж ограничивают права то ограничте а не понятно в ухо дышите...так вроди нет?
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5k
Николай maloy 16 минут назад
С вами понятно, по ситуации то есть ответ?
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5k
Николай arhshed 14 минут назад
А ну да то то я вижу видео все покромсано вдоль и поперек, камера в качестве неоспоримого доказательства отлетела, 3 свидетелей это которые в погонах? а не заинтересованые ли лица это получаются, и да я в курсе что слово представителя власти выше слова обычного гражданина, всегда помню где живу...
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8k
arhshed Николай 2 минуты назад
Ты видимо не понимаешь, как это работает. Отредактировать исходное видео никто из присутствовавших в комнате не мог в принципе. И даже если бы вдруг, то службу безопасности при обнаружении склейки трахали бы так, что обвинения в злоупотреблении служебным положением показались бы детским лепетом.
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−192
Владимир Полчаса назад
>>4825 Sanar Владимир 43 секунды назад Чмошница глыкает в сортире,
>>нормально выпить бокал вина в кафэхе бабла не хватает, потом
>> истерит на всех, но виноваты во всём полицейские Тебя
>> то синебота уже давно в самолёты не пускают?

да хоть обоссаная в канаве... дама это дама! имейте уважение сударь!


>>нормально выпить бокал вина в кафэхе бабла не хватает

ты сам себя, дегенерат е-б-у-ч-и-й слышишь?
бокал вина в кафехе? какого вина "три топора"?

блин дружище...в-ы--ёб-ы-в-а-т-ь-ся то же нужно уметь!
бокал вина в кафехе
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4k
Sanar Владимир 24 минуты назад
Конченый, рассказываю тебе хоть ты и не вспомнишь после запоя, в стерильных зонах большинства аэропортов есть кафе в которых можно поесть и выпить алкоголь в разумных пределах, вылези из своей пропёрженной берлоги и протрезвей, много нового узнаешь.
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21k
Юрьевич 36 минут назад
На видео ничего не понятно. Видно лишь, что полицай наклонился к ней и протянул руки, в ответ его оттолкнули ногой. При грамотном адвокате дело можно обернуть против полицая - куда он там протянул свои руки...
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4k
Sanar Юрьевич Полчаса назад
Свидетели были, адвокат отсосёт, да и откуда у шарамыжницы бухающей в сортире деньги на "грамотного" адвоката.
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21k
Юрьевич Sanar 15 минут назад
Я понимаю, что это пьянь и её скорее всего посадят. Но на видео сотрудники полиции сами нарушают закон.
Из свидетелей - только сотрудница аэропорта в красном. Любой досмотр сотрудниками полиции делается строго при понятых. Если понятых нет - это грубое нарушение.
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8k
harlamov Sanar 15 минут назад
А при чем здесь деньги? И что сможет сделать "грамотный" адвокат? Провести изменение УК задним числом? Или перемонтировать видео таким образом, что на нем будет видно как она дарит сотруднику полиции цветы, а не бьет его ногой?
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4k
Sanar Юрьевич 5 минут назад
В белой блузке была ещё сотрудница САБ, из за квадрата не понятно зачем он к ней полез, ну в других источниках пишут что пытался успокоить или забрать телефон но ни как не досмотр.
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4k
Sanar harlamov 4 минуты назад
Про адвоката я ответил человеку выше, это он сказал
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73
jan 36 минут назад
"целых 0,9 промилле алкоголя" вот прям "целых!".
Кое где с 0.7 можно за руль садиться.
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1k
maloy jan Полчаса назад
Думаю проблема не в количестве выпитого, а в её поведении. Не думаю, что она себя вела прям как леди.

Я в Словакии, когда домой летел, прям в аэропорту немного накатил. Меня спокойно пустили на рейс. И рядом какие то европейцы транзитные прям на полу пиво распивали. И никто им нечего не предъявлял, потому что сидели тихо и не буянили.
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1k
maloy 40 минут назад
Мент какой то вафля, она его несколько раз била, а он все пытался по людски. До чего Путин страну довел. Нет бы мордой в пол, и коленом сверху, как в свободных демократических странах. Птьфу
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−192
Владимир 44 минуты назад
нужно было просто угостить даму сигаретой, а вы срок ей!

ну мусарье... что с них взять
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3k
Горожанин 50 минут назад
Если человек без мозгов - то это не ровное место, а наклонная плоскость, порой крутая, с серьезными ухабами и острыми пиками для жопы.
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708
Алксандр Шевченко 51 минуту назад
Просто противно, мусор лезет к бабе получает, а потом ещё и статью вешает.
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−192
Владимир 53 минуты назад
>>поскольку она была замечена за распиванием алкогольных напитков в
>>туалете.

ну а зачем вы подсматриваете за женщинами в туалете?
офицеры называются еще
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4k
Sanar Владимир 36 минут назад
Чмошница глыкает в сортире, нормально выпить бокал вина в кафэхе бабла не хватает, потом истерит на всех, но виноваты во всём полицейские
Тебя то синебота уже давно в самолёты не пускают?
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