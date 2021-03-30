Молодая девушка решила отправиться на отдых в Анталью, но вместо этого проведет несколько лет за решеткой. Крутое пике в судьбе 29-летней екатеринбурженки случилось после того как она повздорила с сотрудниками аэропорта и пнула в живот полицейского.





Инцидент произошел 25 марта в стерильной зоне аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. Сотрудники авиакомпании отказали девушке в посадке на рейс, поскольку она была замечена за распитием алкогольных напитков в туалете. Услышав такие вести, девушка закатила скандал. Она материлась и возмущалась, уверяя работников воздушной гавани, что раньше летала на самолетах пьяной и претензий к ней не было. Договорится и успокоить скандалистку не удалось. Пришлось вызывать наряд полицейских, которые доставили ее в дежурную часть для составления административного протокола за хулиганство.

